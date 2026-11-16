Encontraron muerta a una mujer en su casa en Salta: el dato que alertó a los vecinos y quién es el único detenido

Celeste Osan fue hallada muerta en Salta. Foto: redes sociales.

Una mujer fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Salta el pasado viernes y un hombre fue detenido este domingo por su presunta vinculación con el hecho.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que la Unidad de Femicidios ordenó estudios complementarios de autopsia para determinar la causa del fallecimiento. La investigación está a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, según informó el Ministerio Público Fiscal provincial.

Cómo encontraron el cuerpo de la mujer en Salta

El hallazgo ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Junín al 100, en el barrio Campo Caseros, cerca de la plaza Alvarado. Según informaron los medios, los vecinos comenzaron a sentir fuertes olores provenientes del lugar y decidieron comunicarse con el 911.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de una mujer mayor de edad en avanzado estado de descomposición. La situación motivó la intervención de los investigadores y del personal especializado en criminalística.

La víctima fue identificada como María Celeste Osan, una mujer que se desempeñaba como operadora de radio. Tras la confirmación del fallecimiento, una amiga y colega de la mujer, la periodista Mily Padilla, compartió un mensaje de despedida en redes sociales donde recordó los años que trabajaron juntas y la amistad que construyeron.

Desgarrador mensaje de Mily Padilla, amiga de la víctima. Foto: Facebook.

Quién es el hombre detenido y qué se sabe de su vínculo con la víctima

La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, integrante de la Unidad de Femicidios, solicitó la detención de un hombre mayor de edad después de avanzar con las primeras medidas investigativas.

El procedimiento se concretó el domingo y estuvo a cargo de personal de la Unidad UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Según el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, el hombre fue detenido como sospechoso de tener alguna vinculación con el hecho investigado. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron qué relación mantenía con la víctima.

Celeste Osan fue hallada muerta en Salta. Foto: redes sociales.

Qué reveló la autopsia y cómo continúa la investigación

Uno de los principales interrogantes es cómo y cuándo murió la mujer. El estado en el que fue encontrado el cuerpo dificultó la determinación inicial de las circunstancias del fallecimiento.

La fiscal Sodero Calvet informó que solicitó estudios complementarios de autopsia debido al avanzado estado de descomposición. Por el momento, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente, por lo que los investigadores aguardan los resultados de las pericias.

Mientras tanto, la causa permanece bajo investigación y los resultados forenses serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte y determinar las eventuales responsabilidades penales.