Marpla mantiene la esencia de la medialuna tradicional, pero le suma rellenos que generalmente están en tortas, facturas u otros dulces. Foto: Instagram/medialunasmarpla

Las medialunas de manteca son un clásico indiscutido de los desayunos y las meriendas argentinas. Sin embargo, una cadena gastronómica decidió darles otro aire y las convirtió en una verdadera tentación: medialunas rellenas con sabores de postres como chocotorta, lemon pie, dulce de leche y crema pastelera.

Se trata de Medialunas Marpla, una marca que viene ganando terreno en Buenos Aires gracias a sus originales combinaciones y sabores indiscutibles. Su propuesta mantiene la esencia de la medialuna tradicional, pero le suma rellenos que generalmente están en tortas, facturas u otros dulces.

Para quienes prefieren los gustos más clásicos, también hay alternativas con dulce de leche y crema pastelera. Además, entre las variedades mencionadas por clientes aparecen versiones de pistacho, membrillo y dulce de batata, aunque la disponibilidad puede cambiar según la sucursal.

De las medialunas tradicionales a los rellenos más tentadores: la historia de Marpla

Lo que comenzó como una propuesta centrada en uno de los productos que más se consumen de las panaderías fue creciendo hasta convertirse en una cadena con presencia en distintos puntos de Buenos Aires.

A mediados de octubre de este año, Medialunas Marpla anunció su décima apertura en el barrio porteño de Almagro. El nuevo local se instaló en Bulnes 493, frente a Plaza Almagro, una ubicación que sumó otra opción para los fanáticos de las facturas.

Medialunas Marpla de sabor pistacho. Foto: Instagram/medialunasmarpla

El crecimiento de Marpla está acompañado por una propuesta que busca diferenciarse de las panaderías tradicionales. La idea es transformar una medialuna de manteca en un pequeño postre, con rellenos que van desde los sabores de siempre hasta combinaciones menos comunes.

De esta manera, quienes buscan algo dulce para la merienda pueden elegir entre una medialuna clásica o animarse a probar una versión inspirada en la chocotorta o el lemon pie.

Marpla propone una forma diferente de disfrutar las medialunas de siempre. Foto: Instagram/medialunasmarpla

Dónde comprar las medialunas rellenas de Marpla en Buenos Aires

Para quienes quieran probar las medialunas rellenas, Marpla cuenta con sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del conurbano bonaerense:

Palermo : Uriarte 2136

Caballito : Riglos 338

Almagro : Bulnes 493

Lomas de Zamora : Acevedo 293

Lanús Este: Oncativo 1828

Lanús Oeste : J. M. Moreno 223

Adrogué : Diagonal Brown 1328

Monte Grande : General Rodríguez 425

Quilmes: 9 de Julio 167

Los locales atienden de martes a domingo, de 8 a 19 horas, o hasta agotar las medialunas disponibles.

Medialunas Marpla. Foto: Instagram/medialunasmarpla

Además de comprar para llevar, algunas sucursales ofrecen la posibilidad de realizar pedidos a domicilio. Para conocer las variedades disponibles, consultar promociones y enterarse de próximas aperturas, los interesados pueden visitar la cuenta oficial de Instagram @medialunasmarpla.

Con rellenos que van desde el tradicional dulce de leche hasta combinaciones inspiradas en postres como la chocotorta y el lemon pie, Marpla ofrece una alternativa diferente para disfrutar de las clásicas medialunas argentinas.