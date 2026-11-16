comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo limpiar el inodoro correctamente, según una experta: “La clave está en no hacerlo demasiado rápido”

Una especialista explicó cuál es el hábito que impide eliminar correctamente los gérmenes del baño y detalló cuáles son las claves para la desinfección total.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo limpiar correctamente el baño
Cómo limpiar correctamente el baño Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Limpiar el inodoro es una de las tareas domésticas más importantes para mantener la higiene del hogar, ya que ayuda a prevenir enfermedades y evita la propagación de bacterias. Pero sin embargo, hacerlo con frecuencia no garantiza que esté correctamente desinfectado.

En este sentido, la especialista Carolyn Forté, directora del Laboratorio de Cuidado del Hogar y Limpieza del Good Housekeeping Institute, advirtió que muchas personas realizan esta tarea demasiado rápido y que eso puede afectar la limpieza general del inodoro. Según explicó, los desinfectantes necesitan permanecer en contacto con las superficies durante varios minutos para actuar correctamente y eliminar los gérmenes.

Inodoro. Foto: Unsplash.
¿Cómo se limpia correctamente el inodoro?

Cuál es el error que cometemos al limpiar el inodoro según una experta

El principal error señalado por la experta en limpieza es el de realizar el aseo del inodoro demasiado rápido y retirar los productos antes de que hayan cumplido su función. Aunque muchas personas creen que frotar y enjuagar inmediatamente alcanza para higienizar la superficie, los desinfectantes necesitan un tiempo de contacto determinado para actuar sobre la suciedad y las bacterias.

Por eso, Forté expresó que no alcanza con aplicar un limpiador, pasar la escobilla y tirar de la cadena. Es fundamental leer las instrucciones del envase y respetar el tiempo de acción indicado por el fabricante. En algunos casos, también es necesario mantener la superficie húmeda durante ese período para garantizar una desinfección adecuada.

Contenido Recomendado

Cómo limpiar las alfombras y eliminar las manchas difíciles sin tener que llevarlas a una lavandería

Cómo limpiar las alfombras y eliminar las manchas difíciles sin tener que llevarlas a una lavandería.

Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras

Los 3 ingredientes que tenés en casa que te pueden ayudar a limpiar la bañadera blanca con manchas negras
Baño; suciedad; limpieza; higiene.
Baño; suciedad; limpieza; higiene. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Cómo limpiar correctamente el inodoro: los tips de una experta

La especialista Carolyn Forté recomienda seguir un orden para eliminar la suciedad y conseguir una desinfección efectiva:

  1. Preparar los elementos de limpieza: reunir guantes de goma, escobilla, una esponja con estropajo y productos específicos para el baño. Es importante guardar estos utensilios por separado y no utilizarlos en otros ambientes de la casa.
  2. Comenzar por el interior de la taza: aplicar un limpiador específico por toda la superficie, sin olvidar la zona que se encuentra debajo del borde.
  3. Frotar las zonas difíciles: utilizar la escobilla para desprender las manchas y los residuos acumulados, prestando especial atención a los rincones menos accesibles.
  4. Respetar el tiempo de acción del producto: antes de tirar la cadena, dejar actuar el limpiador durante los minutos indicados en el envase. Este paso es fundamental para que pueda cumplir su función.
  5. Limpiar la parte exterior: continuar con la cisterna, los laterales y la superficie externa de la taza. También hay que higienizar el espacio que queda entre el asiento y la cisterna.
  6. Desinfectar la tapa y el asiento: limpiar ambas caras de estas superficies, ya que están en contacto frecuente con las personas.
  7. No olvidar el botón de descarga: es uno de los elementos que más se tocan. Para mantenerlo limpio entre las limpiezas profundas, se puede utilizar una toallita desinfectante adecuada.
  8. Evitar las mezclas peligrosas: nunca combinar lavandina con vinagre, amoníaco u otros productos de limpieza, porque pueden liberar gases tóxicos.
Una limpieza regular puede ayudar a reducir la cantidad de bacterias Foto: Archivo Canal 26

Por qué es importante mantener el baño siempre limpio

Mantener la casa limpia es una tarea de todos los días, pero es necesario recordar que limpiar y desinfectar no es lo mismo. Primero hay que retirar la suciedad visible con un producto de limpieza y, después, aplicar un desinfectante respetando el tiempo de contacto indicado en su etiqueta. Entre los beneficios de mantener el baño limpio se encuentran los siguientes:

  • Prevenir malos olores: elimina restos de suciedad y residuos que pueden generar olores desagradables.
  • Evitar la aparición de moho: reduce la acumulación de humedad y hongos en juntas, paredes y rincones.
  • Proteger las superficies: evita que se acumulen sarro, manchas y residuos difíciles de remover.
  • Reducir la propagación de microorganismos: ayuda a mantener limpios los elementos que se tocan habitualmente, como picaportes, grifos y botones de descarga.
  • Mejorar la calidad del ambiente: contribuye a tener un espacio más saludable y agradable para toda la familia.

Lo recomendable según los expertos de limpieza, es limpiar el baño al menos una vez por semana, aunque algunas superficies necesitan una higiene más frecuente.

LimpiezaHogaresTips
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Sergio Berni en La Mirada:respaldó a Cristina Kirchner, cuestionó al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “el peronismo va a ganar” las elecciones

Sergio Berni en La Mirada.

De reunión con Toyota al lanzamiento de Tesla en Argentina:la agenda del Gobierno de Javier Milei esta semana

Elecciones 2027 en Argentina:qué provincias desdoblaron, cuáles irán con Nación y qué gobernadores mantienen la incógnita

Pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales, el Gobierno insistirá con la suspensión de las PASO

Economía

JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

Changuito en medio de las góndolas de un supermercado.

ANSES confirmó quiénes cobran del lunes 16 al viernes 20 de noviembre:calendario completo por DNI, aumentos y bono de $70.000

Un fallo judicial podría cambiar los haberes de miles de jubilados:qué resolvió la Justicia y cómo deberá recalcularse

Cuenta DNI en noviembre 2026:uno por uno, todos los descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía y más

Internacionales

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara:tenía 80 años y sufría diversos problemas de salud

Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual fue ingresado narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo.

Ante 500.000 personas y a 3.600 metros de altura:el Papa León XIV rezó el ángelus e hizo emocionar a Perú

Una antigua fábrica textil de Uruguay se transformará en una planta de camiones chinos:ensamblarán dos vehículos por día para Argentina y Brasil

En medio de las cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos, dos aviones chocaron sobre la pista en el aeropuerto internacional de Miami