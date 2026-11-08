Las sillas escandinavas pasaron de moda: la tendencia en 2027 que es más cómoda y elegante Foto: Gemini

Las clásicas sillas escandinavas de patas de madera y líneas simples empezaron a perder terreno en los comedores. La tendencia para 2027 apunta a reemplazarlas por butacas tapizadas, esos silloncitos individuales con respaldo envolvente y asiento mullido que ya se ven en restaurantes y ahora buscan instalarse en las casas.

El objetivo es convertir el comedor en un ambiente más acogedor, pensado no solo para comer, sino también para quedarse conversando. Así, las sillas dejan de ser un elemento secundario y pasan a ser protagonistas por su diseño y confort.

Cómo son las butacas que se imponen en el comedor

A diferencia de los modelos escandinavos, estos silloncitos tienen una silueta más envolvente, con respaldo curvo, apoyabrazos integrados y asiento acolchado que brinda mayor superficie de apoyo.

No se trata de elegir muebles grandes o pesados: hay diseños compactos que mantienen una estructura liviana, pero suman curvas y tapizados para dar una sensación más confortable. Algunos recuerdan a las butacas de restaurante o a pequeños sillones de living adaptados a la altura de la mesa.

La tendencia en 2027 que es más cómoda y elegante. Foto: Gemini

Según una previsión de tendencias de Decorilla para 2027, los asientos acolchados, los respaldos curvos y una mayor profundidad serán características clave en el diseño de las sillas de comedor. El informe también destaca que los apoyabrazos empiezan a extenderse más allá de las cabeceras.

Los tapizados y colores que acompañan la tendencia

En cuanto a materiales, los géneros con textura refuerzan la sensación de calidez. Terciopelo, pana y tejidos de trama cerrada son alternativas para sumar profundidad visual, mientras que las telas resistentes y fáciles de limpiar resultan más prácticas para el uso diario.

Los tonos neutros como beige, arena y suela permiten integrar las butacas a distintos estilos de decoración. Para quienes buscan más personalidad, también funcionan tapizados en verde oliva, chocolate o bordó.

Una forma de incorporar esta tendencia sin cambiar todo el juego de comedor es colocar dos silloncitos en las cabeceras y mantener sillas más simples en los laterales. Así, las butacas se convierten en protagonistas y aportan comodidad sin recargar el ambiente.

Qué tener en cuenta antes de elegir las nuevas butacas

Antes de decidirse, conviene medir el espacio disponible y comprobar que los apoyabrazos puedan entrar debajo de la mesa. También es importante probar la altura y la profundidad del asiento: el diseño puede ser atractivo, pero tiene que permitir sentarse cómodamente durante toda la comida.