comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Videos impresionantes: un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

La FAA confirmó el vuelo desde Texas hacia Bahamas. El impacto generó una gran bola de fuego y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Accidente aéreo en Florida.
Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Nueve personas murieron luego de que un avión privado Learjet 60 se estrelle este domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. El accidente ocurrió cerca de Military Trail y 10th Avenue North y provocó un incendio con una gran columna de humo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el modelo de la aeronave y la cantidad de ocupantes, mientras que las autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia.

Cómo ocurrió el accidente del Learjet 60 en Florida

Según la información preliminar de la FAA, difundida por la cadena estadounidense WFTV, el avión se estrelló alrededor de las 12.50, hora local, cerca de Cresthaven. Había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al de North Eleuthera, en Bahamas.

Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio
Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio. Video: X @BNONews

Por su parte, Associated Press informó que la aeronave cayó cerca de una vía transitada y que el impacto produjo una enorme bola de fuego. Las imágenes del lugar mostraron llamas, escombros dispersos y humo negro, además de daños en el sector donde se produjo la caída.

Contenido Recomendado

VIDEO:así fue el operativo de rescate de los pasajeros de la avioneta que cayó en Córdoba

VIDEO: así fue el operativo de rescate de los pasajeros de la avioneta que cayó en Córdoba

Una avioneta cayó en un monte de Córdoba, vecinos siguieron los gritos de un niño y encontraron a los cinco sobrevivientes

Una avioneta se accidentó luego de realizar un aterrizaje de emergencia en Córdoba.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Greenacres, donde un portavoz del servicio de bomberos precisó a WPBF 25 que el lugar del siniestro se encontraba fuera de sus límites municipales, aunque cuatro unidades de rescate fueron enviadas para colaborar en la emergencia.

Qué se sabe de los nueve ocupantes y de la casa rodante afectada

La FAA informó que nueve personas viajaban en el Learjet 60, pero no difundió sus identidades. Horas más tarde, se confirmó que todos los ocupantes de la aeronave murieron. Por su parte, Associated Press señaló que, en los primeros reportes, tampoco estaba confirmado si había personas heridas en tierra.

Medios estadounidenses ubicaron el impacto en un sector de viviendas móviles, aunque las autoridades no habían difundido un informe detallado sobre los daños materiales ni sobre posibles afectados en esas propiedades. Tampoco se confirmó oficialmente la causa de la caída.

Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida
Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida. Video: X @newsnoteworthy

Qué calles fueron cerradas y quién investiga las causas del accidente

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach informó el cierre de Military Trail en ambos sentidos, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. El Departamento de Bomberos y Rescate pidió a los conductores que evitaran la zona y anticipó que las tareas demandarían un operativo prolongado.

La FAA comunicó que investigará el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que encabezará las actuaciones y difundirá las actualizaciones. Los datos iniciales son preliminares y pueden modificarse a medida que avance el análisis técnico.

El tránsito permanecerá sujeto a las indicaciones de las autoridades locales, mientras continúa la identificación de los daños y se espera información oficial sobre las personas involucradas.

Accidente aéreoEstados UnidosAviónNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

    En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

  2. En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

    En 1980, China implementó la política del hijo único: 46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

  3. Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

    Midterms en USA: Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

  4. Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

    Escándalo en Florida: 281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

  5. Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

    Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei y Jorge Macri recorrieron las obras para la visita del papa León XIV en medio de las negociaciones entre LLA y el PRO:“Se puede trabajar juntos”

Karina Milei, Jorge Macri, Diego Santilli y otros funcionarios recorren las obras para la visita del papa León XIV.

Tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Economía

Calendario ANSES de noviembre:las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

Calendario ANSES

ANSES cambió el calendario de noviembre:cuándo cobran los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Internacionales

Videos impresionantes:un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

Accidente aéreo en Florida.

Midterms en USA:Donald Trump dijo que se convertirá en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

A una semana de su llegada a la Argentina, el Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios