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Cómo llegar a la Feria Francesa de Buenos Aires: con entrada gratis, habrá más de 30 stands con comida francesa

El evento ofrecerá quesos, chocolates, panadería artesanal, pastelería, productos regionales y una gran variedad de especialidades típicas de la gastronomía de Francia. Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Feria Francesa en Recoleta.
Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa
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La Feria Francesa vuelve con una nueva edición a la Ciudad de Buenos Aires el sábado 13 y domingo 14 de junio, en el Parque República Oriental del Uruguay. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá más de 30 stands dedicados a los sabores y tradiciones de Francia.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de quesos, chocolates, panadería artesanal, pastelería, charcutería, productos regionales y una gran variedad de especialidades típicas de la gastronomía francesa. Además, habrá clases de cocina en vivo, propuestas culturales y música al aire libre, en un plan ideal para compartir en familia o con amigos.

Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

Cuándo, dónde y a qué hora es la Feria Francesa en Recoleta

La Feria Francesa tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 de 11 a 18.30 horas en el Parque República Oriental del Uruguay, ubicado en Av. del Libertador 1799, Recoleta.

Cómo llegar al Parque República Oriental del Uruguay en colectivo, tren o subte

Para quienes vayan a la Feria Francesa en Recoleta, los transportes que más cerca llegan al Parque República Oriental del Uruguay son:

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  • Colectivo: 102, 108, 110, 67, 92, 95.
  • Tren: Belgrano Norte (ramal Retiro - Villa Rosa), que para en la estación Saldías.
  • Subte: Línea H (Hospitales‎-Facultad De Derecho), cuya estación más cercana es Las Heras.

Qué stands participarán en la Feria Francesa

Para esta nueva edición, la organización de la feria informó que el evento reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Más allá de la oferta gastronómica, la propuesta también sumará espacios culturales y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas.

Stands participantes de la Feria Francesa

  • Almacén 1249
  • Cheese Market
  • Choux Éclairs
  • Cinna Coffee & Roll
  • Cocu
  • Compañía de Chocolates
  • Daniel Bakery
  • Darton Cuisine
  • French Cookie
  • Gontran Cherrier
  • Jérôme Mathe
  • Jorgelina Lacassagne Chocolatier
  • Kakawa
  • Laban
  • Las Dinas
  • Le Troquet de Henry
  • Les Croquants
  • L’Epi
  • L’Atelier
  • L’Apéro
  • Mauricio Asta
  • Merci
  • Morris Mousse
  • Noire
  • Quesos Fermier
  • Raclette
  • Topinambour
  • Uria

En todos los puestos se acepta Mercado Pago, tarjetas de débito, crédito y efectivo.

Cabe recordar que el Gobierno porteño informó que la Feria Francesa se suspende por lluvia. Y si se suspende, se posterga a la semana siguiente.

TurismoGastronomíaCiudad de Buenos Aires
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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