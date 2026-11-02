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Por qué el Feng Shui recomienda ubicar la lengua de suegra al lado de la puerta y qué significado tiene

Esta planta es una de las favoritas para decorar interiores y, además, se la asocia con la protección y la buena energía en el ingreso al hogar.

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Por qué el Feng Shui recomienda ubicar la lengua de suegra al lado de la puerta y qué significado tiene.
Por qué el Feng Shui recomienda ubicar la lengua de suegra al lado de la puerta y qué significado tiene. Foto: Foto: Gemini
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La lengua de suegra se convirtió en una de las plantas más populares para decorar ambientes interiores gracias a sus hojas largas, su resistencia y su capacidad de adaptarse a distintos espacios. Pero más allá de su función ornamental, esta especie también tiene un lugar especial en el Feng Shui, la antigua práctica china que busca armonizar los ambientes a través de la disposición de objetos y elementos naturales.

Según esta filosofía, ubicar una lengua de suegra cerca de la puerta de entrada simboliza protección, renovación y un filtro frente a las energías negativas. Por eso, muchas personas la eligen para recibidores, pasillos y sectores próximos al ingreso, donde cumple un doble rol: decora y, al mismo tiempo, actúa como un símbolo de bienvenida.

El significado de la lengua de suegra en la entrada, según el Feng Shui

En el Feng Shui, la puerta principal es uno de los puntos más importantes de la casa porque representa la vía de entrada del chi, la energía vital que circula por el hogar.

La lengua de suegra es una planta relacionada a la protección.
La lengua de suegra es una planta relacionada a la protección. Foto: Foto: Gemini

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria o actualmente clasificada dentro del género Dracaena, se asocia con la protección por sus hojas rígidas, verticales y puntiagudas. Estas formas representan, según algunas interpretaciones, fortaleza y la capacidad de establecer límites simbólicos frente a las influencias externas.

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Por eso, colocarla cerca de la entrada se interpreta como una manera de proteger el hogar y favorecer una sensación de seguridad. Además, sus hojas que crecen hacia arriba suelen vincularse simbólicamente con la vitalidad, el crecimiento y la superación de obstáculos.

Es importante aclarar que estos significados corresponden a las creencias tradicionales del Feng Shui y no tienen comprobación científica.

Por qué se la relaciona con la protección y la buena energía

La relación de la lengua de suegra con la protección se basa principalmente en la forma de sus hojas y su aspecto firme. A diferencia de otras plantas de hojas redondeadas y suaves, esta especie tiene una estructura vertical y puntiaguda que, según ciertas escuelas del Feng Shui, representa una energía activa y defensiva.

Por eso, algunos practicantes recomiendan ubicarla en lugares estratégicos, como cerca de la puerta de entrada, en rincones o junto a sectores que se quieren delimitar visualmente.

Dónde colocar la lengua de suegra para aprovechar sus beneficios

Si la idea es sumar una lengua de suegra al lado de la puerta, hay algunas recomendaciones para combinar su valor decorativo con sus necesidades de crecimiento:

  • Junto a la puerta de entrada: en un rincón donde no obstaculice el paso ni interfiera con la apertura.
  • En el recibidor: como elemento decorativo vertical, ideal para espacios pequeños donde se busca aprovechar la altura.
  • Cerca de una ventana luminosa: si la entrada es oscura y no recibe suficiente luz natural.
  • En un pasillo amplio: suma vegetación sin ocupar mucho espacio horizontal, siempre que no dificulte la circulación.

Desde la mirada del Feng Shui, lo fundamental es que el ingreso se mantenga despejado, limpio y ordenado. La planta puede acompañar esa organización, pero no debería convertirse en un obstáculo ni recargar el ambiente.

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