Dejó Europa para instalarse en las Islas Malvinas: levantó una colonia de 150 habitantes y se convirtió en el primer comandante argentino

Luis Vernet Foto: AGN

Nació a más de 13.000 kilómetros de las Islas Malvinas y llegó al Río de la Plata cuando el país todavía buscaba organizarse después de la Independencia. Sin embargo, Luis Vernet terminó ligado a uno de los episodios más importantes de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El comerciante dejó Europa y asumió un desafío que parecía imposible: establecer una población permanente en un territorio remoto, frío y azotado por el viento. Su proyecto reunió a cerca de 150 habitantes y convirtió a Puerto Soledad en una comunidad con familias, trabajadores y actividades productivas.

Quién era Luis Vernet antes de llegar a Malvinas

Luis Elías Vernet nació en Hamburgo en 1791, dentro de una familia protestante de ascendencia francesa. Cuando tenía 14 años fue enviado a Filadelfia, donde aprendió sobre comercio, navegación y administración de cargas. Su experiencia internacional y su manejo de varios idiomas resultarían decisivos para organizar expediciones.

Luis Vernet Foto: Archivo

Durante las primeras décadas del siglo XIX se radicó en Buenos Aires y desarrolló operaciones comerciales con Europa. Luego fijó su atención en las Islas Malvinas, que ofrecían ganado, recursos marinos y una ubicación estratégica para las embarcaciones que cruzaban entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El primer intento fracasó, pero decidió regresar

La primera expedición relacionada con Vernet llegó a la isla Soledad en 1824. Los materiales eran insuficientes y los trabajadores no estaban preparados para enfrentar el clima y el aislamiento. El grupo debió regresar al continente pocos meses después.

Vernet no abandonó su objetivo. Reorganizó recursos, estudió los errores y preparó una nueva expedición. En 1826 volvió al archipiélago y estableció un asentamiento en las instalaciones de Puerto Soledad.

La colonia buscaba criar ganado, producir alimentos, abastecer barcos y controlar la explotación indiscriminada de lobos marinos. El desafío era: las provisiones demoraban en llegar y cualquier problema podía dejar a sus habitantes aislados durante meses.

La colonia argentina que reunió a 150 habitantes

Con el tiempo, el poblado llegó a reunir cerca de 150 residentes, además de marineros y viajeros ocasionales. La comunidad estaba integrada por familias, gauchos, trabajadores rurales, afrodescendientes, indígenas y europeos de diferentes procedencias.

Sus integrantes pescaban, cultivaban, criaban animales, reparaban embarcaciones y atendían el puerto. Los diarios de María Sáez de Vernet, esposa del comandante, registraron celebraciones, tareas, conflictos y detalles cotidianos de aquella sociedad levantada en uno de los puntos más aislados del Atlántico Sur.

Casa de Luis Vernet en Malvinas, foto de alrededor de 1840

Los documentos muestran que la colonia no era solamente un emprendimiento privado. Allí funcionaban autoridades, normas, actividades económicas y símbolos nacionales, elementos centrales para comprender el ejercicio de la administración argentina sobre las islas.

Los 21 cañonazos que marcaron una jornada histórica

El 10 de junio de 1829, el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Vernet como máxima autoridad. Su misión incluía hacer cumplir las leyes, proteger los recursos y organizar la vida del asentamiento.

La asunción formal ocurrió el 30 de agosto. Según el diario de María Sáez, los pobladores se reunieron, izaron la bandera argentina y dispararon 21 cañonazos. También recibieron cintas celestes y blancas para colocarlas en sus sombreros.

La familia quedó más unida al archipiélago en 1830, cuando nació Malvina Vernet y Sáez, considerada la primera persona nacida allí durante la administración argentina.

El conflicto que cambió el destino de la colonia

Vernet intentó frenar a los barcos extranjeros que cazaban animales sin autorización. En 1831 detuvo embarcaciones estadounidenses, lo que generó un conflicto diplomático y debilitó el asentamiento.

Tras el ataque de la corbeta estadounidense Lexington, la colonia perdió recursos, habitantes y capacidad defensiva. Vernet ya no pudo reconstruir aquel proyecto. En 1833, fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas.

Tumba de Luis Vernet en Recoleta Foto: Facebook / Guillermo José Haddad

El antiguo comerciante pasó sus últimos años en San Isidro, donde murió en 1871. Sus cartas, mapas e informes se conservan en el Archivo General de la Nación y permiten reconstruir aquel experimento social, económico y político.

La historia de Vernet revela que las Malvinas no fueron únicamente un escenario diplomático o militar. Antes de 1833 existió allí una comunidad diversa que trabajó, formó familias e intentó construir una vida estable bajo administración argentina.