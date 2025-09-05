Conocer paisajes patagónicos en Buenos Aires es posible: el destino entre las sierras que enamora por sus postales de ensueños

El turismo de paisaje no solo permite admirar la belleza del lugar, sino también vivir experiencias activas que conectan cuerpo y mente.

Viajar por Argentina y explorar paisajes naturales resulta una de las actividades más favoritas en cualquier época del año. Caminatas entre montañas y paseos junto a ríos revelan panoramas que combinan colores, texturas y sonidos que parecen sacados de un cuadro.

Cada visita se convierte en una oportunidad para descubrir rincones escondidos, disfrutar de la calma del aire libre y generar recuerdos que permanecen mucho después de volver a la ciudad.

Disfrutar de “paisajes patagónicos” sin alejarse demasiado de CABA es posible al visitar Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Entre sierras y quebradas, se encuentra la Olla del Napostá, un piletón natural de 15 metros de diámetro coronado por una cascada de 3 metros de profundidad. Este tesoro escondido es ideal para quienes buscan aventura, naturaleza y desconexión.

El acceso a la Olla del Napostá comienza en la Estancia Funke, a 10 km de Tornquist, por un camino de tierra. Desde allí se realiza un trekking de 7 a 8 km, atravesando piletones naturales, paredones y senderos rodeados de naturaleza pura. La caminata tiene un nivel de esfuerzo medio tirando a alto y es recomendable para mayores de 12 años.

¿Qué actividades para toda la familia se pueden hacer en el lugar?

El invierno de a poco comienza a despedirse para darle paso a la primavera y el verano queda cada vez más cerca. De esta manera, los visitantes pueden ir pensando la opción de visitar el lugar donde se podrán refrescar en sus aguas cristalinas, disfrutar de un almuerzo rodeados de sierras y capturar fotografías únicas.

Paisajes que cambian con la estación

Los paisajes de Sierra de la Ventana cambian según la temporada. En invierno, las sierras muestran tonos más sobrios, mientras que en primavera y verano se llenan de verdes y flores silvestres, convirtiendo cada caminata en un espectáculo visual.

Alojamientos turísticos en el lugar

Para quienes planean pasar más tiempo, la región cuenta con cabañas, estancias y alojamientos rurales. Los mismos permiten disfrutar de la comodidad sin perder la conexión con la naturaleza.

Un destino imperdible cerca de Buenos Aires

La Olla del Napostá no solo sorprende por su belleza, sino también por la sensación de aislamiento y tranquilidad que ofrece, haciendo que cada visita sea un viaje único e inolvidable.

Por eso, este destino, que combina naturaleza, aventura y paisajes sorprendentes sin viajar a la Patagonia, también es una elección perfecta para escapadas de fin de semana o vacaciones prolongadas.