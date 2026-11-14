En 1957 comenzó con 3 rocolas en Mar del Plata, le prestaron 45 máquinas y creó Sacoa: el imperio argentino de los fichines. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento vinculado a la música terminó convirtiéndose en uno de los negocios de entretenimiento más recordados de Argentina. Detrás de Sacoa, la histórica cadena de videojuegos nacida en Mar del Plata, estuvo Mauricio Mochkovsky, un emprendedor que descubrió una oportunidad en las máquinas recreativas y construyó, junto a su familia, una empresa que marcó la infancia y adolescencia de varias generaciones.

De reparar radios a instalar tres rocolas: los primeros pasos del fundador de Sacoa

La historia comenzó mucho antes de que los videojuegos dominaran los salones recreativos. Mochkovsky era un apasionado de la electrónica que había aprendido a reparar radios mediante cursos por correspondencia. Su curiosidad por los aparatos eléctricos y su capacidad para encontrar oportunidades comerciales terminaron acercándolo a un negocio que todavía tenía un enorme potencial de crecimiento.

La historia de Sacoa comenzó mucho antes de que los videojuegos dominaran los salones recreativos. Foto: Instagram sacoaok

En 1957, cuando las rocolas eran una de las grandes atracciones de bares y confiterías, decidió instalar tres de estas máquinas en distintos establecimientos de Mar del Plata. Los dispositivos permitían seleccionar canciones a cambio de monedas, una modalidad que rápidamente despertó su interés por el entretenimiento automatizado.

El emprendimiento comenzó a crecer cuando Mochkovsky descubrió otras máquinas que podían funcionar bajo el mismo sistema. Aquella combinación de música, tecnología y monedas abrió las puertas a un mercado que cambiaría radicalmente durante las décadas siguientes. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos de lo que terminaría convirtiéndose en Sacoa.

Las 45 máquinas que impulsaron el crecimiento del negocio de Mauricio Mochkovsky

Uno de los momentos decisivos llegó cuando el emprendedor tuvo la oportunidad de incorporar nuevas máquinas recreativas. Entre ellas aparecieron los tradicionales pinballs, conocidos popularmente como flippers, que comenzaban a ganar espacio entre quienes buscaban alternativas de entretenimiento fuera de sus hogares.

El flipper y el tejo comenzaron a ganar espacio entre quienes buscaban alternativas de entretenimiento. Foto: Instagram sacoaok

Según reconstruyó LA NACION en una nota sobre su trayectoria, Mochkovsky consiguió que le facilitaran 45 máquinas con condiciones de pago que le permitieron ampliar el emprendimiento sin afrontar toda la inversión de inmediato. Aquella oportunidad representó un importante salto para un negocio que había comenzado con apenas tres rocolas.

Su estrategia consistió en aprovechar la demanda de entretenimiento y distribuir los equipos en establecimientos donde podían atraer nuevos clientes. Con el paso del tiempo, las máquinas dejaron de ser simples complementos de bares y confiterías para convertirse en protagonistas de espacios especialmente dedicados a la diversión.

El nacimiento de Sacoa en Mar del Plata y la expansión de los fichines

En 1969, la familia Mochkovsky inauguró un establecimiento con bowling, mesas de pool y ping pong en el subsuelo de un edificio ubicado sobre la peatonal San Martín, en Mar del Plata. El lugar se transformó en un punto de encuentro para turistas y residentes, especialmente durante las vacaciones de verano.

En 1969, la familia Mochkovsky inauguró un establecimiento con bowling, mesas de pool y ping pong. Foto: Instagram sacoaok

El nombre Sacoa surgió de una coincidencia. El edificio pertenecía a la Sociedad Anónima de Construcción y Obras Afines, cuyas iniciales formaban la sigla SACOA. Como los visitantes comenzaron a identificar el bowling con ese nombre, la familia decidió adoptarlo para su negocio.

Durante las décadas siguientes, la llegada de los videojuegos electrónicos multiplicó su popularidad. La empresa llegó a superar los 70 establecimientos en distintos momentos de su historia. Los salones se llenaban de jóvenes que competían frente a las pantallas, mientras las familias encontraban nuevas alternativas de entretenimiento.

De las fichas a las tarjetas electrónicas: cómo Sacoa se convirtió en una marca internacional

El crecimiento también trajo dificultades. Una de ellas fue el robo y la reventa clandestina de fichas utilizadas para activar las máquinas. Algunos empleados sustraían fichas durante la noche y posteriormente las comercializaban, provocando pérdidas económicas para la empresa.

En 1992, Jorge Mochkovsky impulsó el desarrollo de un sistema electrónico de tarjetas recargables. Foto: Instagram sacoaok

La solución llegó de la mano de la tecnología. En 1992, Jorge Mochkovsky impulsó el desarrollo de un sistema electrónico de tarjetas recargables que comenzó a utilizarse al año siguiente. La innovación permitió reemplazar las fichas tradicionales y mejorar el control de las operaciones. Posteriormente, el sistema se comercializó en más de 70 países.

Aunque Sacoa atravesó cierres y transformaciones comerciales, su historia continuó ligada a Mar del Plata. En 2025, la cadena anunció su regreso a Buenos Aires con nuevas propuestas de entretenimiento. A casi siete décadas de aquellas primeras rocolas, el emprendimiento de Mauricio Mochkovsky sigue siendo parte de la memoria de generaciones de argentinos que crecieron entre fichines, flippers y videojuegos.