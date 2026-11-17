Cerraron más de 32.000 empresas empleadoras en Argentina desde 2023 Foto: REUTERS

Argentina perdió 32.163 empresas empleadoras privadas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, lo que representa una caída del 6,3%. Solo en el último año, la reducción fue de 14.241 empleadores, mientras que 23 de las 24 provincias del país registraron cifras negativas. Buenos Aires encabezó las pérdidas en términos absolutos y La Rioja fue la jurisdicción con el mayor retroceso porcentual.

Los datos surgen de un informe de Politikon Chaco, elaborado a partir de estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento también identificó al comercio, el transporte y la industria manufacturera entre los sectores más afectados, en un escenario en el que solo cuatro de las 18 actividades económicas analizadas lograron aumentar su cantidad de empleadores durante el último año.

Las provincias que más empresas perdieron desde noviembre de 2023

El informe indica que, de las 24 jurisdicciones argentinas, 23 registraron menos empresas empleadoras que en noviembre de 2023. Las mayores caídas porcentuales se concentraron en ocho provincias:

La Rioja: -18,4%.

Tierra del Fuego: -16,6%.

Catamarca: -14,6%.

Chaco: -13,2%.

Corrientes: -12,3%.

Santa Cruz: -11,1%.

Misiones: -11%.

Formosa: -10,4%.

La situación presenta diferencias cuando se consideran las cantidades absolutas. Buenos Aires encabezó las pérdidas con 8.965 empresas empleadoras menos, seguida por Córdoba (5.038), Santa Fe (3.309), la Ciudad de Buenos Aires (3.260) y Mendoza (1.695).

Un trabajador envuelve un paquete de calcetines en Eseka, una fábrica de ropa familiar, en Buenos Aires. Foto: REUTERS

En cambio, Neuquén fue la única provincia que consiguió aumentar su número de empleadores privados durante el período analizado. Registró 169 firmas adicionales, equivalentes a un crecimiento del 1,9%.

Comercio, transporte e industria: los sectores que más empresas perdieron

El retroceso también alcanzó a la mayoría de las actividades económicas. De los 18 sectores examinados, 14 registraron una disminución interanual en la cantidad de empresas empleadoras, mientras que solamente cuatro tuvieron resultados positivos.

El comercio concentró la mayor pérdida en términos absolutos, con 5.987 empleadores menos (-4,1%). Le siguieron transporte y almacenamiento, con una reducción de 2.602 (-7,5%), y la industria manufacturera, que perdió 2.529 (-5,3%).

Los servicios inmobiliarios también mostraron una caída considerable, con 1.308 empresas empleadoras menos (-4,9%).

Por otra parte, algunas actividades lograron incrementar su cantidad de empleadores. Entre ellas se encuentran los servicios administrativos y de apoyo (+2,6%), los servicios de asociaciones y personales (+2%), la salud humana y los servicios sociales (+1%), y el suministro de electricidad (+0,9%).

Sin embargo, las 1.351 empresas incorporadas en estos cuatro sectores no compensaron las 15.592 perdidas en las actividades que retrocedieron.

Trabajadores doblan ropa interior en Eseka, una fábrica de ropa familiar, en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Cuántas empresas empleadoras quedaron en Argentina en agosto de 2026

Según las últimas cifras incluidas en el relevamiento, el país contabilizó 475.685 empresas empleadoras privadas en agosto de 2026, un 2,9% menos que en el mismo mes del año anterior.

En la comparación interanual, Buenos Aires perdió 4.651 empleadores, Córdoba 2.084, la Ciudad de Buenos Aires 1.436 y Santa Fe 1.306.

La evolución de estos indicadores muestra una contracción extendida territorialmente, aunque con diferencias importantes entre provincias y ramas de actividad.