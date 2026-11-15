Las luces de colores en el balcón por Navidad pasaron de moda: la tendencia que es más elegante en 2026 Foto: Gemini

La decoración navideña en los balcones dio un giro en los últimos años y, para 2026, las luces multicolores que parpadean y cambian de intensidad dejaron de ser protagonistas. Ahora, la tendencia apunta a una iluminación más cálida y discreta, que acompaña el clima festivo sin saturar el ambiente.

Las guirnaldas LED de luz cálida, en tonos blanco amarillento o champagne, reemplazaron a las tradicionales luces rojas, verdes, azules y amarillas. El objetivo es generar una atmósfera acogedora y uniforme, ideal para disfrutar de las noches de verano sin que el balcón se vea recargado.

Cómo sumar luz navideña sin sobrecargar el balcón

Una de las opciones más elegidas es colocar micro luces cálidas alrededor de la baranda, sobre las plantas o en el contorno de una ventana. Al tener bombitas pequeñas y un brillo suave, funcionan como un detalle decorativo que no invade el espacio.

También se pueden elegir guirnaldas con pequeñas estrellas o figuras navideñas, siempre manteniendo una estética sencilla y evitando la mezcla de colores intensos.

Las luces de colores en el balcón por Navidad pasaron de moda: la tendencia que es más elegante en 2026 Foto: Gemini

Otra alternativa son las luces con formas de estrellas, copos de nieve o pequeños árboles de Navidad. Lo importante es que mantengan una tonalidad cálida y no combinen demasiados efectos. Se pueden colgar en una pared, junto a la puerta del balcón o en una esquina para crear un punto de luz sutil.

Faroles y lámparas LED: los aliados de la nueva tendencia

Además de las guirnaldas, los faroles decorativos y las pequeñas lámparas LED con diseños navideños sumaron protagonismo. Ubicados sobre una mesa auxiliar o junto a las macetas, aportan iluminación ambiental y recuperan el espíritu de las Fiestas sin recurrir a los clásicos destellos intermitentes.

La clave está en evitar la combinación de varios efectos luminosos al mismo tiempo. En vez de cubrir toda la baranda con luces que parpadean y cambian de color, la propuesta es destacar uno o dos sectores y mantener una misma temperatura de luz. Así, la decoración se integra mejor con los muebles, las plantas y el resto del ambiente.