No consiguieron la visa para ir al Mundial pero se llevaron un televisor gratis: la insólita promoción de Noblex que enloqueció a los argentinos

Noblex lanzó una campaña especial para los fanáticos del fútbol que no lograron obtener la visa necesaria para viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Foto: REUTERS

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de argentinos sueñan con acompañar a la Selección en la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, para muchos fanáticos el deseo de estar presentes en las tribunas se encontró con un obstáculo inesperado: la negativa de la visa estadounidense.

En ese contexto, una empresa argentina decidió transformar la frustración en una oportunidad mediante una campaña promocional que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Aficionados argentinos a los que se les negaron las visas para ingresar a Estados Unidos hicieron fila para recibir televisores gratis antes del Mundial 2026. Video: Reuters.

La campaña de Noblex para quienes no consiguieron la visa de Estados Unidos

La iniciativa fue impulsada por Newsan, el conglomerado propietario de la marca Noblex, y estuvo destinada a aquellas personas que intentaron obtener una visa para viajar al Mundial y recibieron una respuesta negativa.

La propuesta consistió en entregar televisores gratuitos a las primeras 100 personas que presentaran en sus oficinas de Buenos Aires la documentación que acreditara el rechazo de su visa entre enero y junio de este año.

La promoción contemplaba entregar televisores gratuitos a las primeras 100 personas que acrediten que su solicitud de visa estadounidense fue rechazada. Foto: REUTERS

La acción fue anunciada a través de las redes sociales de la marca y despertó una gran repercusión entre los hinchas. “Trae tu visa denegada y llevate un TV gratis”, publicó Noblex en su cuenta de la red social Instagram.

La campaña buscó ofrecer una alternativa para que quienes no puedan viajar igualmente disfruten de los partidos desde sus hogares. Sebastián García Alemán, director de marketing de la empresa, afirmó que la campaña tenía como objetivo brindar algo de alegría a los aficionados que esperaban viajar pero que, en cambio, verían los encuentros en Argentina.

El sueño de ver a Lionel Messi en otro Mundial

Para muchos argentinos, el Mundial 2026 podría representar una de las últimas oportunidades de ver a Lionel Messi defendiendo la camiseta albiceleste en una Copa del Mundo.

La iniciativa se volvió viral en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas que soñaban con acompañar a la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Esa expectativa fue uno de los principales motivos que impulsó a numerosos aficionados a iniciar los trámites para obtener la visa estadounidense.

Entre ellos se encuentra Tomás Vageller, un jugador profesional de videojuegos de 24 años que logró acceder a uno de los televisores entregados por la empresa.

“Fui a hacerme la visa porque todos pensamos que puede ser el último mundial de (Lionel) Messi”, dijo Vageller. “Es muy triste no poder verlo, pero bueno, me voy con un regalo”.

Su testimonio reflejó el sentimiento compartido por muchos seguidores que soñaban con acompañar a la Selección Argentina en el máximo torneo de fútbol a nivel de selecciones.

Aunque no podrán estar en las tribunas, los beneficiarios de la campaña tendrán la oportunidad de seguir los partidos desde sus hogares con un televisor nuevo. Foto: REUTERS

La Copa del Mundo 2026 será una de las más especiales de la historia, ya que se disputará en tres países diferentes y reunirá a millones de espectadores de todo el planeta.

Mientras algunos privilegiados podrán seguir los partidos desde los estadios, otros deberán conformarse con alentarlos desde sus casas. Para varios argentinos que no lograron conseguir la visa, al menos la decepción vino acompañada de un televisor nuevo para disfrutar cada encuentro del torneo.