Esta técnica permite disimular huecos, integrar mejor las luces y lograr que la decoración se vea equilibrada desde todos los ángulos. Foto: Google Gemini.

La forma de decorar el árbol de Navidad cambió: ya no alcanza con colgar esferas y figuras solo en las puntas. Para conseguir un efecto más frondoso y con volumen, para los especialistas la clave está en aprovechar el interior de las ramas y distribuir los adornos a diferentes profundidades, desde el tronco hasta el exterior.

Esta técnica permite disimular huecos, integrar mejor las luces y lograr que la decoración se vea equilibrada desde todos los ángulos. Así, el árbol gana presencia y se convierte en el centro de atención de la casa.

Cómo distribuir los adornos para sumar volumen

El primer paso es abrir bien las ramas del árbol artificial para cubrir los espacios vacíos. Después, conviene colocar las luces antes de sumar los adornos, llevando parte del cable hacia el interior y dejando otros puntos luminosos cerca de las puntas.

Cómo aprovechar el interior de las ramas para darle profundidad Foto: Gemini

Una vez distribuida la iluminación, se pueden ubicar algunas esferas grandes en las zonas interiores, cerca del tronco. No hace falta llenar todo ese espacio: alcanza con repartirlas de manera equilibrada para generar distintos planos visuales y evitar que el centro quede completamente vacío.

Luego, se agregan los adornos medianos a mitad de las ramas y se reservan los más pequeños o livianos para las puntas. De esta manera, la decoración no queda concentrada en una sola capa y el árbol gana profundidad cuando se lo mira desde distintos ángulos.

El truco para evitar huecos y lograr un árbol equilibrado