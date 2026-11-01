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Calendario ANSES de noviembre: las fechas clave para los DNI terminados en 4 y 5

ANSES modificó algunas fechas del calendario de pagos de noviembre de 2026. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones con documentos finalizados en 4 y 5 deberán prestar especial atención, ya que algunas prestaciones se depositarán el mismo día.

Redacción Sociedad
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Calendario ANSES
ANSES Foto: ANSES
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ANSES definió el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Las personas con DNI terminados en 4 y 5 deberán revisar las fechas correspondientes, ya que algunas prestaciones se acreditarán el mismo día.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizó el cronograma de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, las fechas varían según el beneficio y el monto que recibe cada titular.

ANSES: cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 4 y 5

Los jubilados y pensionados que perciben un haber que no supera la mínima cobrarán en jornadas diferentes:

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
Oficinas de ANSES
Trámites en ANSES Foto: ANSES

En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos superan el haber mínimo recibirán el dinero durante la misma jornada. Tanto los documentos terminados en 4 como aquellos finalizados en 5 tendrán el depósito disponible el jueves 26 de noviembre.

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La acreditación se realiza automáticamente en la cuenta bancaria informada, por lo que no es necesario solicitar un turno ni completar un trámite adicional.

Pensiones No Contributivas: fecha de cobro para DNI 4 y 5

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una fecha unificada. Las personas con DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el jueves 12 de noviembre.

Antes de concurrir a una sucursal bancaria o retirar el dinero de un cajero automático, es recomendable consultar si el importe ya se encuentra acreditado.

AUH y SUAF: el calendario de noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF mantendrán fechas consecutivas:

  • DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre.

El mismo esquema se aplicará a la Asignación por Embarazo (AUE). De esta manera, las titulares con documentos terminados en 4 cobrarán el 17 de noviembre, mientras que aquellas con DNI finalizado en 5 recibirán el pago el 18 de noviembre.

Los importes de las asignaciones pueden variar según los ingresos del grupo familiar, la cantidad de hijos, la prestación correspondiente y la zona de residencia.

Cuándo se paga el Prenatal y la Prestación por Desempleo

Quienes reciben la Asignación Familiar por Prenatal y tienen documentos terminados en 4 o 5 compartirán la misma fecha. Ambos grupos podrán cobrar el lunes 16 de noviembre.

Oficinas de ANSES
ANSES cobros Foto: ANSES

Por su parte, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo deberán esperar hasta los últimos días del mes. Los titulares con DNI terminados en 4 y 5 recibirán el depósito el viernes 27 de noviembre.

Aumento de ANSES: cuánto cobrarán los beneficiarios

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán en noviembre un aumento del 1,93%, determinado a partir de la inflación de septiembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $444.158,46. Los titulares alcanzados por el bono extraordinario de $70.000 podrán cobrar un total de hasta $514.158,46. En tanto, la jubilación máxima llegará a $2.988.765,82.

El incremento se incorpora automáticamente a los haberes. Por lo tanto, ningún beneficiario deberá inscribirse o presentar documentación para recibirlo.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Cada titular puede confirmar su fecha y lugar de pago desde Mi ANSES. Para hacerlo debe ingresar al sitio web o la aplicación oficial con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberá seleccionar la opción correspondiente a cobros o liquidaciones. Allí podrá verificar el día de acreditación, el medio de pago y el monto asignado.

Aunque el calendario general funciona como referencia, realizar esta consulta permite conocer la información personal actualizada y detectar posibles modificaciones antes de concurrir al banco.

ANSESCalendarioNoviembre
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