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En 1997, Sting convirtió una finca abandonada de 350 hectáreas en un refugio ecológico: hoy elabora 150.000 botellas de vino allí

Compró una finca abandonada en la Toscana y la transformó en una exitosa bodega orgánica. La historia de Il Palagio, la propiedad que Sting y Trudie Styler adquirieron en 1997 cerca de Florencia y que hoy produce alrededor de 150.000 botellas de vino al año, tras pasar de las ruinas a convertirse en un modelo de agricultura sustentable.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Sting en Il Palagio
Sting en Il Palagio Foto: tenutailpalagio-com
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En 1997, Sting, el legendario músico británico y ex líder de The Police, encontró en la Toscana italiana el lugar ideal para echar raíces junto a su esposa, Trudie Styler. La pareja compró Il Palagio, una histórica finca de 350 hectáreas ubicada al sur de Florencia que, por entonces, se encontraba abandonada y en un avanzado estado de deterioro.

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de restauración terminó convirtiéndose en un verdadero refugio ecológico y una exitosa bodega. Hoy, la propiedad alberga extensos viñedos, olivares, bosques y lagos, además de producir alrededor de 150.000 botellas de vino al año, consolidándose como uno de los emprendimientos agrícolas más emblemáticos vinculados a una celebridad internacional.

Sting
En 1997, Sting, el legendario músico británico y ex líder de The Police, encontró en la Toscana italiana el lugar ideal para echar raíces junto a su esposa, Trudie Styler. Foto: @theofficialsting en Instagram

Il Palagio: el refugio natural de Florencia que Sting compró en 1997

La historia de Il Palagio está rodeada de una anécdota que el propio Sting recordó en distintas oportunidades. Durante un almuerzo con el entonces dueño de la finca, un duque italiano, le sirvieron una copa de vino producido en la propiedad. Fascinado por su calidad, el músico preguntó de dónde provenía y descubrió que había sido elaborado con uvas cultivadas en esas mismas tierras. Ese instante despertó su interés por una finca que, pese a su enorme potencial, atravesaba años de abandono.

Il Palagio de Sting
Il Palagio de Sting Foto: Il Palagio web oficial

Impulsado por aquel descubrimiento, Sting adquirió la histórica propiedad en 1997 y emprendió una profunda restauración junto a su esposa, Trudie Styler. La pareja recuperó los viñedos, renovó las construcciones y devolvió el esplendor a una finca con siglos de historia. Con el paso de los años, Il Palagio se transformó en un modelo de producción sustentable en la Toscana, donde se elaboran vinos, aceite de oliva, miel y otros productos artesanales que reflejan el espíritu rural de la región.

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Falta de fauna, agricultura biodinámica y cultivo 100% orgánico: los desafío que atravesó la finca ecológica

Al no escuchar pájaros ni abejas allí, la pareja se dio cuenta del problema latente: la falta de fauna. Así, decidieron ponerse en marcha para repoblar aquel sector de vida silvestre al entrar en contacto con Alan York, un experto en agricultura biodinámica.

Entre los primeros consejos que el especialista le otorgó a la pareja se encontraron:

  • Instalar colmenas
  • Sumar prácticas ecológicas al cuidado de las vides.

Con la implementación de aquellas medidas, los pájaros, abejas y mariposas empezaron a reaparecer por el jardín.

“Eliminamos los pesticidas y rechazamos el monocultivo”, explicó Sting en una entrevista con The Drinks Business en 2009. Y, más tarde, en 2013 el enólogo consultor Daniel O’Donnell transformó aquellos viñedos de cultivo biodinámico a orgánico para aumentar la producción.

Sting
“Eliminamos los pesticidas y rechazamos el monocultivo”, explicó Sting. Foto: @theofficialsting en Instagram

De 30.000 a 150.000 botellas: el crecimiento exponencial de la bodega

De acuerdo con la propia bodega, Il Palagio, la producción vitivinícola de la finca se remonta al siglo XVI. Sin embargo, fue con la llegada de Sting y Trudie Styler que el proyecto tomó un nuevo impulso: la pareja recuperó y replantó 15 hectáreas de viñedos bajo criterios de cultivo orgánico, sentando las bases de una expansión sostenida.

Il Palagio de Sting
La pareja recuperó y replantó 15 hectáreas de viñedos bajo criterios de cultivo orgánico, sentando las bases de una expansión sostenida. Foto: Il Palagio web oficial

El gran salto llegó con el lanzamiento de Sister Moon, la etiqueta insignia elaborada con uvas de la propiedad y una combinación de Sangiovese, Cabernet Sauvignon y Merlot. A partir de allí, el catálogo creció de la mano de referencias inspiradas en canciones del músico, como Message in a Bottle, Sacred Love y When We Dance. Los números reflejan esa evolución: de una producción inicial cercana a las 30.000 botellas en 2009, la bodega pasó a elaborar alrededor de 150.000 unidades anuales para 2021, consolidándose como uno de los proyectos vitivinícolas más exitosos impulsados por una estrella internacional.

Más allá del vino: producción de aceite de oliva, miel y agricultura diversificada

Más allá de su énfasis en la vitivinicultura, la finca de Sting mantiene una actividad diversificada en el mundo agrícola con la producción de aceite de oliva, miel, frutas, vegetales de estación y conservas artesanales.

Entre otras cosas, elabora también chacinados tales como el salame a partir de cerdos Cinta Senese, una raza autóctona de la Toscana, según comentó Decanter en 2009.

Respecto a los estándares de sustentabilidad, Wine Review Online informó en 2019 que todos los vinos fabricados en Il Palagio tenían certificación orgánica emitida por BioAgricert aunque la bodega no lo menciona en sus secciones públicas.

StingEcologíaFinca
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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