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Elijah Wood viene a la Argentina: cuándo y dónde se presentará el actor que le dio vida a Frodo en “El Señor de los Anillos”

Hace más de 10 años que encarnó al entrañable personaje y este 2026 visitará Buenos Aires como invitado especial de la Argentina Comic Con. Enterate cómo y cuándo verlo en vivo.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 20:44
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El señor de los anillos. Foto: Reuters
El señor de los anillos. Foto: Reuters
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El anuncio en X corrió entre los fanáticos de Tolkien y de la saga de “El Señor de los Anillos” como un reguero de pólvora, acompañado por un escalofrío de satisfacción: Elijah Wood, quien hace más de 20 años encarnó al querido Frodo Baggins en la producción de Peter Jackson, vendrá a Buenos Aires para ser parte de la Argentina Comic Con de diciembre.

Con una destacada trayectoria en cine, el estadounidense de 45 años (no los aparenta) se dedicó en el último tiempo a ir a las convenciones internacionales junto a los otros hobbits: Sean Astin, Billy Boyd y Dominic Monahan. Esta vez vendrá solo pero con la misma alegría de encontrarse con los fans, para sacarse fotos, firmar autógrafos y responder a las preguntas del entrevistador en el Main Stage de la muestra que se hará 4, 5 y 6 de diciembre en el ahora BA Ferial (ex Centro Costa Salguero). Pero Wood estará sólo sábado y domingo.

El anuncio fue claro: “Nos llena de orgullo anunciar que Elijah Wood, reconocido mundialmente por interpretar a Frodo Baggins en la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ y por su destacada trayectoria en cine y televisión, será invitado especial de Argentina Comic Con 2026”, anunció la organización esta semana.

Elijah Wood de "El Señor de los Anillos" vendrá a la Argentina. Foto: Warner Bros y Argentina Comic Con

Cuánto salen los pases para sacarse una foto con Frodo

A lo largo de tres películas rodadas en Nueva Zelanda, Frodo emprende un peligroso viaje por la Tierra Media acompañado por un grupo de aliados que buscan impedir que el mal domine el mundo. La historia combina elementos de fantasía, acción y épica: tanto los libros escritos por R. R. Tolkien como la trilogía de películas se convirtieron en un fenómeno cultural a nivel global.

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Las entradas para la Comic Con local arrancan desde los $ 40.000 a través de MUNDO TICKET y no incluyen los pases para fotos y autógrafos con Elijah Wood, que tienen un valor de $ 98.000 más costo por servicio. ¡Ya están agotados! Según información oficial “los paneles podrán ser disfrutados por todos los asistentes de Comic Con, sin importar el tipo de ticket adquirido, sujetos a la capacidad disponible del espacio”.

Elijah Wood de "El Señor de los Anillos" vendrá a la Argentina. Foto: Warner Bros y Argentina Comic Con

Qué es la Argentina Comic Con

Es la convención de cultura pop y entretenimiento más grande del país. Se celebra anualmente para Semana Santa y el finde largo del 8 de diciembre en Buenos Aires, e intenta reunir lo mejor del mundo del cómic, cine, series, animé, videojuegos y literatura fantástica en un solo lugar.

Tiene presencia de plataformas de streaming, distribuidoras cinematográficas, comiquerías, empresas de merchandising, cosplayers caminando por su trazado y artistas del dibujo.

Actor / ActrizEl señor de los AnillosComic-con
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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