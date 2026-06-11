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Tren, subte o colectivo a Palermo: cómo llegar al Festival del Sándwich, el evento gastronómico con entrada gratis

El Festival del Sándwich llega al Hipódromo de Palermo con entrada libre y gratuita, una propuesta ideal para disfrutar de los sabores más clásicos de la gastronomía argentina. Enterate cómo llegar fácil y rápido.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Festival del Sándwich.
Festival del Sándwich. Foto: linda.buenosaires.gob.ar
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El Festival del Sándwich se consolida como uno de los eventos gastronómicos más esperados de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, esta feria, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 12:00 a 20:00 horas, reúne los clásicos más representativos de la cocina argentina en un entorno urbano privilegiado: el Hipódromo de Palermo, un clásico porteño que se transforma en el punto de encuentro ideal para familias, amigos y turistas.

Además de la propuesta culinaria, uno de los puntos más buscados por quienes planean asistir es cómo llegar de manera fácil y rápida, ya que el evento convoca a miles de personas durante todo el fin de semana.

Festival del Sándwich. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

¿Dónde se realiza el Festival del Sándwich?

El evento tiene lugar en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Avenida del Libertador 4100, entre Dorrego y Olleros, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una zona estratégica, rodeada de parques, amplias avenidas y con múltiples opciones de transporte público, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del AMBA.

Cómo llegar al Hipódromo de Palermo en transporte público

Llegar al Hipódromo de Palermo es sencillo y cómodo, incluso en días de alta concurrencia. Estas son las principales opciones:

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  • Subte:

La forma más práctica es utilizar la Línea D de subte y descender en la estación Plaza Italia. Desde allí, solo hay que caminar unos 10 minutos por Avenida del Libertador hasta el ingreso principal del predio.

  • Tren:

Otra alternativa eficiente es el Tren San Martín, bajando en la estación Palermo. Desde ese punto, el Hipódromo se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro, un recorrido que se puede hacer caminando o combinando con colectivos.

  • Colectivos:

Varias líneas de colectivos tienen paradas en las inmediaciones del Hipódromo de Palermo. Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 15, 29, 34, 36, 63 y 130, que circulan por Avenida del Libertador o calles cercanas, dejando a los visitantes a pocos metros del evento.

Llegar en auto: lo que tenés que saber

Para quienes prefieren movilizarse en auto, el acceso por Avenida del Libertador es directo. Sin embargo, se recomienda llegar con anticipación, ya que durante el festival suele haber alta demanda de estacionamiento. En la zona existen playas privadas y espacios habilitados, aunque muchos asistentes optan por dejar el vehículo a algunas cuadras y completar el trayecto a pie.

Festival del Sándwich. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Qué vas a encontrar en el Festival del Sándwich

La propuesta estará organizada en tres grandes ejes temáticos. Por un lado, los visitantes podrán disfrutar de los llamados “sándwiches del mundo”, con especialidades emblemáticas de distintos países como el sando japonés, el bao chino, el chivito uruguayo, el croque-monsieur francés y el tradicional vada pav de la India.

También habrá un espacio dedicado a los “sándwiches de autor”, elaborados por restaurantes y bares porteños que se destacan por su creatividad y por reinterpretar recetas clásicas con ingredientes innovadores.

A esto se suma una selección de los denominados “sándwiches virales”, aquellos que se volvieron tendencia en las redes sociales por sus combinaciones originales y formatos llamativos. Entre ellos se podrán probar el ribwich, el pancho coreano y el popular chinchupán.

Festival del Sándwich. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Un plan ideal en Palermo con entrada gratuita

El Festival del Sándwich en el Hipódromo de Palermo se presenta como un plan imperdible para quienes buscan buen comer, fácil acceso y un ambiente relajado. Gracias a su ubicación estratégica y a la gran conectividad del barrio, llegar al evento es simple, tanto en transporte público como en auto.

Si estabas buscando qué hacer en Buenos Aires, cómo llegar a un evento gastronómico gratuito y disfrutar de los sabores más clásicos de la Argentina, esta fiesta reúne todos los ingredientes para convertirse en una salida perfecta.

TurismoHipódromo de PalermoTransporte públicoFestivalSándwich
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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