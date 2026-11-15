Una lápida hecha con una cómoda, dos dientes robados en 1902 y un mausoleo de 1903: los secretos de la tumba de Manuel Belgrano que salieron a la luz 82 años después

Inauguración del mausoleo de Manuel Belgrano en Buenos Aires, en 1903 Foto: Archivo General de la Nación

El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano murió a los 50 años en Buenos Aires, en medio de una profunda crisis política. Su despedida fue tan austera que la familia utilizó el mármol de una cómoda para improvisar una lápida. Pero el episodio más insólito ocurrió 82 años después: durante la exhumación de sus restos, dos ministros del gobierno de Julio Argentino Roca se llevaron piezas dentales del prócer, provocaron un escándalo y debieron devolverlas. En 1903, finalmente, se inauguró el mausoleo que todavía conserva sus restos.

La muerte de Belgrano en 1820 y un entierro sin grandes honores

Los últimos meses de Manuel Belgrano estuvieron marcados por el deterioro de su salud, las dificultades económicas y la inestabilidad política. Después de dejar el mando del Ejército del Norte en 1819, volvió a Buenos Aires y se instaló en su casa familiar, donde había nacido el 3 de junio de 1770. Allí falleció el 20 de junio de 1820, fecha que también quedó asociada con el Día de los Tres Gobernadores, por la crisis de autoridad que atravesaba la provincia.

Manuel Belgrano murió el 20 de junio de 1820 Foto: Archivo General de la Nación

Aunque había participado en la Revolución de Mayo, creado la bandera en 1812 y dirigido las victorias de Tucumán y Salta, su funeral no tuvo los homenajes oficiales que cabía esperar. El entierro se realizó ocho días después, ante un pequeño grupo de familiares y allegados. Según investigaciones históricas, el Cabildo no pagó las exequias y los gastos quedaron a cargo de sus hermanos. Por voluntad del propio Belgrano, fue sepultado en el atrio del Convento de Santo Domingo, en Buenos Aires.

Una lápida improvisada con el mármol de una cómoda familiar

La escasez de recursos también quedó reflejada en la tumba. Para identificarla, la familia aprovechó una pieza de mármol de una cómoda y grabó una inscripción sencilla: “Aquí yace el General Belgrano”. Las fuentes no coinciden acerca del propietario del mueble: unas lo atribuyen a su madre y otras a su hermano Miguel. El detalle se convirtió con el tiempo en un símbolo del contraste entre los servicios prestados por el militar y la modestia de su despedida.

Inauguración del mausoleo de Manuel Belgrano

Los reconocimientos llegaron gradualmente. En 1821 se organizaron homenajes oficiales y, en 1855, la lápida original fue reemplazada. Hacia fines del siglo XIX cobró fuerza la propuesta de levantar un monumento funerario. En 1895, estudiantes impulsaron una colecta para financiarlo y se eligió un proyecto del escultor italiano Ettore Ximenes, cuya obra permitiría otorgarle a la sepultura una presencia acorde con su importancia histórica.

Dos ministros se llevaron dientes durante la exhumación de 1902

En septiembre de 1902, una comisión abrió la tumba para examinar y preparar los restos destinados al nuevo mausoleo. Asistieron familiares, profesionales y funcionarios, entre ellos Joaquín V. González, ministro del Interior, y Pablo Riccheri, ministro de Guerra. Durante el procedimiento aparecieron huesos y piezas dentales, que fueron depositados sobre una bandeja de plata.

Robo de los dientes de Manuel Belgrano, caricatura de Caras y Caretas.

Según las crónicas de la época, cada ministro tomó un diente y se lo llevó, lo que despertó críticas en la prensa. Los funcionarios explicaron después que pretendían mostrárselos a otras personas, incluido el expresidente Bartolomé Mitre, pero el episodio desató indignación. Las piezas fueron devueltas al convento y la revista Caras y Caretas ironizó sobre el hecho con la caricatura Los ministros odontólogos.

El mausoleo inaugurado en 1903 que todavía puede visitarse

El 20 de junio de 1903, exactamente 83 años después de la muerte de Belgrano, se inauguró su mausoleo en el atrio de Santo Domingo, durante la segunda presidencia de Roca. La obra de Ettore Ximenes combina mármol, figuras de bronce y representaciones históricas, entre ellas alegorías del Pensamiento y la Acción, además de relieves dedicados a la creación de la bandera y las batallas de Tucumán y Salta.

Tumba de Belgrano Foto: Wikipedia

El monumento se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, sobre la avenida Belgrano, en Monserrat, un punto de interés histórico porteño. Allí perdura una historia singular: un entierro austero en 1820, una exhumación polémica en 1902 y un homenaje monumental que llegó décadas después.