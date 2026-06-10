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Adrenalina pura: así es el tobogán acuático que alcanza más de 100 km/h y que parece una caída libre desde 13 pisos

La gigantesca atracción tiene 33 metros de altura, supera los 100 metros de recorrido y alcanza inclinaciones mayores al 60%. Para poder acceder a la experencia hay requisitos estrictos: medir al menos 1,40 metros y no superar los 120 kilos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Verti-Go, el megatobogán considerado una de las atracciones acuáticas más impactantes del mundo
Verti-Go, el megatobogán considerado una de las atracciones acuáticas más impactantes del mundo Foto: Aqualandia Benidorm
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El verano europeo tiene playas paradisíacas, piscinas infinitas y parques acuáticos gigantes. Pero en la costa mediterránea española existe una experiencia que lleva la adrenalina a otro nivel: Verti-Go, el megatobogán de Aqualandia Benidorm, considerado una de las atracciones acuáticas más impactantes del mundo.

Ubicado en plena Costa Blanca, el parque volvió a convertirse en tendencia tras inaugurar su nueva temporada de verano, reabriendo una de sus atracciones más famosas: un descenso casi vertical que desafía incluso a quienes aseguran no tener miedo a las alturas.

Cómo es Verti-Go, el tobogán acuático extremo de España que simula una caída desde 13 pisos

La experiencia comienza varios metros sobre el suelo, en una plataforma elevada que obliga a mirar hacia abajo antes de entrar en una cápsula de caída libre. Desde allí, el descenso ocurre en apenas tres segundos.

El megatobogán de Aqualandia Benidorm desafía incluso a quienes aseguran no tener miedo a las alturas. Foto: Aqualandia Benidorm

Según los responsables de Aqualandia Benidorm, la sensación equivale a “tirarse desde un edificio de 13 pisos”. No es una exageración: la atracción tiene 33 metros de altura, supera los 100 metros de recorrido y alcanza inclinaciones mayores al 60%.

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Dependiendo del peso y la posición corporal de cada visitante, el descenso puede superar los 100 km/h, convirtiendo al recorrido en una experiencia reservada para amantes de la adrenalina. Para poder acceder hay requisitos estrictos: medir al menos 1,40 metros y no superar los 120 kilos.

Qué otras atracciones extremas tiene Aqualandia Benidorm además de Verti-Go

Quienes quieran vivir emociones fuertes, pero sin llegar al nivel más radical de Verti-Go, pueden optar por una segunda estructura ubicada justo al lado. Se trata de un tobogán de 28 metros de altura y 95 metros de longitud, pensado como una alternativa menos agresiva, aunque igualmente muy superior a la mayoría de atracciones acuáticas de España.

La atracción tiene 33 metros de altura, supera los 100 metros de recorrido y alcanza inclinaciones mayores al 60%. Foto: Aqualandia Benidorm

Ambos forman parte de la zona más extrema de Aqualandia Benidorm, uno de los parques acuáticos más históricos del país. Hoy, el complejo cuenta con más de veinte atracciones entre rápidos, piscinas de olas, zonas infantiles y enormes toboganes.

Entre sus grandes estrellas aparece Cyclón, inaugurado en 2019 y promocionado como la montaña rusa acuática más larga de Europa. Esta atracción alcanza 36 metros de altura y supera los 200 metros de recorrido, aunque con velocidades más moderadas cercanas a los 60 km/h.

¿Verti-Go es el tobogán acuático más alto de Europa? La disputa que sigue abierta

Desde su inauguración en 2013, Verti-Go fue promocionado como el tobogán cápsula más alto y rápido de Europa. Sin embargo, el debate continúa abierto.

El complejo cuenta con más de veinte atracciones entre rápidos, piscinas de olas y enormes toboganes. Foto: Aqualandia Benidorm

En Caribe Bay (Italia), existe desde hace años Capitán Spacemaker, una estructura acuática que permite lanzarse desde 42 metros de altura y que también reclama el título europeo.

La confusión surge porque algunos rankings toman la altura total de la plataforma de Verti-Go (que rondaría los 42 metros) mientras que otros solo consideran la caída efectiva de la atracción.

Cuáles son los toboganes acuáticos más altos del mundo y cómo se compara Verti-Go

Aunque Verti-Go figura entre los más extremos de Europa, existen estructuras todavía más impresionantes en otras partes del planeta. En Meryal Waterpark se encuentra Vertigo, un tobogán que alcanza los 76,3 metros de altura y se posiciona entre los más impactantes del mundo.

El megatobogán Verti-Go fue promocionado como el tobogán cápsula más alto y rápido de Europa. Foto: Aqualandia Benidorm

Brasil tampoco se queda atrás. Allí funciona Kilimanjaro, una gigantesca caída de casi 50 metros que incluso fue reconocida por el Libro Guinness como el tobogán acuático más alto del planeta.

Así, Verti-Go mantiene intacto su atractivo: combinar velocidad extrema, caída vertical y vistas al Mediterráneo que convierten a esta atracción española en una experiencia difícil de igualar para quienes buscan emociones fuertes durante el verano europeo.

Parque acuáticoTurismoEspaña
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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