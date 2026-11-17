La forma de decorar el árbol de Navidad cambió: ya no alcanza con colgar esferas y figuras solo en las puntas. Para conseguir un efecto más frondoso y con volumen, para los especialistas la clave está en aprovechar el interior de las ramas y distribuir los adornos a diferentes profundidades, desde el tronco hasta el exterior.
Esta técnica permite disimular huecos, integrar mejor las luces y lograr que la decoración se vea equilibrada desde todos los ángulos. Así, el árbol gana presencia y se convierte en el centro de atención de la casa.
Cómo distribuir los adornos para sumar volumen
El primer paso es abrir bien las ramas del árbol artificial para cubrir los espacios vacíos. Después, conviene colocar las luces antes de sumar los adornos, llevando parte del cable hacia el interior y dejando otros puntos luminosos cerca de las puntas.
Una vez distribuida la iluminación, se pueden ubicar algunas esferas grandes en las zonas interiores, cerca del tronco. No hace falta llenar todo ese espacio: alcanza con repartirlas de manera equilibrada para generar distintos planos visuales y evitar que el centro quede completamente vacío.
Luego, se agregan los adornos medianos a mitad de las ramas y se reservan los más pequeños o livianos para las puntas. De esta manera, la decoración no queda concentrada en una sola capa y el árbol gana profundidad cuando se lo mira desde distintos ángulos.
El truco para evitar huecos y lograr un árbol equilibrado
- Para que el resultado sea armonioso, conviene alternar los tamaños y distribuir los adornos alrededor de todo el árbol, en lugar de formar filas o concentrar las piezas más llamativas en un único sector. También es útil alejarse unos pasos de vez en cuando para detectar espacios vacíos o zonas demasiado recargadas.
- Si todavía quedan huecos visibles, se pueden reacomodar las ramas o sumar pequeños adornos que combinen con la decoración elegida.
- Las ramitas decorativas también pueden ayudar a completar algunos sectores, siempre que no oculten por completo el follaje.
- La clave está en mantener una distribución pareja entre el interior y el exterior. No se trata de llenar cada espacio disponible, sino de crear una composición con diferentes niveles que haga que el árbol se vea más completo sin perder su forma natural.