Cómo limpiar el inodoro correctamente, según una experta: “La clave está en no hacerlo demasiado rápido”

Cómo limpiar correctamente el baño Foto: Gemini

Limpiar el inodoro es una de las tareas domésticas más importantes para mantener la higiene del hogar, ya que ayuda a prevenir enfermedades y evita la propagación de bacterias. Pero sin embargo, hacerlo con frecuencia no garantiza que esté correctamente desinfectado.

En este sentido, la especialista Carolyn Forté, directora del Laboratorio de Cuidado del Hogar y Limpieza del Good Housekeeping Institute, advirtió que muchas personas realizan esta tarea demasiado rápido y que eso puede afectar la limpieza general del inodoro. Según explicó, los desinfectantes necesitan permanecer en contacto con las superficies durante varios minutos para actuar correctamente y eliminar los gérmenes.

¿Cómo se limpia correctamente el inodoro?

Cuál es el error que cometemos al limpiar el inodoro según una experta

El principal error señalado por la experta en limpieza es el de realizar el aseo del inodoro demasiado rápido y retirar los productos antes de que hayan cumplido su función. Aunque muchas personas creen que frotar y enjuagar inmediatamente alcanza para higienizar la superficie, los desinfectantes necesitan un tiempo de contacto determinado para actuar sobre la suciedad y las bacterias.

Por eso, Forté expresó que no alcanza con aplicar un limpiador, pasar la escobilla y tirar de la cadena. Es fundamental leer las instrucciones del envase y respetar el tiempo de acción indicado por el fabricante. En algunos casos, también es necesario mantener la superficie húmeda durante ese período para garantizar una desinfección adecuada.

Baño; suciedad; limpieza; higiene. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo limpiar correctamente el inodoro: los tips de una experta

La especialista Carolyn Forté recomienda seguir un orden para eliminar la suciedad y conseguir una desinfección efectiva:

Preparar los elementos de limpieza: reunir guantes de goma, escobilla, una esponja con estropajo y productos específicos para el baño. Es importante guardar estos utensilios por separado y no utilizarlos en otros ambientes de la casa. Comenzar por el interior de la taza: aplicar un limpiador específico por toda la superficie, sin olvidar la zona que se encuentra debajo del borde. Frotar las zonas difíciles: utilizar la escobilla para desprender las manchas y los residuos acumulados, prestando especial atención a los rincones menos accesibles. Respetar el tiempo de acción del producto: antes de tirar la cadena, dejar actuar el limpiador durante los minutos indicados en el envase. Este paso es fundamental para que pueda cumplir su función. Limpiar la parte exterior: continuar con la cisterna, los laterales y la superficie externa de la taza. También hay que higienizar el espacio que queda entre el asiento y la cisterna. Desinfectar la tapa y el asiento: limpiar ambas caras de estas superficies, ya que están en contacto frecuente con las personas. No olvidar el botón de descarga: es uno de los elementos que más se tocan. Para mantenerlo limpio entre las limpiezas profundas, se puede utilizar una toallita desinfectante adecuada. Evitar las mezclas peligrosas: nunca combinar lavandina con vinagre, amoníaco u otros productos de limpieza, porque pueden liberar gases tóxicos.

Una limpieza regular puede ayudar a reducir la cantidad de bacterias Foto: Archivo Canal 26

Por qué es importante mantener el baño siempre limpio

Mantener la casa limpia es una tarea de todos los días, pero es necesario recordar que limpiar y desinfectar no es lo mismo. Primero hay que retirar la suciedad visible con un producto de limpieza y, después, aplicar un desinfectante respetando el tiempo de contacto indicado en su etiqueta. Entre los beneficios de mantener el baño limpio se encuentran los siguientes:

Prevenir malos olores: elimina restos de suciedad y residuos que pueden generar olores desagradables.

Evitar la aparición de moho: reduce la acumulación de humedad y hongos en juntas, paredes y rincones.

Proteger las superficies: evita que se acumulen sarro, manchas y residuos difíciles de remover.

Reducir la propagación de microorganismos: ayuda a mantener limpios los elementos que se tocan habitualmente, como picaportes, grifos y botones de descarga.

Mejorar la calidad del ambiente: contribuye a tener un espacio más saludable y agradable para toda la familia.

Lo recomendable según los expertos de limpieza, es limpiar el baño al menos una vez por semana, aunque algunas superficies necesitan una higiene más frecuente.