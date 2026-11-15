Llevan 11 años rescatando perros en Rosario y una deuda de $12 millones las obligó a parar: la solidaridad les dio una segunda oportunidad. Foto: Instagram galgoslibres.rosario

Una organización protectora de animales de Rosario (Santa Fe), logró cancelar una deuda de 12 millones de pesos gracias a una movilización solidaria que le permitió retomar los rescates de perros abandonados.

Se trata de Galgos Libres, una ONG con 11 años de trayectoria que había suspendido temporalmente sus actividades por los elevados costos veterinarios. Tras recibir donaciones y sumar nuevos voluntarios, el 6 de noviembre volvió a intervenir con el rescate de dos perras.

Galgos Libres: la ONG de Rosario que lleva 11 años rescatando perros abandonados

La historia de Galgos Libres comenzó hace más de una década, cuando un grupo de voluntarias rosarinas decidió colaborar con una perrera de un pequeño pueblo. Durante varios fines de semana viajaron para acondicionar las instalaciones, limpiar el predio y entregar donaciones destinadas a mejorar las condiciones de los animales.

El 6 de noviembre, Galgos Libres Rosario volvió a intervenir con el rescate de dos perras tras saldar la deuda. Foto: Instagram galgoslibres.rosario

Sin embargo, al finalizar las tareas descubrieron una inesperada situación: mientras los perros pequeños y mestizos habían conseguido familias, cientos de galgos permanecían sin hogar. Aquella experiencia marcó el nacimiento de una organización dedicada especialmente a rescatar animales de esta raza, frecuentemente afectados por el abandono.

Jesica, una de sus integrantes, recordó en diálogo con El Ciudadano que hasta entonces nunca había visto un galgo. Desde aquel momento, las voluntarias comenzaron a trasladar perros a Rosario, brindarles atención veterinaria y buscar familias dispuestas a ofrecerles una segunda oportunidad.

Una deuda de $12 millones obligó a suspender los rescates de perros en Rosario

Con el paso de los años, la organización enfrentó dificultades económicas cada vez mayores. Los tratamientos veterinarios, las internaciones y la recuperación de animales gravemente afectados comenzaron a superar ampliamente los recursos obtenidos mediante donaciones y actividades solidarias.

Algunos de los perros rescatados por Galgos Libres Rosario que fueron posteriormente adoptados. Foto: Instagram galgoslibres.rosario

Según explicó Jesica, una sola semana de internación puede costar entre 3 y 4 millones de pesos. La acumulación de gastos desde febrero provocó una deuda que finalmente alcanzó los 12 millones, una cifra imposible de afrontar sin ayuda extraordinaria.

Ante ese escenario, las integrantes tomaron una dolorosa decisión: suspender temporalmente los nuevos rescates. No se trataba de abandonar su compromiso, sino de evitar que las obligaciones económicas pusieran en riesgo la atención de los perros que ya estaban bajo su responsabilidad.

La solidaridad de los vecinos permitió pagar la deuda y reactivar los rescates

La difusión de la situación generó una respuesta que sorprendió incluso a las propias voluntarias. Personas conmovidas por la historia comenzaron a colaborar económicamente, mientras los medios locales amplificaban el pedido de ayuda y acercaban la problemática a nuevos sectores de la comunidad.

La difusión de la situación generó una respuesta que sorprendió incluso a las propias voluntarias. Foto: Instagram galgoslibres.rosario

Gracias a esa movilización, Galgos Libres consiguió reunir el dinero necesario para cancelar los 12 millones de pesos adeudados. La respuesta también impulsó la incorporación de personas interesadas en ofrecer sus viviendas como hogares de tránsito para los animales rescatados.

El viernes 6 de noviembre, la organización concretó su regreso a la actividad con el ingreso de dos perras. Aunque la deuda quedó saldada, el desafío continúa: actualmente, tres integrantes coordinan el cuidado de unos 20 perros, las consultas veterinarias y los procesos de adopción.

Cómo ayudar a Galgos Libres y convertirse en hogar de tránsito para perros

A diferencia de otros grupos proteccionistas, Galgos Libres no cuenta con un refugio físico. Su funcionamiento depende de familias que reciben temporalmente a los animales mientras se recuperan y esperan una adopción definitiva. En ocasiones, incluso una estadía de apenas dos días puede resultar fundamental.

A diferencia de otros grupos proteccionistas, Galgos Libres Rosario no cuenta con un refugio físico. Foto: Instagram galgoslibres.rosario

Para financiar sus actividades, las voluntarias venden remeras y agendas, participan en ferias y organizan encuentros solidarios, como jornadas de yoga con cachorros. También colaboran con campañas de castración gratuita, una herramienta que consideran indispensable para reducir la reproducción sin control y prevenir nuevos abandonos.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a través de las cuentas de Instagram @galgoslibre.rosario y @castraciones.glr, donde se difunden las necesidades de la organización. Después de superar una deuda millonaria, la historia demuestra cómo la participación comunitaria puede transformar una situación crítica en nuevas oportunidades para animales que todavía esperan una familia.