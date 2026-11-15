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Dejó de llamarse Pueblo de la Esperanza en 1869, recibió el tren en 1897 y se convirtió en ciudad en 1959: la historia de General Alvear

Nació como un fortín en 1853, tuvo otro nombre y terminó homenajeando al vencedor de Ituzaingó. La historia de General Alvear, el pueblo bonaerense que recibió el tren en 1897 y se convirtió en ciudad en 1959.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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General Alvear, pueblo de Buenos Aires
General Alvear nació como Fortín Esperanza en 1853 Foto: Instagram @airesdecultura
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En la provincia de Buenos Aires, un antiguo puesto militar de frontera terminó llevando el nombre de un prócer. Se trata de General Alvear, primero conocida como Pueblo de la Esperanza en sus orígenes y rebautizada en 1869 en homenaje a Carlos María de Alvear, vencedor de la batalla de Ituzaingó. La transformación incluyó el Fortín Esperanza de 1853, una escuela pública en 1870, la llegada del ferrocarril en 1897 y su declaración como ciudad en 1959.

Del Fortín Esperanza de 1853 a un pueblo bonaerense

La historia comenzó el 29 de diciembre de 1853, cuando el gobierno bonaerense dispuso establecer el Fortín Esperanza en una región de frontera. La medida respondió a pedidos de propietarios rurales de Saladillo y Las Flores, interesados en reforzar la seguridad de sus establecimientos. Ese avance estatal se produjo sobre territorios habitados y transitados por pueblos indígenas, durante la expansión territorial. El mayor Juan Agustín Noguera fue designado primer comandante, mientras alrededor del fortín comenzaron a instalarse familias y comerciantes.

General Alvear, pueblo de Buenos Aires
General Alvear, una ciudad bonaerense con más de 170 años de historia Foto: Instagram @airesdecultura

El 28 de agosto de 1855, las autoridades autorizaron la formación de una población llamada Pueblo de la Esperanza. Aquel asentamiento, todavía pequeño y dependiente de las actividades rurales, comenzó a adquirir una organización urbana que décadas más tarde contribuiría al desarrollo del partido.

El prócer de Ituzaingó que le dio su nombre en 1869

El 22 de julio de 1869, el gobernador Emilio Castro promulgó la Ley 595, que creó el partido de General Alvear. La denominación recordaba a Carlos María de Alvear, nacido en 1789 y participante de las luchas políticas y militares posteriores a la Revolución de Mayo. Fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815 y, posteriormente, estuvo al frente del ejército republicano durante la guerra contra el Imperio del Brasil.

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Carlos María de Alvear, historia
Carlos María de Alvear, historia

Su nombre quedó asociado con la batalla de Ituzaingó del 20 de febrero de 1827, cuando las fuerzas a su mando vencieron al ejército imperial. Así, el antiguo Pueblo de la Esperanza adoptó el apellido de un militar destacado, aunque también controvertido por su actuación política durante los primeros años de la Argentina independiente.

La escuela de 1870 y el tren que llegó en 1897

Tras la creación del partido se consolidaron las primeras instituciones. Melitón Ruiz fue designado juez de paz, se formó una Comisión Municipal y en 1869 abrió una iglesia. El 9 de octubre de 1870 se creó la primera escuela pública para varones. En 1874 llegó Francisco Botto, médico formado en la Universidad de Bolonia, y dos años después comenzó un servicio de mensajería que comunicaba la localidad con Las Flores.

General Alvear, pueblo de Buenos Aires
La Plaza Carlos María de Alvear, un símbolo histórico de la ciudad Foto: Instagram @airesdecultura

En 1884 abrió una sucursal del Banco Provincia, mientras que el 1 de noviembre de 1897 se inauguró la estación del Ferrocarril del Sud. El tren facilitó el traslado de productos agropecuarios y la llegada de trabajadores. A su alrededor surgieron depósitos, talleres y viviendas, mientras el ferrocarril conectaba al pueblo con otros centros bonaerenses.

De pueblo a ciudad: las construcciones que conservan su historia

La modernización avanzó durante el siglo XX. En 1912 comenzó a prestarse el servicio eléctrico y se incorporaron otras mejoras. Finalmente, en 1959 General Alvear obtuvo la categoría de ciudad, 90 años después de la creación del partido. La localidad mantuvo su vínculo con las actividades rurales.

General Alvear, pueblo de Buenos Aires
La localidad que cambió su nombre para homenajear a un prócer argentino Foto: Instagram @airesdecultura

Entre sus lugares históricos están el Palacio Municipal, inaugurado el 26 de febrero de 1930, la Parroquia San José, de 1935, y la Plaza Carlos María de Alvear, creada en 1881, donde se instaló un monumento al militar en 1950. También funciona el Museo y Casa de la Cultura Melitón Ruiz, inaugurado en 1979, que reúne objetos y documentos sobre el pasado local.

Dónde queda General Alvear y cuántos habitantes tiene

General Alvear se encuentra en el centro bonaerense, en la Cuenca Deprimida del Salado. El partido abarca 3.384 kilómetros cuadrados y su economía está vinculada principalmente con la agricultura y la ganadería. Según el Censo 2022, tenía 13.031 habitantes, frente a 11.130 en 2010. Más de 170 años después del fortín, su nombre sigue homenajeando al vencedor de Ituzaingó.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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