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Torre de panqueques para Navidad: la receta fresca, económica y rendidora que podés preparar el día anterior

La torre de panqueques salada es uno de los clásicos de las mesas navideñas argentinas. Con jamón, queso, verduras y una salsa cremosa, esta receta es ideal para la cena de Nochebuena porque no necesita horno, se sirve fría y permite aprovechar ingredientes que ya tenemos en la heladera.

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Torre de panqueques.
Torre de panqueques. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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La torre de panqueques salada es uno de los clásicos de las mesas navideñas argentinas. Con jamón, queso, verduras y una salsa cremosa, esta receta es ideal para la cena de Nochebuena porque no necesita horno, se sirve fría y permite aprovechar ingredientes que ya tenemos en la heladera.

Con la llegada de diciembre y las altas temperaturas, las recetas frescas, fáciles y rendidoras ganan protagonismo en los hogares argentinos. Entre las opciones más elegidas aparece esta preparación que combina capas de masa fina con distintos rellenos y que se puede adaptar al gusto de cada familia.

Ingredientes para preparar una torre de panqueques navideña

Para los panqueques:

  • 2 huevos
  • 250 gramos de harina común
  • 500 ml de leche
  • 1 cucharada de aceite
  • Una pizca de sal

Para el relleno:

  • 200 gramos de jamón cocido
  • 200 gramos de queso en fetas
  • 2 tomates
  • 3 huevos duros
  • 1 zanahoria rallada
  • Hojas de lechuga bien lavadas y secas
  • 150 gramos de mayonesa
  • 100 gramos de queso crema
  • Aceitunas para decorar (opcional)
Torre de panqueques.
Torre de panqueques. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cómo hacer la torre de panqueques para Navidad: el paso a paso

  1. Preparar la masa: batir los huevos con la leche, incorporar la harina de a poco y agregar el aceite y la sal. Mezclar hasta conseguir una preparación sin grumos.
  2. Cocinar los panqueques: calentar una sartén antiadherente, colocar una pequeña cantidad de masa y distribuirla por toda la superficie. Cocinar de ambos lados hasta que estén ligeramente dorados.
  3. Dejar enfriar: colocar los panqueques sobre un plato y esperar hasta que alcancen temperatura ambiente antes de armar la torre.
  4. Preparar el relleno: cortar los tomates en rodajas finas, rallar la zanahoria y picar los huevos duros. Mezclar la mayonesa con el queso crema.
  5. Armar las capas: colocar un panqueque sobre una fuente, untarlo con una capa fina de la mezcla cremosa y agregar jamón. Cubrir con otro panqueque y continuar alternando queso, tomate, huevo, zanahoria y lechuga.
  6. Decorar y refrigerar: cubrir la parte superior con un poco de queso crema, decorar a gusto y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

El secreto para que la torre de panqueques no se desarme

Uno de los errores más frecuentes al preparar esta receta es utilizar demasiado relleno o incorporar verduras con exceso de humedad. Esto puede provocar que las capas se deslicen y que la torre pierda su forma al cortarla.

Para evitarlo, conviene secar bien las hojas de lechuga, retirar parte de las semillas del tomate y distribuir los ingredientes en capas finas. También es importante que los panqueques estén completamente fríos antes del armado.

Otro consejo es dejar reposar la preparación en la heladera durante al menos dos horas o el día anterior. De esta manera, los ingredientes se asientan y resulta más sencillo obtener porciones prolijas.

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