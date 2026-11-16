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No tires los rollos de papel higiénico: cómo transformarlos en adornos de Navidad con pocos materiales, paso a paso

Con una técnica sencilla y elementos que suelen encontrarse en casa, es posible darles una segunda vida a los tubos de cartón y convertirlos en decoraciones para el árbol. Una alternativa creativa y de bajo costo para preparar las fiestas sin necesidad de comprar todos los adornos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
De rollos de papel higiénico a adornos de Navidad: una técnica sencilla permite reutilizar tubos de cartón y transformarlos en originales moños decorativos para el árbol. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.
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Con la llegada de Navidad 2026, muchas familias comienzan a buscar ideas originales para decorar sus hogares sin gastar demasiado dinero. Lo que pocos imaginan es que un objeto tan cotidiano como el rollo de cartón del papel higiénico puede transformarse en un adorno navideño con forma de moño, ideal para colgar en el árbol y darle un toque personalizado a la decoración.

La propuesta, compartida por el canal de YouTube Trucos y Tijeras, demuestra que no hace falta contar con materiales costosos ni tener experiencia en manualidades. Con algunos pliegues, pegamento y pequeños detalles decorativos, es posible reutilizar un tubo de cartón que habitualmente termina en la basura.

Esta técnica también permite aprovechar materiales disponibles en casa y crear adornos personalizados, una alternativa especialmente interesante para quienes buscan combinar creatividad, ahorro y reutilización durante las fiestas.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 6 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

Cómo hacer adornos de Navidad con rollos de papel higiénico reutilizados

Los tubos de cartón que quedan después de utilizar el papel higiénico suelen descartarse sin considerar sus posibles usos. Sin embargo, su forma cilíndrica y su flexibilidad permiten transformarlos en distintas figuras decorativas mediante técnicas sencillas de plegado.

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En el tutorial de Trucos y Tijeras, el cartón se convierte en la estructura principal de un moño navideño. A diferencia de otras manualidades que requieren cortar numerosas piezas, esta propuesta aprovecha la forma del tubo para construir los dos lados del adorno.

El resultado es una figura tridimensional que conserva el color natural del cartón y se complementa con detalles brillantes y pequeños elementos decorativos.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de personalizar cada pieza. Se pueden utilizar cintas de diferentes colores, pequeños adornos de otras decoraciones o detalles que combinen con el estilo del árbol de Navidad.

Además, reutilizar estos materiales permite prolongar su vida útil y reducir la necesidad de comprar nuevos elementos decorativos, especialmente si los adornos se conservan para utilizarlos durante varios años.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Una segunda vida para los materiales cotidianos: el canal de YouTube Trucos y Tijeras enseña cómo convertir rollos de papel higiénico en adornos navideños mediante una manualidad fácil de realizar en casa. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

Qué materiales necesitás para crear moños navideños con cartón

Para realizar esta manualidad no se necesitan herramientas complejas. La mayoría de los elementos son habituales en proyectos de decoración casera y algunos pueden recuperarse de adornos anteriores.

Los materiales utilizados en el tutorial son:

  • Rollos vacíos de papel higiénico: constituyen la estructura principal del moño.
  • Pistola de silicona caliente: permite fijar los pliegues y los elementos decorativos.
  • Cordón o cinta decorativa: se utiliza para embellecer los bordes del cartón.
  • Pequeños adornos navideños: sirven para decorar la parte central.
  • Cinta o cordón fino: permite colgar la figura en el árbol.
  • Tijeras: para ajustar los materiales decorativos cuando sea necesario.

Una característica interesante es que el cartón no necesita cubrirse completamente con pintura o papel de regalo. Su tonalidad natural puede combinarse con detalles dorados, plateados, verdes o rojos, colores tradicionalmente asociados con la Navidad.

De esta manera, cada persona puede adaptar el diseño a los materiales que tenga disponibles y evitar compras innecesarias.

Paso a paso: cómo transformar un rollo de cartón en un adorno para el árbol de Navidad

El procedimiento consiste en modificar la forma original del tubo mediante pliegues y agregar detalles decorativos hasta conseguir un moño.

1. Preparar el tubo de cartón. Retirar cualquier resto de papel y comprobar que el rollo esté limpio y seco. No es necesario pintarlo ni cortarlo en varias piezas.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 1 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

2. Formar los extremos del moño. Presionar y doblar el cartón hacia adentro, trabajando sus extremos hasta conseguir una figura con dos lados similares a los de un lazo decorativo.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 2 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

3. Ajustar la estructura. Acomodar los pliegues con los dedos para que ambos lados mantengan una forma equilibrada. El cartón debe conservar suficiente firmeza para sostener los detalles posteriores.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 3 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

4. Incorporar los bordes decorativos. Aplicar pequeñas cantidades de silicona caliente y colocar un cordón brillante siguiendo los contornos del moño. Este detalle ayuda a destacar la forma de la figura.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 4 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.
Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 4 bis para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

5. Decorar el centro. Agregar un pequeño adorno navideño, como una flor, una figura roja o algún elemento recuperado de decoraciones anteriores.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 5 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

6. Colocar el cordón para colgar. Fijar una cinta o un hilo resistente en la parte superior y comprobar que el adorno quede equilibrado antes de llevarlo al árbol.

Una vez terminado, el moño puede utilizarse como decoración colgante o incorporarse a otros arreglos navideños. Si se realiza con niños, es importante que un adulto manipule la pistola de silicona caliente para evitar quemaduras.

Cómo transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales.
Paso 6 para transformar rollos de papel higiénico en adornos de Navidad con pocos materiales. Foto: Captura de video / YouTube: Trucos y Tijeras.

La propuesta demuestra que la decoración navideña no siempre requiere grandes gastos. A veces, un simple tubo de cartón y algunos materiales que ya están en casa son suficientes para crear un adorno original.

Así, un elemento destinado a ser descartado encuentra una segunda utilidad y se convierte en parte de los preparativos de una de las celebraciones más esperadas del año.

Fuente: tutorial de manualidades navideñas publicado por el canal de YouTube Trucos y Tijeras.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora SEO

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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