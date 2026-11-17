Cómo limpiar la suela de las zapatillas con un método simple y en menos de 10 minutos. Foto: Foto: Gemini

Las zapatillas suelen acumular tierra, barro y manchas oscuras en la suela, incluso cuando el resto del calzado está impecable. El uso diario hace que esta parte pierda su color original y se vea más gastada de lo que realmente está.

No hace falta invertir en productos costosos ni pasar horas frotando para mejorar el aspecto. Existe un método casero, sencillo y económico que permite quitar gran parte de la suciedad en menos de 10 minutos, usando elementos que suelen estar disponibles en cualquier casa.

Los ingredientes y elementos básicos para limpiar la suela

Para aplicar este procedimiento solo necesitás:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Un poco de detergente para platos

Un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas suaves

Un recipiente pequeño

Un paño húmedo

Un poco de agua tibia

La combinación de bicarbonato y detergente ayuda a aflojar la suciedad superficial y facilita la limpieza de las zonas más difíciles, sobre todo en las suelas de goma.

Con este método las zapatillas quedan impecables. Foto: Foto: Gemini

El paso a paso para dejar la suela impecable en menos de 10 minutos

Prepará la mezcla: colocá una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente y agregá un chorrito de detergente para platos. Mezclá hasta formar una pasta homogénea. Si queda demasiado espesa, sumá unas gotas de agua tibia. Retirá la suciedad superficial: antes de aplicar la preparación, pasá un paño seco o un cepillo para quitar los restos de tierra, polvo y barro. Aplicá la preparación: distribuí la mezcla sobre la suela, especialmente en las zonas con manchas oscuras o marcas difíciles. Frotá con un cepillo: hacé movimientos circulares y suaves durante unos minutos. Prestá atención a los bordes y las ranuras, donde suele acumularse más suciedad. Retirá los restos: pasá un paño húmedo para quitar todo el producto. Si es necesario, repetí el procedimiento en las manchas que todavía permanezcan. Dejá secar: usá un paño limpio para retirar el exceso de humedad y dejá las zapatillas secar al aire libre, lejos del sol directo.

Precauciones para evitar daños en las zapatillas

Aunque el método es simple, conviene tomar algunas precauciones antes de aplicarlo. Lo ideal es probar la preparación en una zona poco visible para asegurarse de que no altere el material.

Además, es importante evitar los cepillos demasiado duros, la lavandina y los productos abrasivos, ya que pueden deteriorar la goma o afectar otras partes del calzado.