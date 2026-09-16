El truco del botón 0 en el control remoto del televisor que casi nadie conoce: para qué sirve y cómo activarlo

El truco del botón 0 en el control remoto de tu Smart TV que casi nadie conoce. Foto: Magnific

Aunque los Smart TV incorporan cada vez más tecnología, muchas de sus herramientas más prácticas siguen siendo desconocidas para la mayoría de los usuarios. Detrás de algunos controles remotos se esconden funciones capaces de ahorrar tiempo, simplificar la navegación y convertir la experiencia de entretenimiento en algo mucho más ágil.

Una de ellas está vinculada a un botón que pasa desapercibido todos los días: el número 0. En determinados televisores LG, mantenerlo presionado durante apenas 3 segundos puede desbloquear una función especialmente diseñada para acceder de forma instantánea a aplicaciones, plataformas de streaming y dispositivos conectados.

El secreto del botón 0: qué pasa si lo mantenés presionado durante 3 segundos

Según la documentación oficial de LG, al pulsar el número 0 durante tres segundos se abre una herramienta llamada Quick Access o Acceso Rápido, un panel que permite asignar funciones personalizadas a las teclas numéricas del control remoto.

Al pulsar el número 0 durante tres segundos se abre una herramienta llamada Quick Access o Acceso Rápido. Foto: Magnific

En lugar de navegar por diferentes menús cada vez que encendés el televisor, esta función permite crear accesos directos para abrir aplicaciones, canales o entradas HDMI con una sola pulsación. El objetivo es simple: reducir el tiempo de espera y ofrecer una experiencia más personalizada.

Netflix, YouTube y videojuegos: las ventajas que pocos usuarios conocen

Uno de los usos más interesantes de Acceso Rápido es la posibilidad de transformar los botones del 1 al 8 en accesos directos completamente configurables. Por ejemplo, un usuario puede asignar:

Botón 1 : Netflix

Botón 2 : Prime Video

Botón 3 : Spotify

Botón 4: YouTube

De esta manera, las aplicaciones favoritas quedan disponibles al instante, sin necesidad de recorrer el menú principal.

Uno de los usos más interesantes es la posibilidad de transformar los botones del 1 al 8 en accesos directos. Foto: Magnific

La herramienta también permite vincular entradas HDMI específicas. Esto resulta especialmente útil para quienes utilizan consolas de videojuegos, decodificadores o dispositivos multimedia, ya que un solo botón puede activar automáticamente la fuente deseada.

Además, el panel facilita la gestión de todos los accesos desde una única pantalla, permitiendo reemplazar, modificar o eliminar configuraciones cuando cambian los hábitos de uso.

Atención: esta función no está disponible en todos los televisores

Si bien el truco ganó popularidad entre los usuarios de Smart TV, no todas las marcas incorporan esta característica.

LG indica que Acceso Rápido es una función exclusiva de determinados equipos con sistema operativo webOS y control remoto Magic Remote, que conserva el teclado numérico tradicional.

Acceso Rápido es una función exclusiva de equipos con sistema operativo webOS y control remoto Magic Remote. Foto: Magnific

En cambio, fabricantes como Samsung apostaron por controles más minimalistas, como One Remote o SolarCell Remote, que en muchos modelos ni siquiera incluyen teclas numéricas físicas.

Por su parte, televisores que funcionan con Android TV, Google TV o VIDAA, el sistema operativo utilizado por algunos modelos de Hisense, no cuentan de fábrica con esta asignación rápida mediante el botón 0, aunque existen aplicaciones externas que pueden ofrecer funciones similares.

Los límites de Acceso Rápido que conviene conocer antes de configurarlo

Antes de personalizar el control remoto, es importante tener presentes algunas restricciones establecidas por el sistema.

Las teclas del 1 al 8 pueden configurarse libremente con aplicaciones, canales o puertos HDMI

El botón 9 está reservado para la función de asistencia técnica Quick Help y no puede modificarse

Si una aplicación vinculada a un acceso directo se desinstala, el sistema elimina automáticamente esa asignación para evitar errores de funcionamiento

En una era dominada por las plataformas de streaming y los contenidos bajo demanda, pequeños atajos como este pueden marcar una diferencia significativa en el uso cotidiano. Lo que para muchos es simplemente un botón más del control remoto, para otros puede convertirse en la forma más rápida de acceder a todo su entretenimiento favorito sin perder tiempo entre menús y pantallas de carga.