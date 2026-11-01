Videos impresionantes: un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un impactante incendio

Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio. Foto: Captura

Nueve personas murieron luego de que un avión privado Learjet 60 se estrelle este domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. El accidente ocurrió cerca de Military Trail y 10th Avenue North y provocó un incendio con una gran columna de humo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el modelo de la aeronave y la cantidad de ocupantes, mientras que las autoridades locales desplegaron un operativo de emergencia.

Cómo ocurrió el accidente del Learjet 60 en Florida

Según la información preliminar de la FAA, difundida por la cadena estadounidense WFTV, el avión se estrelló alrededor de las 12.50, hora local, cerca de Cresthaven. Había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al de North Eleuthera, en Bahamas.

Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio. Video: X @BNONews

Por su parte, Associated Press informó que la aeronave cayó cerca de una vía transitada y que el impacto produjo una enorme bola de fuego. Las imágenes del lugar mostraron llamas, escombros dispersos y humo negro, además de daños en el sector donde se produjo la caída.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Greenacres, donde un portavoz del servicio de bomberos precisó a WPBF 25 que el lugar del siniestro se encontraba fuera de sus límites municipales, aunque cuatro unidades de rescate fueron enviadas para colaborar en la emergencia.

Qué se sabe de los nueve ocupantes y de la casa rodante afectada

La FAA informó que nueve personas viajaban en el Learjet 60, pero no difundió sus identidades. Horas más tarde, se confirmó que todos los ocupantes de la aeronave murieron. Por su parte, Associated Press señaló que, en los primeros reportes, tampoco estaba confirmado si había personas heridas en tierra.

Medios estadounidenses ubicaron el impacto en un sector de viviendas móviles, aunque las autoridades no habían difundido un informe detallado sobre los daños materiales ni sobre posibles afectados en esas propiedades. Tampoco se confirmó oficialmente la causa de la caída.

Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida. Video: X @newsnoteworthy

Qué calles fueron cerradas y quién investiga las causas del accidente

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach informó el cierre de Military Trail en ambos sentidos, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. El Departamento de Bomberos y Rescate pidió a los conductores que evitaran la zona y anticipó que las tareas demandarían un operativo prolongado.

La FAA comunicó que investigará el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que encabezará las actuaciones y difundirá las actualizaciones. Los datos iniciales son preliminares y pueden modificarse a medida que avance el análisis técnico.

El tránsito permanecerá sujeto a las indicaciones de las autoridades locales, mientras continúa la identificación de los daños y se espera información oficial sobre las personas involucradas.