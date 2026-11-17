Brook Trafton conoció a Post Malone en Toronto y concretó la venta de la carta que había encontrado apenas unas semanas antes. Foto: X / @BrookTrafton.

El 16 de junio de 2023, Brook Trafton, un trabajador canadiense de 37 años, encontró una carta única de Magic: The Gathering inspirada en El Señor de los Anillos mientras abría sobres de una nueva colección. La pieza, conocida como The One Ring (El Anillo Único), era tan excepcional que solo se había fabricado un ejemplar de esa versión. Poco más de un mes después, el cantante Post Malone se la compró por US$2 millones, una operación que transformó la situación económica del aficionado.

La historia ocurrió en Toronto, Canadá, y comenzó con una decisión inesperada. Trafton llevaba años jugando y coleccionando cartas, pero aquel día no imaginaba que encontraría uno de los objetos más buscados del universo de los juegos de mesa.

En junio de 2023, Brook Trafton encontró una carta única de El Señor de los Anillos mientras abría sobres de Magic: The Gathering en Toronto, Canadá. Foto: X / @PSAcard.

Compró sobres de Magic: The Gathering y encontró una carta única de El Señor de los Anillos

Trafton había reservado una caja de la colección The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, una edición especial que combinaba el popular juego de cartas con el universo creado por J. R. R. Tolkien.

Su intención inicial era retirarla al día siguiente del lanzamiento anticipado. Sin embargo, decidió acercarse antes a la tienda Face to Face Games, en Toronto, donde descubrió que todavía había cajas adicionales disponibles. Además de su pedido, compró otras dos.

Cuando regresó a su casa, comenzó a abrir los paquetes. La primera caja adicional no contenía nada extraordinario, pero en la segunda ocurrió algo que cambiaría su vida.

Después de revisar varios sobres, encontró una carta con inscripciones doradas y una numeración especial. Al observarla detenidamente, descubrió que tenía la identificación 001/001. Era la única copia existente de aquella versión de El Anillo Único.

La edición especial de El Anillo Único llevaba la numeración 001/001, que indicaba que se había fabricado un solo ejemplar de esa versión en todo el mundo. Foto: X / @BrookTrafton.

La sorpresa fue tan grande que el coleccionista sintió una descarga de adrenalina. Poco después, comenzó a buscar asesoramiento para proteger una pieza que podía alcanzar un valor millonario.

Por qué la carta de El Anillo Único era tan valiosa y cuánto ofrecían por ella

La empresa Wizards of the Coast había lanzado la colección inspirada en El Señor de los Anillos con distintas cartas relacionadas con los Anillos de Poder.

Aunque existían versiones convencionales de El Anillo Único, la edición encontrada por Trafton era diferente: solo se había impreso un ejemplar, con una inscripción inspirada en la Lengua Negra de Mordor, utilizada en el universo de Tolkien.

La posibilidad de encontrarla había despertado una competencia internacional entre coleccionistas. Incluso antes de que apareciera, comenzaron a circular ofertas públicas de compra. Una de ellas alcanzó el millón de dólares, mientras que una tienda española llegó a ofrecer más de US$2,1 millones.

El descubrimiento también fue sometido a un proceso de autenticación por parte de Professional Sports Authenticator (PSA), una empresa especializada en certificar objetos coleccionables. La carta recibió una calificación Mint 9, correspondiente a un ejemplar en excelente estado de conservación.

La carta de El Anillo Único fue autenticada por Professional Sports Authenticator (PSA) y recibió una calificación Mint 9, lo que confirmó su excelente estado de conservación. Foto: X / @BrookTrafton.

Su rareza, la popularidad mundial de El Señor de los Anillos y la demanda entre coleccionistas explicaban por qué una sola carta podía alcanzar cifras tan extraordinarias.

Cómo terminó vendiéndole la carta a Post Malone por US$2 millones

Tras el hallazgo, Trafton comenzó a recibir asesoramiento legal y comercial para decidir qué hacer con la pieza. Sin embargo, tenía una preferencia personal: quería que el comprador fuera Post Malone, conocido tanto por su carrera musical como por su afición a Magic: The Gathering.

El cantante ya había demostrado su interés por las cartas excepcionales. En 2022 había pagado US$800.000 por una Black Lotus firmada por su ilustrador, Chris Rush.

La oportunidad llegó el 20 de julio de 2023, cuando Post Malone se encontraba en Toronto para ofrecer un concierto. Trafton recibió una llamada mientras trabajaba y fue convocado a un encuentro con el artista en el Budweiser Stage.

Al principio, ni siquiera estaba seguro de que el cantante quisiera comprar la carta. Su objetivo era permitirle verla y compartir aquel momento con otro apasionado del juego.

Durante la conversación, ambos hablaron sobre sus experiencias con Magic. Trafton también le contó aspectos de su vida personal y lo que significaría para él vender la pieza. Finalmente, Post Malone decidió comprarla por US$2 millones.

This is my dream come true, meeting @PostMalone and him buying the One Ring card from me is literally a moment straight out of a fairytale. @PostMalone @wizards_magic you’ve changed my life. Things like this don’t happen to people like me. Forever grateful 🙏 ✨ #mtg #onering https://t.co/VMBlDA1HdD — Brook Trafton (@BrookTrafton) August 1, 2023

“Este es mi sueño hecho realidad, conocer a Post Malone y que él me compre la carta del Anillo Único es literalmente un momento sacado directamente de un cuento de hadas. @PostMalone @wizards_magic cambiaron mi vida. Cosas como esta no le pasan a gente como yo. Eternamente agradecido”, expresó el posteo de Trafton en sus redes sociales.

El encuentro terminó con un apretón de manos, abrazos y una celebración. Para el canadiense, no solo significó concretar una venta extraordinaria, sino también conocer a uno de sus artistas favoritos.

Qué pasó con Brook Trafton después de vender la carta millonaria

Antes del descubrimiento, Trafton trabajaba en el comercio minorista y llevaba una vida económica relativamente ajustada. La venta de El Anillo Único le permitió acceder a una estabilidad financiera que hasta entonces parecía lejana.

En una entrevista publicada por The Washington Post en agosto de 2023, explicó que había recurrido a asesores financieros y que invirtió el dinero con el objetivo de cubrir gastos habituales, como el alquiler, los alimentos y las facturas. Pese a recibir la suma millonaria, decidió conservar su empleo y proyectó la posibilidad de jubilarse a los 55 años.

Un gato abraza un sobre de cartas de Magic: The Gathering, el popular juego de colección que en 2023 lanzó una edición especial inspirada en El Señor de los Anillos, de la que surgió una carta única vendida por US$2 millones a Post Malone. Foto: X / @BrookTrafton.

También manifestó satisfacción por el destino de la carta. Para él, era importante que quedara en manos de alguien que realmente apreciara el juego, en lugar de permanecer guardada durante décadas en una colección privada. Post Malone, por su parte, llegó a mostrar la pieza durante una partida de Magic: The Gathering.

Así, una compra que comenzó con unos sobres adicionales en una tienda de Toronto terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria del coleccionismo: un trabajador encontró una carta única en el mundo y terminó vendiéndosela a una estrella internacional por US$2 millones.