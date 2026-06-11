Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita: fechas y shows gratuitos de un evento lleno de sabor

Mar Chiquita celebra la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor. Foto: marchiquita.tur.ar

La localidad de Atlántida, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, se prepara para recibir a visitantes y residentes con una propuesta que combina sabores, naturaleza y entretenimiento: una nueva edición de la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor. El evento se desarrollará durante el fin de semana largo del 13, 14 y 15 de junio, de 14:00 a 18:00 horas, en la Plaza Héctor Berdasco, ubicada en pleno corazón de la Reserva Forestal Atlántida.

Con entrada libre y gratuita, la iniciativa promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de una escapada distinta, en contacto con uno de los entornos más emblemáticos de la costa marchiquitense. La fiesta reunirá a productores locales, emprendedores y familias en tres jornadas dedicadas a uno de los grandes clásicos de la gastronomía regional: el alfajor, acompañado por chocolates y una amplia variedad de elaboraciones artesanales.

Qué hacer en la Fiesta del Chocolate y el Alfajor en Atlántida

El paseo por los stands será uno de los grandes atractivos de la propuesta. Allí, los visitantes podrán descubrir alfajores artesanales en múltiples versiones, chocolates de elaboración local y productos derivados que reflejan la identidad gastronómica del distrito. Cada puesto ofrece una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de los productores y degustar sabores que combinan tradición e innovación.

Los visitantes podrán descubrir alfajores artesanales en múltiples versiones y chocolates de elaboración local. Foto: marchiquita.tur.ar

Además del recorrido gastronómico, la programación incluirá actividades pensadas para todas las edades. Habrá cocina en vivo (una invitación a ver de cerca el proceso de elaboración), espectáculos para toda la familia, sorteos, un paseo de artesanos y diversas propuestas recreativas. De este modo, la fiesta se consolida como una alternativa ideal para disfrutar durante el receso turístico de junio, con opciones tanto para grandes como para chicos.

Turismo en Mar Chiquita: una escapada con gastronomía y naturaleza

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor busca impulsar el trabajo de los emprendedores locales y fortalecer el movimiento turístico en las distintas localidades del distrito. La propuesta combina cultura, producción regional y la valorización de los espacios naturales, pilares clave para el desarrollo del destino.

La Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor es una alternativa ideal para el receso turístico de junio. Foto: marchiquita.tur.ar

Ubicada en un entorno forestal único, Atlántida ofrece el escenario perfecto para este tipo de encuentros: un espacio donde la gastronomía se vive al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. La Plaza Héctor Berdasco, rodeada de vegetación y con el sello característico de la reserva, aporta el marco ideal para una experiencia que invita a relajarse, recorrer y disfrutar.

De cara al fin de semana largo, la propuesta se presenta como una excelente opción para quienes buscan una escapada cercana, con actividades variadas y una fuerte identidad local. Atlántida volverá así a posicionarse como un destino atractivo dentro de la costa bonaerense, ofreciendo una combinación de sabor, entretenimiento y paisaje que promete convocar a visitantes de toda la región.

Cada puesto ofrece una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de los productores y degustar sabores únicos. Foto: marchiquita.tur.ar

Con una fórmula que mezcla tradición gastronómica, producción local y contacto con la naturaleza, la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor se reafirma como uno de los eventos más dulces y convocantes del calendario turístico de Mar Chiquita.

Cómo llegar a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita

Llegar a Mar Chiquita desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo. A continuación, las diferentes opciones:

En auto

Distancia aproximada : 380 km

Tiempo de viaje: entre 4 y 5 horas

Ruta recomendada:

Tomar la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) hacia Mar del Plata A la altura de Coronel Vidal, salir hacia la Ruta Provincial 11 Continuar por la Ruta 11 en dirección norte hasta llegar a Mar Chiquita (zona de la albufera) o a localidades cercanas como Santa Clara del Mar o Atlántida

En micro

Desde Retiro salen servicios diarios: Santa Clara del Mar (la opción más frecuente) o Mar del Plata (combinar con un micro).

Duración : entre 5 y 6 horas

Empresas como El Cóndor, Plusmar o Rápido Tata suelen cubrir estos trayectos

Tren + micro