Ni negras ni blancas: las sandalias que prometen conquistar el verano 2027 por su elegancia y versatilidad

Cuál es el color de sandalias que se impone esta primavera- verano 2026. Foto: Unsplash

Con la llegada del calor, las tendencias de moda ya empiezan a mostrar las propuestas para la temporada primavera-verano. Entre ellas, las sandalias vuelven a ganar espacio con un nuevo color que se posiciona como protagonista.

Las colecciones de primavera-verano empezaron a incorporar nuevas propuestas que buscan renovar los clásicos de cada temporada. En ese proceso, los colores adquieren un papel importante y permiten transformar incluso los diseños más tradicionales de las sandalias. Las tonalidades neutras mantienen su presencia en las vidrieras, aunque algunas variantes comienzan a sobresalir y a ganar terreno entre las elecciones de las marcas.

Entre ellas, el marrón chocolate se perfila como uno de los colores destacados de la temporada. Profundo, cálido y elegante, este tono llega al calzado y se incorpora a diferentes diseños de sandalias, con propuestas que combinan comodidad y estilo.

La sandalia marrón chocolate es tendencia para la primavera-verano 2026. Foto: Unsplash

Por qué el color marrón chocolate se destaca

El auge de este color también se refleja en la variedad de propuestas que aparecen en las colecciones. Las marcas lo incorporan tanto en calzados de líneas sencillas como en versiones con mayor altura, apliques brillantes o terminaciones delicadas. Frente a los clásicos de siempre, se presenta como una opción que aporta sofisticación y calidez sin necesidad de recurrir a tonos demasiado formales, como el negro por ejemplo.

A la hora de armar un conjunto, las sandalias marrones pueden acompañar prendas de denim, tejidos livianos y vestidos con estampas, así como pantalones de corte sastrero. Su tonalidad también genera combinaciones atractivas con colores claros y neutros, por lo que resulta una alternativa para distintos momentos del día, desde una salida casual hasta una ocasión que requiere un look más cuidado.

La sandalia marrón chocolate es tendencia para la temporada primavera-verano 2026. Foto: Unsplash

Cuáles son los modelos de sandalia que son tendencia esta primavera-verano

Entre las propuestas que pisan fuerte esta temporada aparecen las sandalias de suela baja y bandas delgadas, una alternativa práctica para quienes priorizan la comodidad. A ellas se suman las versiones inspiradas en las clásicas ojotas, ideales para los días de descanso y las actividades al aire libre. En el otro extremo, los modelos elevados, ya sea con plataformas o tacones de altura intermedia, ofrecen una opción para ganar unos centímetros sin perder comodidad.

Además de las diferencias en las formas, algunos modelos se distinguen por sus detalles: pueden tener tiras cruzadas, hebillas o pequeñas piezas metálicas que les dan un acabado diferente. También hay opciones con superficies trenzadas y otras confeccionadas en cuero o con terminación símil gamuza, que aportan variedad a la propuesta y permiten elegir entre estilos más clásicos o llamativos.