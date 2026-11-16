El Banco Central multó a Mas Divisas por maniobras irregulares con el dólar blue. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso una multa de $3.279 millones a Mas Divisas SA, una ex agencia de cambio investigada por realizar operaciones irregulares con más de 15,6 millones de dólares durante 2023. Según el organismo, la firma participó de un circuito que canalizaba divisas hacia el mercado del dólar blue mediante transacciones en efectivo.

La resolución también alcanzó a dos responsables de la empresa. Tomás Gonzalo Duarte, director y accionista minoritario, recibió una multa de $983,7 millones y seis años de inhabilitación. Por su parte, Ana María Navarro, accionista mayoritaria, fue sancionada con $491,8 millones y tres años de inhabilitación.

La investigación se concentró en movimientos realizados entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2023, cuando regían restricciones cambiarias y existía una amplia diferencia entre las cotizaciones del dólar oficial y el paralelo.

Durante ese período, Mas Divisas registró compras por US$15.627.166 y ventas por US$15.735.291, de acuerdo con el expediente analizado por el BCRA.

El Banco Central multó a Mas Divisas por maniobras irregulares con el dólar blue.

Una de las principales irregularidades detectadas fue que las operaciones se efectuaban entre intermediarios, sin involucrar a clientes finales. Además, tanto los pagos en pesos como las entregas de dólares se realizaban en efectivo, lo que impedía reconstruir el recorrido bancario del dinero e identificar a sus destinatarios finales.

Cómo funcionaba el circuito investigado por el BCRA

De acuerdo con la investigación, el mecanismo permitía que dólares obtenidos a través del mercado oficial circularan entre distintas agencias hasta llegar al mercado paralelo, donde podían comercializarse a un precio superior.

Entre las entidades que realizaron transacciones con Mas Divisas figuraban Jiménez y Montero, Majo Finanzas, Dieza, Concordia Inversiones, Marab y Cambio Posadas.

El Banco Central cuestionó la insuficiencia de los controles aplicados por la firma, especialmente sobre sus contrapartes. También detectó operaciones millonarias con entidades que presentaban balances negativos.

El Banco Central multó a Mas Divisas por maniobras irregulares con el dólar blue. Foto: Diario Hoy

Como explicación por el uso de efectivo, los responsables de Mas Divisas señalaron dificultades para abrir cuentas bancarias y el cierre de algunas que ya utilizaban. Sin embargo, el organismo consideró que esos argumentos no justificaban la operatoria y sostuvo que la empresa continuó realizando transacciones pese a las advertencias recibidas.

Mas Divisas había sido suspendida durante 30 días en julio de 2023 y perdió definitivamente su autorización para operar en marzo de 2024.

La sanción forma parte de una investigación más amplia sobre operaciones cambiarias realizadas entre 2022 y 2023. El BCRA también concluyó sumarios contra Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, vinculados con movimientos que, en conjunto, se acercaron a los US$1.000 millones.