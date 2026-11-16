Dejó de ser una fábrica de galletitas y chocolates en 1980, sobrevivió a dos terremotos y ahora alberga una universidad de 8.900 metros cuadrados. Foto: Universidad de Valparaíso

En Valparaíso (Chile), una antigua fábrica de galletitas y chocolates logró sobrevivir al paso del tiempo, a dos terremotos y a diferentes transformaciones hasta convertirse en un centro educativo. Se trata del edificio Hucke, construido a comienzos del siglo XX, que dejó de producir alimentos en 1980 y hoy alberga parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso.

Con aproximadamente 8.900 metros cuadrados construidos, su recuperación permitió conservar una de las estructuras industriales más emblemáticas de la ciudad portuaria.

La historia de la fábrica Hucke: de producir galletitas y chocolates a convertirse en un símbolo de Valparaíso

La historia comenzó en 1870, cuando el inmigrante alemán Friedrich Hucke llegó a Valparaíso junto con su esposa, Martha Werkmeister. Ambos instalaron una panadería en la entonces Plaza del Orden, actualmente conocida como Plaza Aníbal Pinto. Con el tiempo, sus hijos ampliaron el negocio y consolidaron una empresa dedicada a elaborar galletitas y chocolates.

El inmigrante alemán Friedrich Hucke llegó a Valparaíso junto con su esposa, Martha Werkmeister, en 1870. Foto: Facebook La Historia de Valparaíso

El crecimiento de la producción impulsó la construcción de una fábrica en 1901, pero el terremoto de 1906 destruyó aquellas instalaciones. Lejos de abandonar el emprendimiento, la familia decidió levantar un nuevo edificio que incorporara técnicas arquitectónicas innovadoras para la época.

La reconstrucción dio origen a una imponente estructura metálica, inaugurada en 1908, cuyos componentes fueron fabricados en Alemania y trasladados por barco hasta Chile. El edificio, de cinco pisos y un subterráneo, se convirtió en un símbolo del desarrollo industrial de Valparaíso y de la influencia europea en su arquitectura.

Por qué la fábrica de galletitas Hucke cerró en 1980 y qué ocurrió después

Durante décadas, la fábrica formó parte de la actividad económica de Valparaíso. Sin embargo, en 1980, la empresa trasladó sus operaciones a Santiago y el histórico inmueble dejó de producir galletitas y chocolates. Comenzó entonces una nueva etapa que modificaría completamente su función original.

En 1980, la empresa trasladó sus operaciones a Santiago y el histórico inmueble dejó de producir galletitas y chocolates. Foto: Facebook Valparaiso La Joya del Pacífico

En 1988, el edificio fue adquirido por la compañía eléctrica Chilquinta, que lo adaptó para albergar oficinas administrativas. Durante esa transformación se modificaron espacios interiores y desaparecieron algunos elementos industriales, como la antigua chimenea y el letrero metálico que identificaba a Hucke.

La estructura enfrentó otro desafío el 27 de febrero de 2010, cuando un fuerte terremoto sacudió Chile y provocó daños en el inmueble. Chilquinta abandonó las instalaciones y el edificio quedó nuevamente sin actividad, mientras surgían interrogantes sobre su conservación y futuro.

La recuperación del edificio Hucke: una inversión millonaria para crear una facultad de ingeniería

En 2012, la Universidad de Valparaíso acordó hacerse cargo del inmueble mediante una operación cuyo monto estimado alcanzaba los 4.100 millones de pesos chilenos. El objetivo era recuperar la histórica estructura y adaptarla a las necesidades de una institución educativa que proyectaba recibir aproximadamente 1.600 estudiantes.

En 2012, la Universidad de Valparaíso acordó hacerse cargo del inmueble por 4.100 millones de pesos chilenos. Foto: Universidad de Valparaíso

El proyecto exigió intervenir un edificio centenario sin destruir sus principales características arquitectónicas. Las tareas incluyeron reparaciones estructurales, adecuación de accesos y acondicionamiento de espacios destinados a aulas, laboratorios, oficinas y áreas de estudio.

La restauración concluyó en 2014 y, durante 2015, distintas escuelas de ingeniería comenzaron a desarrollar sus actividades en las instalaciones recuperadas. Donde anteriormente funcionaban máquinas industriales y oficinas empresariales, ahora se formaban profesionales en disciplinas como Ingeniería Civil, Construcción Civil e Ingeniería Biomédica.

De fábrica de chocolates a Monumento Histórico: la nueva vida del edificio Hucke en Chile

La transformación no terminó con la llegada de los estudiantes. En marzo de 2024, el Gobierno de Chile oficializó la declaración de la antigua fábrica Hucke como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, reconociendo su importancia arquitectónica, cultural e industrial.

El Gobierno de Chile oficializó la declaración de la antigua fábrica Hucke como Monumento Nacional Histórico. Foto: Universidad de Valparaíso

Uno de sus principales atributos es el sistema constructivo prefabricado en metal, con piezas ensambladas mediante remaches y pernos. Esta tecnología permitió que la estructura conservara gran parte de su apariencia original durante más de un siglo, pese a los terremotos y cambios de uso.

En la actualidad, el gigantesco edificio ubicado en General Cruz 222 continúa vinculado a la Universidad de Valparaíso. Su historia demuestra cómo una construcción destinada originalmente a fabricar alimentos puede adquirir una función completamente diferente sin perder su identidad: de producir galletitas y chocolates pasó a formar ingenieros y preservar la memoria industrial chilena.