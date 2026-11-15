La tendencia de Navidad 2026 que recupera un clásico de las Fiestas y le da un toque elegante al living

Los pueblos navideños en miniatura aportan elegancia al living Foto: Foto generada con IA Canal 26

La decoración de Navidad 2026 trae una alternativa para quienes buscan renovar los muebles del living, las bibliotecas y las repisas. Los clásicos adornos de plástico, las figuras brillantes y los objetos navideños distribuidos por toda la casa comienzan a compartir protagonismo con una propuesta más delicada: las casitas de cerámica y los pueblos navideños en miniatura, que permiten crear rincones festivos con una estética cálida, moderna y elegante.

Esta tendencia consiste en agrupar pequeñas construcciones decorativas, algunas con iluminación LED en su interior, para formar una escena navideña sobre un mueble, una mesa auxiliar o cerca del árbol. A diferencia de las decoraciones que buscan llenar todos los espacios, esta propuesta concentra los detalles en un sector específico y combina materiales, diferentes alturas y luces suaves para conseguir un resultado armonioso sin necesidad de realizar grandes gastos.

Las casitas de cerámica son tendencia en Navidad 2026: cómo utilizarlas para decorar

Los pueblos navideños en miniatura forman parte de una tradición decorativa que vuelve a ganar protagonismo en 2026. Según la revista especializada House Beautiful, las pequeñas construcciones de cerámica y los edificios iluminados aparecen entre las propuestas destacadas de esta temporada. La idea es recrear un pequeño paisaje navideño utilizando casas de diferentes tamaños, árboles diminutos y luces cálidas, sin necesidad de disponer de un ambiente grande ni incorporar demasiados accesorios.

Casitas de cerámica, la tendencia para decorar en Navidad 2026 Foto: Foto generada con IA Canal 26

Una de las características más atractivas es su versatilidad, ya que las piezas pueden utilizarse individualmente o combinarse para crear una composición más elaborada. Las casitas blancas resultan ideales para ambientes minimalistas, mientras que las construcciones beige, los detalles de madera y las terminaciones artesanales permiten conseguir una decoración más natural. También se pueden incorporar pequeñas figuras, árboles y guirnaldas de luces para completar el conjunto sin sobrecargarlo.

Además, no hace falta comprar una colección completa para sumarse a esta tendencia. Se puede comenzar con dos o tres casas y agregar nuevas piezas durante los próximos años, manteniendo una misma paleta de colores. Esto permite adaptar la decoración al presupuesto disponible y aprovechar los adornos que ya forman parte del hogar.

Cómo decorar el living con pueblos navideños sin recargar los muebles

El secreto de esta tendencia no está en la cantidad de adornos, sino en cómo se distribuyen. Para conseguir una composición equilibrada, conviene elegir una superficie despejada y utilizar elementos de diferentes alturas. Una casa más grande puede ubicarse en el centro o al fondo, mientras que las piezas pequeñas completan el conjunto. También se pueden incorporar ramas verdes, figuras de madera o una base de tela clara para delimitar el espacio decorativo.

En cuanto a los colores, la combinación de blanco, crema, verde oliva y dorado suave permite conseguir una estética elegante que combina con diferentes estilos de muebles. Quienes prefieren una decoración más tradicional pueden sumar detalles rojos o bordó. Otro recurso consiste en colocar las casitas sobre una bandeja de madera, de manera que los objetos queden agrupados y resulte más sencillo retirarlos cuando se necesita utilizar el mueble.

Luces cálidas y materiales naturales para una Navidad más acogedora Foto: Foto generada con IA Canal 26

La iluminación también cumple un papel fundamental, ya que las luces LED cálidas permiten destacar las pequeñas ventanas y generar una sensación acogedora durante la noche. En los hogares argentinos, donde la Navidad coincide con el verano, no es necesario reproducir los tradicionales paisajes nevados: las miniaturas pueden acompañarse con plantas, hojas verdes y materiales naturales para conseguir una ambientación más fresca.

Cómo incorporar esta tendencia navideña sin gastar demasiado dinero

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que permite decorar para Navidad sin ocupar demasiado espacio, especialmente en departamentos pequeños donde colocar adornos grandes puede resultar complicado. Además, no es necesario reemplazar todos los objetos de años anteriores, ya que las casitas pueden combinarse con bandejas, portavelas, figuras de madera y pequeñas plantas que ya están presentes en el hogar.

Una alternativa económica consiste en crear pequeñas casas con cartón rígido, pintarlas en tonos neutros y colocar luces LED a pilas detrás de las ventanas recortadas, evitando las velas con llama. También se pueden recuperar adornos antiguos e incorporarlos a la composición para conservar recuerdos familiares. Así, las casitas en miniatura se convierten en una opción para la Navidad 2026 que combina nostalgia, creatividad y elegancia, sin necesidad de realizar grandes cambios en la decoración del hogar.