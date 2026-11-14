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La Noche de Haedo 2026: shows gratuitos, música en vivo y gastronomía para celebrar los 137 años de la ciudad

La Noche de Haedo vuelve con entrada libre y gratuita para celebrar el aniversario de la ciudad. Habrá shows en vivo, artistas locales y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia. Conocé todos los detalles.

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La Noche de Haedo
La Noche de Haedo Foto: Diario Anticipos
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Una vez más, la ciudad de Haedo en el Partido de Morón será protagonista de una noche única en celebración de su aniversario N° 137. Aunque el mismo se celebra cada 11 de noviembre, el encuentro tendrá lugar el sábado 5 del mismo mes, justo seis días antes, bajo el lema “Haedo se vuelve a encontrar”.

De esta forma, la propuesta incluirá una oferta gastronómica amplia para que disfruten principalmente las familias. Además, el acceso será libre y gratuito y el escenario principal se ubicará en el Pasaje Perito Moreno y Rivadavia desde las 19 horas. Bandas locales, músicos y artistas varios se presentarán allí, mientras que otros espectáculos se darán alrededor de toda la ciudad.

Noche de Haedo
La ciudad de Haedo en el Partido de Morón será protagonista de una noche única en celebración de su aniversario N° 137. Foto: quepasaweb.com.ar

¿Qué hacer en La Noche de Haedo?

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Haedo junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Morón y la Unidad de Gestión Comunitaria Nro. 2 de Haedo, llevarán a cabo la organización de “La Noche de Haedo” para el sábado 5 de diciembre.

Un conjunto de propuestas artísticas, gastronómicas y culturales de la ciudad se darán sobre el Pasaje Perito Moreno, esquina Rivadavia, donde actuarán desde las 19 hasta las 23 hs distintas bandas locales y músicos junto a propuestas gastronómicas varias para reunir a los vecinos.

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Pasaje de Haedo
El Pasaje Perito Moreno y Rivadavia será la sede del encuentro desde las 19 horas. Foto: Google Maps

“Una noche, un barrio y miles de historias para compartir. Una nueva oportunidad para celebrar todo aquello que hace de Haedo una ciudad con identidad propia”, señalan desde la Cámara.

De esta forma, buscan revalorizar la actividad comercial, artística y cultural de Haedo, generando así un espacio de encuentro para los vecinos, comerciantes, emprendedores y protagonistas de la vida local.

¿Cómo fue la última Noche de Haedo?

El año pasado se presentaron los siguientes artistas en La Noche de Haedo:

  • Reefer.
  • La Rústica.
  • Turmalina.
  • Mr. Lucky.
  • Escuela de Violín.
  • Improvisados.
  • Tenés que estar tranqui.
  • Caín y los monos.
  • Tributo a Leo Mattioli.
  • Los alquimistas del desierto.
  • Maníaco.

En materia de gastronomía y música, los siguientes artistas se presentaron en estos lugares:

  • 20:00 en Heladería Flores, Romina Cerri.
  • 21:00 en La Recoleta, Los Luceros.
  • 21:00 en Haedo Plaza, Lamalbec.
  • 21:00 en Rivolta, Ramos DJ.
  • 21:00 en Don Guido, Flavia Tango.
  • 21:30 en La Moneda, Romina Cerri.
  • 21:30 en La Perla, Marcelo Ramos.
  • 21:30 en Parribón, Privilegiados.
  • En La Casita de Haedo también hubieron bandas en vivo durante toda la noche.
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