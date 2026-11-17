Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

El diario británico Financial Times puso el foco en las tensiones entre Javier Milei y Patricia Bullrich y analizó el peso político que adquirió la dirigente dentro del oficialismo. La publicación advirtió sobre los desafíos que enfrenta el presidente ante una figura que -según las encuestas citadas- registra una imagen positiva superior a la suya y podría tener un papel relevante en el escenario electoral de 2027.

El análisis internacional se produjo en medio de diferencias políticas entre Bullrich y la Casa Rosada, que quedaron reflejadas en recientes iniciativas y declaraciones públicas. El periódico también examinó las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial de la dirigente y las consecuencias que una profundización de las disputas internas podría tener para el futuro de La Libertad Avanza.

Financial Times puso el foco en Patricia Bullrich y las tensiones dentro del oficialismo

En un artículo firmado por Ciara Nugent, el Financial Times examinó los recientes movimientos de Bullrich y las señales de diferenciación respecto de la Casa Rosada. Uno de los episodios destacados fue su anuncio de impulsar una iniciativa legislativa para revertir parcialmente los recortes en el financiamiento destinado a personas con discapacidad.

La publicación también mencionó un mensaje que Milei difundió en Instagram, acompañado por la imagen de un barco incendiándose: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. Aunque no identificó destinatarios, la publicación alimentó interpretaciones sobre las diferencias internas.

El posteo de Javier Milei que apuntaría a Patricia Bullrich. Foto: Captura Instagram

Las encuestas que muestran la diferencia de imagen entre Milei y Bullrich

Uno de los datos centrales del análisis fue una encuesta de fines de octubre, elaborada por la consultora de Sergio Berensztein y Eduardo D’Alessio, cuyos resultados fueron compartidos con el medio británico.

Según ese relevamiento, Bullrich alcanzó un 46% de imagen positiva y un 50% de negativa, mientras que Milei registró un 33% de valoración favorable y un 60% desfavorable.

Los resultados fueron utilizados por el periódico para examinar el peso político de la senadora y las dificultades que podría enfrentar el oficialismo si las diferencias se profundizan.

Elecciones 2027: ¿Patricia Bullrich podría competir por la Presidencia?

El Financial Times también abordó las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial de Bullrich, quien había manifestado sentirse preparada para ocupar ese cargo.

Sin embargo, una persona cercana a la dirigente negó ante el periódico que estuviera evaluando abandonar el oficialismo o lanzar una postulación propia.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el senado. Foto: @PatoBullrich

Por lo tanto, no existe una ruptura confirmada ni una candidatura anunciada. El escenario planteado por el diario británico se concentra en las posibles consecuencias políticas de las diferencias entre ambos dirigentes.

Entre ellas, mencionó que una eventual división del espacio oficialista podría favorecer electoralmente al peronismo.