Bandera de Estados Unidos; bandera de Irán. Foto: Grok.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán parece haber ingresado en una nueva etapa. Después de meses de enfrentamientos, operaciones militares limitadas y presiones económicas, Washington enfrenta una decisión estratégica: reanudar una campaña militar de gran magnitud o prolongar el desgaste del régimen iraní mediante el bloqueo naval, las sanciones y la amenaza permanente del uso de la fuerza.

La cuestión resulta particularmente importante porque la superioridad militar estadounidense no necesariamente garantiza la obtención de sus objetivos políticos.

En un análisis publicado por Canal 26 el 22 de junio de este año, titulado ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?, planteamos que los resultados de una guerra no debían evaluarse exclusivamente por la destrucción de capacidades militares, sino a partir de los objetivos políticos alcanzados.

Cinco meses después, ese interrogante continúa vigente, aunque las circunstancias han cambiado.

Una guerra que todavía no terminó

Las negociaciones entre Washington y Teherán no han conseguido establecer un acuerdo definitivo. El memorando de entendimiento firmado en junio perdió vigencia en agosto, mientras continuaron registrándose enfrentamientos limitados y medidas de presión económica.

El 3 de noviembre, Estados Unidos habría ejecutado ataques contra sistemas de defensa antiaérea iraníes en la isla de Qeshm. Aunque las autoridades estadounidenses calificaron la operación como defensiva, el episodio evidenció la fragilidad de la situación.

Más recientemente, el 14 de noviembre, Donald Trump había comunicado a sus asesores su disposición a evitar nuevos ataques, siempre que Irán y los hutíes de Yemen no realizaran nuevas provocaciones.

Sin embargo, esta posición no supone una renuncia a la opción militar. Washington conserva fuerzas en la región y contempla la posibilidad de nuevas operaciones contra instalaciones nucleares iraníes. Paralelamente, Israel continúa presionando para reanudar la campaña militar, mientras Arabia Saudita y Turquía han solicitado moderación a la Casa Blanca.

¿Qué busca realmente Washington?

La discusión no puede reducirse al programa nuclear iraní. Como señalamos en nuestro análisis de junio, las consecuencias del conflicto también alcanzan a China, cuya seguridad energética depende considerablemente de los suministros provenientes de Medio Oriente.

La posición geográfica de Irán resulta particularmente relevante. Su ubicación entre el mar Caspio y el golfo Pérsico lo convierte en una pieza fundamental de la geopolítica euroasiática, tanto por sus recursos energéticos como por su capacidad para influir sobre las rutas comerciales.

Desde esta perspectiva, la presión estadounidense sobre Teherán puede interpretarse como parte de una estrategia más amplia destinada a preservar su influencia sobre Eurasia y limitar la capacidad de proyección de China. Restringir las exportaciones iraníes y condicionar las rutas energéticas permitiría a Washington ejercer presión indirecta sobre una de las principales vulnerabilidades de Pekín: su dependencia del petróleo importado.

Sin embargo, China se había preparado parcialmente para este escenario mediante la acumulación de reservas petroleras. Al mismo tiempo, el conflicto profundizó su dependencia energética de Rusia. Durante el primer semestre de 2026, el petróleo ruso representó aproximadamente el 23,6% de las importaciones chinas, frente a cerca del 20% registrado en 2025.

La presión sobre Irán podría contribuir a que China se vuelva más energéticamente dependiente de Rusia.

Asimismo, la reanudación de los ataques contra Irán podría terminar fusionando el nacionalismo con el fundamentalismo, generando un conflicto prolongado de consecuencias regionales desestabilizadoras.

¿Hacia dónde puede evolucionar el conflicto?

El futuro del conflicto dependerá de la capacidad de Washington para transformar su superioridad militar en resultados políticos concretos. Actualmente pueden identificarse tres escenarios, aunque no necesariamente excluyentes.

Primer escenario: continuidad y degaste

El primero contempla la continuidad del bloqueo económico y naval, acompañado de operaciones militares limitadas. Esta estrategia permitiría prolongar el desgaste de Teherán sin asumir los costos de una nueva campaña de gran magnitud.

Segundo escenario: ofensiva militar

El segundo escenario supone la reanudación de una ofensiva militar de mayor envergadura contra instalaciones nucleares, sistemas de misiles e infraestructura estratégica iraní.

Aunque Estados Unidos dispone de una considerable superioridad tecnológica y militar, una nueva campaña no garantizaría la eliminación de la capacidad de respuesta iraní ni el cumplimiento de los objetivos políticos de Washington. Por el contrario, podría desencadenar una escalada regional y comprometer nuevamente la seguridad del comercio energético.

Tercer escenario: salida negociada

El tercero contempla una salida negociada que permita reducir las hostilidades y estabilizar la navegación en el estrecho de Ormuz. No obstante, las profundas diferencias entre Washington y Teherán, sumadas a los intereses de los demás actores regionales, dificultan alcanzar un acuerdo duradero.

En este contexto, surge un interrogante adicional: ¿hasta qué punto Washington tiene interés en lograr una rápida normalización del tránsito energético por el estrecho de Ormuz?

Desde una perspectiva geopolítica, la prolongación del conflicto podría representar una ventaja relativa para Estados Unidos. Como se analizó anteriormente, su elevada producción de hidrocarburos les otorga una mayor autonomía energética frente a competidores como China, cuya economía depende considerablemente del petróleo procedente del golfo Pérsico.

Asimismo, la crisis podría fortalecer la posición estadounidense como proveedor energético de Europa y otros mercados internacionales, especialmente ante los daños sufridos por la infraestructura energética de Oriente Medio y las dificultades que estos generan para la producción y comercialización de hidrocarburos.