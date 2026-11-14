No es el malvón: la planta que florece todo el verano, resiste el sol fuerte y es ideal para llenar de color el balcón

Portulaca, la planta que resiste el calor y llena de flores los balcones en verano Foto: Foto generada con IA Canal 26

En verano, los balcones y las terrazas son lugares ideales para sumar plantas con flores. Sin embargo, el sol intenso, las altas temperaturas y el calor que acumulan las macetas pueden dificultar el crecimiento de algunas especies ornamentales. Para quienes buscan una opción vistosa y de mantenimiento relativamente sencillo, existe una alternativa al tradicional malvón: la portulaca (Portulaca grandiflora), también conocida como flor de seda. Se adapta a espacios soleados y ofrece flores de distintos colores durante la temporada cálida.

Portulaca o flor de seda: la planta que florece con el calor

La portulaca es una especie originaria de Sudamérica que se reconoce por sus tallos carnosos, hojas pequeñas y flores de colores intensos. Presenta flores rosadas, amarillas, rojas, naranjas y blancas, con flores simples o dobles. Como tiene un crecimiento bajo y extendido, sirve para macetas, jardineras y recipientes colgantes, donde sus tallos pueden avanzar hacia los bordes y generar un efecto decorativo sin ocupar demasiado espacio.

El cosmos, la zinnia y la portulaca. Foto: Gemini

Una de sus características más interesantes es que almacena agua en sus tejidos, lo que le permite tolerar períodos breves de sequía mejor que muchas otras plantas ornamentales. Sus flores suelen abrirse con luz solar intensa y cerrarse por la noche o durante jornadas nubladas. Por eso, en algunos lugares se la conoce como “bella a las once”. Aunque necesita sol para florecer abundantemente, eso no significa que pueda sobrevivir indefinidamente sin agua.

Por qué es una buena opción para los balcones soleados

La flor de seda disfruta de la exposición directa al sol y puede adaptarse a balcones orientados al norte, terrazas y otros rincones que reciben varias horas de luz al día. Su altura suele rondar entre 10 y 20 centímetros, aunque puede extenderse lateralmente y cubrir parte de la superficie de una jardinera. Esta particularidad permite combinar plantas de distintos colores en un mismo recipiente y obtener un conjunto de flores durante el verano sin recurrir a especies de mayor tamaño.

Portulaca, planta Foto: unsplash

También puede utilizarse en macetas colgantes, especialmente cuando se busca aprovechar el espacio vertical del balcón. Sus flores, además de aportar color, pueden atraer a insectos polinizadores, como abejas y mariposas. De todos modos, la ubicación es decisiva: si se coloca en un lugar con mucha sombra, es probable que produzca menos flores y desarrolle tallos más débiles. Lo ideal es que reciba, siempre que sea posible, al menos seis horas de sol directo.

Cómo cuidar una portulaca durante el verano

El punto más importante es evitar el exceso de riego. Como se trata de una planta de características suculentas, no necesita que la tierra permanezca húmeda todo el tiempo. Antes de agregar agua, conviene comprobar si la capa superficial del sustrato empezó a secarse. La frecuencia dependerá del tamaño de la maceta, el viento y las temperaturas: durante una ola de calor, un recipiente pequeño puede perder humedad con mucha rapidez y requerir controles más frecuentes.

Planta portulaca. Foto: Unsplash.

La maceta debe contar con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita evacuar el agua. Si queda líquido acumulado en el plato inferior, lo aconsejable es retirarlo para evitar problemas en las raíces. Tampoco necesita podas constantes, aunque se pueden recortar los tallos que crezcan demasiado y retirar partes deterioradas para conservar una apariencia prolija. Con suficiente luz y un riego adecuado, mantiene sucesivas floraciones a lo largo de la temporada.

Cuándo plantarla y qué ocurre al terminar el verano

La primavera, una vez superado el riesgo de heladas, es un momento adecuado para sembrar portulacas o incorporarlas al balcón. Su floración se concentra en los meses cálidos, pero hay que tener presente que es sensible a las bajas temperaturas y suele cultivarse como planta anual en zonas con inviernos fríos. En algunos casos, las semillas que deja pueden dar origen a nuevos ejemplares en la siguiente temporada. Por su combinación de color, tamaño compacto y resistencia al calor, es una opción práctica para renovar un balcón soleado sin elegir el malvón de siempre.