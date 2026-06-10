El pueblito ferroviario de Buenos Aires que esconde un majestuoso castillo inglés: precios, reservas y cómo llegar

Lugares ideales para disfrutar del Día de la Madre. Foto: Estancia Villa María.

A solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño pueblito ferroviario guarda uno de los secretos mejor conservados de la provincia: un auténtico castillo de estilo inglés donde es posible tomar el té como en la aristocracia europea. Se trata de la Estancia Villa María, una joya arquitectónica de 1927 que combina historia, naturaleza y experiencias exclusivas en un mismo lugar.

Ubicada en el partido de Cañuelas, esta estancia parece salida de una serie de época. Con su estética Tudor, fachadas de ladrillo a la vista y techos de pizarra, el predio invita a una escapada distinta, ideal para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un castillo Tudor en Cañuelas: historia y arquitectura europea

El diseño del palacio lleva la firma de Alejandro Bustillo, uno de los arquitectos más emblemáticos del país, responsable también de obras como el Hotel Llao Llao y el Banco Nación. En Villa María dejó su impronta con grandes chimeneas, galerías extensas y detalles que remiten directamente a la arquitectura europea.

La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires. Foto: estanciavillamaria.com

A lo largo de los años, este escenario fue elegido para producciones audiovisuales y eventos privados. Entre los datos más conocidos, aquí se rodaron escenas de la novela Los Ricos no piden permiso y también fue el lugar elegido para la boda de Luisana Lopilato y Michael Bublé, lo que reforzó su perfil exclusivo.

Cómo es la experiencia del té de la tarde en Villa María

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de vivir el clásico té de la tarde en un entorno único. La experiencia se desarrolla en los elegantes salones interiores o en galerías con vistas al parque, rodeados de vitrales y detalles de época que elevan el momento.

El servicio incluye una selección de blends, finger sandwiches, pastelería artesanal y tortas, en una propuesta que recrea el ritual británico en pleno campo bonaerense. Es una opción buscada tanto para escapadas románticas como para planes de fin de semana diferentes.

Qué hacer en el parque: jardines, paseos y naturaleza

Más allá de la experiencia gastronómica, el predio cuenta con un parque de 74 hectáreas diseñado por el paisajista Benito Carrasco. Allí conviven más de 350 especies con senderos que invitan a recorrer el lugar a pie, en carruaje o a través de circuitos botánicos autoguiados.

La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires. Foto: estanciavillamaria.com

Cada estación transforma el paisaje. Durante el otoño, los colores ocres y rojizos convierten el parque en un escenario especialmente fotogénico, mientras que en primavera la vegetación florece y suma nuevos atractivos.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la estancia dispone de 11 habitaciones, lo que limita la capacidad y obliga a reservar con anticipación. Esto garantiza una estadía tranquila y personalizada lejos del turismo masivo.

Precios, reservas y cómo llegar desde Buenos Aires

El acceso es sencillo desde la ciudad: se llega en menos de una hora por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, hasta el kilómetro 47,5 de la Ruta 205, en Máximo Paz. El clásico “día de campo” con almuerzo y merienda tiene un valor aproximado de $320.000 ARS, dependiendo de la temporada.

Cerca, accesible y con una propuesta que combina historia, naturaleza y gastronomía, Villa María se posiciona como uno de los destinos más singulares para una escapada corta desde Buenos Aires.