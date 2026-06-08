Pesca de pejerrey, camping y caminatas: el pueblo bonaerense con laguna ideal para liberarse del estrés

Chapalcó, pueblo de Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

Lejos del ruido de la ciudad, Chapalcó emerge como una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan una escapada tranquila. Este pequeño enclave, ubicado en el partido de Villarino, combina paisajes serenos con actividades al aire libre, en torno a una laguna que marca el ritmo del lugar.

Situado a 752 kilómetros de CABA, el pueblo mantiene un aire detenido en el tiempo. Su mayor particularidad es geográfica: está 21 metros debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en una rareza dentro del mapa turístico argentino, siendo la única localidad argentina localizada sobre una posición geográfica altitudinalmente negativa.

Dónde queda Chapalcó, el pueblo bonaerense ideal para una escapada tranquila

Chapalcó se ubica sobre la margen suroeste de la laguna Chasicó, uno de los espejos de agua más destacados del sur de la provincia. Rodeado de naturaleza y con baja densidad de visitantes, es perfecto para quienes buscan desconectar.

Chapalcó, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram/@turismovillarino

La tranquilidad es uno de sus grandes atractivos. Sin grandes estructuras urbanas, el pueblo conserva un perfil sencillo, con servicios básicos que permiten disfrutar sin resignar comodidad, como alojamientos, proveedurías y espacios gastronómicos.

Cómo llegar a Chapalcó desde CABA

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido principal es por la Ruta Nacional 3 en dirección sur. Luego hay que tomar la Ruta Nacional 22 y acceder por caminos de ripio señalizados, especialmente a la altura del kilómetro 751.

El trayecto finaliza tras unos 50 kilómetros desde la localidad de Médanos.

Pesca de pejerrey: por qué este destino bonaerense es el nuevo imán para los pescadores

La pesca de pejerrey es la principal razón por la cual muchos viajeros llegan a Chapalcó. La laguna Chasicó ofrece condiciones óptimas, con buena calidad de agua y abundancia de ejemplares.

Los pescadores pueden optar por pescar desde la costa o embarcados, con servicios de alquiler de lanchas y guías especializados. Esto convierte al destino en un punto atractivo para expertos como para quienes se inician en la actividad.

Durante el período de veda, entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, la pesca está permitida únicamente durante los fines de semana. Además, es obligatorio contar con la licencia correspondiente de la Provincia de Buenos Aires.

Chapalcó, pueblo. Foto: X

Más allá de la pesca: qué actividades ofrece este rincón bonaerense

Aunque la pesca es el gran imán, Chapalcó ofrece otras alternativas. Las caminatas y el senderismo permiten recorrer el entorno natural y disfrutar del paisaje sin apuro.

El camping es otra opción destacada, con espacios habilitados, fogones y áreas para compartir en familia o con amigos. También se puede realizar avistaje de aves, aprovechando el entorno protegido.

Durante el verano, la laguna se transforma en un escenario para actividades acuáticas como kayak o kitesurf. Así, este pequeño pueblo bonaerense se posiciona como una propuesta versátil para cualquier fin de semana.