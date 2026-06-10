Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El pueblito ferroviario de Buenos Aires que esconde un majestuoso castillo inglés: precios, reservas y cómo llegar

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, una estancia de estilo Tudor de 1927 sorprende con su arquitectura europea, salones históricos y un tradicional té de la tarde rodeado de jardines centenarios.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lugares ideales para disfrutar del Día de la Madre. Foto: Estancia Villa María.
Lugares ideales para disfrutar del Día de la Madre. Foto: Estancia Villa María.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño pueblito ferroviario guarda uno de los secretos mejor conservados de la provincia: un auténtico castillo de estilo inglés donde es posible tomar el té como en la aristocracia europea. Se trata de la Estancia Villa María, una joya arquitectónica de 1927 que combina historia, naturaleza y experiencias exclusivas en un mismo lugar.

Ubicada en el partido de Cañuelas, esta estancia parece salida de una serie de época. Con su estética Tudor, fachadas de ladrillo a la vista y techos de pizarra, el predio invita a una escapada distinta, ideal para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un castillo Tudor en Cañuelas: historia y arquitectura europea

El diseño del palacio lleva la firma de Alejandro Bustillo, uno de los arquitectos más emblemáticos del país, responsable también de obras como el Hotel Llao Llao y el Banco Nación. En Villa María dejó su impronta con grandes chimeneas, galerías extensas y detalles que remiten directamente a la arquitectura europea.

La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires.
La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires. Foto: estanciavillamaria.com

A lo largo de los años, este escenario fue elegido para producciones audiovisuales y eventos privados. Entre los datos más conocidos, aquí se rodaron escenas de la novela Los Ricos no piden permiso y también fue el lugar elegido para la boda de Luisana Lopilato y Michael Bublé, lo que reforzó su perfil exclusivo.

Contenido Recomendado

Pesca de pejerrey, camping y caminatas:el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

Pesca de pejerrey, camping y caminatas: el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

La escapada obligada a dos horas de Buenos Aires donde ocurrió la histórica Batalla de Vuelta de Obligado en 1845

La escapada obligada a dos horas de Buenos Aires donde ocurrió la histórica Batalla de Vuelta de Obligado en 1845

Cómo es la experiencia del té de la tarde en Villa María

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de vivir el clásico té de la tarde en un entorno único. La experiencia se desarrolla en los elegantes salones interiores o en galerías con vistas al parque, rodeados de vitrales y detalles de época que elevan el momento.

El servicio incluye una selección de blends, finger sandwiches, pastelería artesanal y tortas, en una propuesta que recrea el ritual británico en pleno campo bonaerense. Es una opción buscada tanto para escapadas románticas como para planes de fin de semana diferentes.

Qué hacer en el parque: jardines, paseos y naturaleza

Más allá de la experiencia gastronómica, el predio cuenta con un parque de 74 hectáreas diseñado por el paisajista Benito Carrasco. Allí conviven más de 350 especies con senderos que invitan a recorrer el lugar a pie, en carruaje o a través de circuitos botánicos autoguiados.

La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires.
La Estancia Villa María, construida en 1927, combina arquitectura europea, vitrales y jardines centenarios a solo una hora de Buenos Aires. Foto: estanciavillamaria.com

Cada estación transforma el paisaje. Durante el otoño, los colores ocres y rojizos convierten el parque en un escenario especialmente fotogénico, mientras que en primavera la vegetación florece y suma nuevos atractivos.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la estancia dispone de 11 habitaciones, lo que limita la capacidad y obliga a reservar con anticipación. Esto garantiza una estadía tranquila y personalizada lejos del turismo masivo.

Precios, reservas y cómo llegar desde Buenos Aires

El acceso es sencillo desde la ciudad: se llega en menos de una hora por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, hasta el kilómetro 47,5 de la Ruta 205, en Máximo Paz. El clásico “día de campo” con almuerzo y merienda tiene un valor aproximado de $320.000 ARS, dependiendo de la temporada.

Cerca, accesible y con una propuesta que combina historia, naturaleza y gastronomía, Villa María se posiciona como uno de los destinos más singulares para una escapada corta desde Buenos Aires.

EscapadasCañuelasBuenos Aires
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pesca de pejerrey, camping y caminatas:el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

    Pesca de pejerrey, camping y caminatas: el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

  2. Fin de semana largo de junio:todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

    Fin de semana largo de junio: todas las fiestas regionales, escapadas y actividades imperdibles sin salir de Buenos Aires

  3. Cómo llegar a la Feria Francesa de Buenos Aires:con entrada gratis, habrá más de 30 stands con comida francesa

    Cómo llegar a la Feria Francesa de Buenos Aires: con entrada gratis, habrá más de 30 stands con comida francesa

  4. Escapada de pesca cerca de CABA:el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

    Escapada de pesca cerca de CABA: el paraíso del pejerrey y la corvina negra que arrasa en Buenos Aires

  5. El parque porteño que ofrecerá lo mejor de la cocina francesa con entrada gratis:cuándo es, dónde queda y qué vas a encontrar

    El parque porteño que ofrecerá lo mejor de la cocina francesa con entrada gratis: cuándo es, dónde queda y qué vas a encontrar
Lo último
También podría interesarte
Política

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti ingresaron al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se investiga su patrimonio

Economía

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Anuncio importante de YPF:el freno en la producción de un insumo clave que redefinirá a las marcas de limpieza

¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?:la diferencia puede sorprender

Internacionales

Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas:tendrá 55 pisos y 374 metros de altura

Nueva York construirá un imponente rascacielos sobre una de las Torres Gemelas: tendrá 55 pisos y 374 metros de altura

El primer megapuerto inteligente del mundo está en Sudamérica:elimina hasta 12 días de viaje a los barcos y es admirado por China

La ONU advirtió sobre el riesgo de una “guerra total” en Medio Oriente mientras Trump presiona cada vez más a Irán

El avión de combate que no va más:por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China