comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El truco del botón 0 en el control remoto del televisor que casi nadie conoce: para qué sirve y cómo activarlo

Lo que para muchos es simplemente un botón más del control remoto, para otros puede convertirse en la forma más rápida de acceder a todo su entretenimiento favorito sin perder tiempo entre menús y pantallas de carga.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El truco del botón 0 en el control remoto de tu Smart TV que casi nadie conoce.
El truco del botón 0 en el control remoto de tu Smart TV que casi nadie conoce. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Aunque los Smart TV incorporan cada vez más tecnología, muchas de sus herramientas más prácticas siguen siendo desconocidas para la mayoría de los usuarios. Detrás de algunos controles remotos se esconden funciones capaces de ahorrar tiempo, simplificar la navegación y convertir la experiencia de entretenimiento en algo mucho más ágil.

Una de ellas está vinculada a un botón que pasa desapercibido todos los días: el número 0. En determinados televisores LG, mantenerlo presionado durante apenas 3 segundos puede desbloquear una función especialmente diseñada para acceder de forma instantánea a aplicaciones, plataformas de streaming y dispositivos conectados.

El secreto del botón 0: qué pasa si lo mantenés presionado durante 3 segundos

Según la documentación oficial de LG, al pulsar el número 0 durante tres segundos se abre una herramienta llamada Quick Access o Acceso Rápido, un panel que permite asignar funciones personalizadas a las teclas numéricas del control remoto.

Al pulsar el número 0 durante tres segundos se abre una herramienta llamada Quick Access o Acceso Rápido. Foto: Magnific

En lugar de navegar por diferentes menús cada vez que encendés el televisor, esta función permite crear accesos directos para abrir aplicaciones, canales o entradas HDMI con una sola pulsación. El objetivo es simple: reducir el tiempo de espera y ofrecer una experiencia más personalizada.

Contenido Recomendado

No consiguieron la visa para ir al Mundial pero se llevaron un televisor gratis:la insólita promoción de Noblex que enloqueció a los argentinos

No consiguieron la visa para ir al Mundial pero se llevaron un televisor gratis: la insólita promoción de Noblex que enloqueció a los argentinos

Seguro no lo sabías:¿cuál es truco para limpiar el televisor sin correr riesgo de arruinar la pantalla?

Seguro no lo sabías: ¿cuál es truco para limpiar el televisor sin correr riesgo de arruinar la pantalla?

Netflix, YouTube y videojuegos: las ventajas que pocos usuarios conocen

Uno de los usos más interesantes de Acceso Rápido es la posibilidad de transformar los botones del 1 al 8 en accesos directos completamente configurables. Por ejemplo, un usuario puede asignar:

  • Botón 1: Netflix
  • Botón 2: Prime Video
  • Botón 3: Spotify
  • Botón 4: YouTube

De esta manera, las aplicaciones favoritas quedan disponibles al instante, sin necesidad de recorrer el menú principal.

Uno de los usos más interesantes es la posibilidad de transformar los botones del 1 al 8 en accesos directos. Foto: Magnific

La herramienta también permite vincular entradas HDMI específicas. Esto resulta especialmente útil para quienes utilizan consolas de videojuegos, decodificadores o dispositivos multimedia, ya que un solo botón puede activar automáticamente la fuente deseada.

Además, el panel facilita la gestión de todos los accesos desde una única pantalla, permitiendo reemplazar, modificar o eliminar configuraciones cuando cambian los hábitos de uso.

Atención: esta función no está disponible en todos los televisores

Si bien el truco ganó popularidad entre los usuarios de Smart TV, no todas las marcas incorporan esta característica.

LG indica que Acceso Rápido es una función exclusiva de determinados equipos con sistema operativo webOS y control remoto Magic Remote, que conserva el teclado numérico tradicional.

Acceso Rápido es una función exclusiva de equipos con sistema operativo webOS y control remoto Magic Remote. Foto: Magnific

En cambio, fabricantes como Samsung apostaron por controles más minimalistas, como One Remote o SolarCell Remote, que en muchos modelos ni siquiera incluyen teclas numéricas físicas.

Por su parte, televisores que funcionan con Android TV, Google TV o VIDAA, el sistema operativo utilizado por algunos modelos de Hisense, no cuentan de fábrica con esta asignación rápida mediante el botón 0, aunque existen aplicaciones externas que pueden ofrecer funciones similares.

Los límites de Acceso Rápido que conviene conocer antes de configurarlo

Antes de personalizar el control remoto, es importante tener presentes algunas restricciones establecidas por el sistema.

  • Las teclas del 1 al 8 pueden configurarse libremente con aplicaciones, canales o puertos HDMI
  • El botón 9 está reservado para la función de asistencia técnica Quick Help y no puede modificarse
  • Si una aplicación vinculada a un acceso directo se desinstala, el sistema elimina automáticamente esa asignación para evitar errores de funcionamiento

En una era dominada por las plataformas de streaming y los contenidos bajo demanda, pequeños atajos como este pueden marcar una diferencia significativa en el uso cotidiano. Lo que para muchos es simplemente un botón más del control remoto, para otros puede convertirse en la forma más rápida de acceder a todo su entretenimiento favorito sin perder tiempo entre menús y pantallas de carga.

TelevisorTrucosEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Los abogados de Cristina Kirchner aseguraron que encontraron una prueba clave que podría beneficiarla en la causa Vialidad

Economía

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Polémica en la privatización de AySA: los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Las pymes ya no podrán evitar el impuesto al cheque con este mecanismo:de qué se trata la medida del Gobierno

Internacionales

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados: quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos

Buscan voluntarios para participar en proyectos ambientales en Argentina, Chile y Perú:incluyen hospedaje y beneficios varios