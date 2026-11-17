El sueldo inicial del empleado bancario supera los $2,6 millones tras una nueva actualización salarial. Foto: Magnific

Los empleados bancarios recibirán un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre de 2026, en línea con la inflación registrada durante ese mes. Con esta actualización, el salario inicial del sector alcanzará los $2.683.718,55, incluida la participación en ganancias, lo que representa una mejora de $57.371,55 respecto de septiembre.

La medida fue confirmada por la Asociación Bancaria, el sindicato que conduce Sergio Palazzo, en el marco del acuerdo paritario vigente con las cámaras empresariales del sector. De esta manera, los salarios acumulan un incremento del 26,3% entre enero y octubre de 2026, equivalente a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los primeros diez meses del año.

Cuánto cobra un empleado bancario en noviembre de 2026 tras el aumento salarial

Con la nueva actualización, el ingreso inicial de los trabajadores bancarios queda conformado de la siguiente manera:

Salario básico inicial : $2.608.320,16

Participación en Ganancias (ROE) : $75.398,39

Ingreso inicial total : $2.683.718,55

Incremento respecto de septiembre: $57.371,55

El aumento del 2,2% se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

El salario de los empleados bancarios alcanzará los $2.683.718,55, incluida la participación en ganancias. Foto: Magnific

Esto incluye los adicionales establecidos en los convenios colectivos de trabajo, así como aquellos conceptos no convencionales que forman parte de los ingresos de los empleados del sector.

El mecanismo permite que las remuneraciones acompañen mensualmente la evolución de los precios, con el objetivo de evitar una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Paritarias bancarias 2026: cómo seguirán los aumentos en noviembre y diciembre

La Asociación Bancaria confirmó que durante noviembre y diciembre continuará vigente el esquema de actualización salarial vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según las condiciones acordadas en las negociaciones paritarias.

Esto significa que los próximos incrementos se determinarán en función de los datos oficiales de inflación correspondientes a cada período.

El sistema de revisiones mensuales se mantiene 2026 y constituye uno de los principales puntos del acuerdo. Foto: Magnific

El sistema de revisiones mensuales se mantiene desde comienzos de 2026 y constituye uno de los principales puntos del acuerdo entre la organización gremial y las entidades financieras.

De esta forma, el sector bancario continuará con ajustes periódicos durante los últimos meses del año, sin necesidad de establecer anticipadamente un porcentaje fijo de incremento para todo el período.

Bono por el Día del Bancario: cuánto cobrarán los trabajadores

Además de la actualización de los salarios, el gremio informó que quedó establecido el monto inicial del bono por el Día del Bancario en $2.325.227,20.

Según lo comunicado por la organización sindical, esta cifra será actualizada mensualmente hasta el momento de su cobro, previsto para noviembre de 2027.

El gremio informó que quedó establecido el monto inicial del bono por el Día del Bancario en $2.325.227,20. Foto: Magnific

Por lo tanto, el importe anunciado funciona como una referencia inicial y no necesariamente representará el monto definitivo que percibirán los empleados cuando se efectúe el pago.

La actualización del bono forma parte de los beneficios contemplados en las negociaciones salariales del sector y busca preservar su valor frente al avance de los precios.

Cómo evolucionaron los salarios bancarios durante 2026

La Asociación Bancaria comenzó el año con un incremento del 2,9% en enero, seguido de otro ajuste del mismo porcentaje en febrero. Posteriormente, se aplicaron nuevas actualizaciones, entre ellas una suba del 2,6%, que llevó el aumento acumulado del primer cuatrimestre al 12,3%.

En mayo, el incremento fue del 2,1% y la mejora acumulada alcanzó el 14,7%. La dinámica de ajustes continuó durante los meses siguientes. En julio, una nueva actualización del 2,1% llevó el salario inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.534.977.

Durante agosto, el incremento del 1,7% elevó ese ingreso a $2.577.474, mientras que la mejora acumulada desde enero llegó al 21,3%. En septiembre, el ajuste fue del 1,9% y el salario inicial alcanzó los $2.626.347.

Finalmente, con el aumento del 2,2% correspondiente a octubre, el ingreso inicial superó los $2,68 millones y la recomposición salarial acumulada llegó al 26,3%. Así, los empleados bancarios ingresan al último tramo de 2026 con un esquema de ajustes mensuales que continuará durante noviembre y diciembre, sujeto a la evolución de la inflación oficial.