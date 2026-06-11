La librería más antigua de América Latina está en Argentina y tuvo a Belgrano de cliente: dónde queda este histórico lugar

La librería más antigua a la que iba Belgrano Foto: Canal 26

En una ciudad donde cada esquina guarda una historia, hay un rincón de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo. Entre calles adoquinadas, edificios coloniales y el pulso del Casco Histórico, funciona un lugar que no solo vende libros: resguarda siglos de memoria argentina. Se trata de la Librería Ávila, considerada la más antigua de la Ciudad, de la Argentina y también de América, con orígenes que se remontan a 1785, cuando en esa misma esquina funcionaba La Botica, el primer local donde se vendieron libros en Buenos Aires.

Su valor no se explica solo por su antigüedad. En ese espacio, ubicado sobre la intersección de Alsina y Bolívar, circularon ideas, periódicos y textos que acompañaron los años previos a la Revolución de Mayo. Incluso, distintas crónicas históricas señalan que Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y Juan José Paso frecuentaban esa librería para acceder a libros llegados de Francia, en plena efervescencia de las ideas ilustradas.

Hoy, entrar a este local del barrio de Monserrat es mucho más que una visita cultural: es una experiencia donde conviven la historia política, el patrimonio porteño y la pasión por el libro. Entre anaqueles antiguos, carteles que conservan el nombre tradicional y ejemplares raros, la Librería Ávila sigue en pie como una de las joyas culturales más sorprendentes de Buenos Aires.

Librería Ávila: dónde funciona la librería más antigua de América Latina

La histórica librería funciona en Alsina 500, esquina Bolívar, en pleno barrio porteño de Monserrat, a pasos de la Manzana de las Luces, la Iglesia de San Ignacio y el Colegio Nacional de Buenos Aires, una de las zonas con mayor densidad histórica de la Capital Federal. Ese dato no es menor: la ubicación explica por qué este local estuvo tan conectado con la vida política, educativa e intelectual de la ciudad desde tiempos coloniales.

Librería de Ávila. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Aunque el edificio actual data de 1926, la planta baja del solar mantiene una continuidad excepcional: allí funciona una librería desde 1785, cuando abrió La Botica. En ese mismo sitio también se vendió en 1801 el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata, considerado el primer periódico de Buenos Aires.

Ese detalle convierte al lugar en mucho más que una librería antigua. Es un punto de contacto directo con la vida cotidiana del Virreinato del Río de la Plata, con las primeras publicaciones porteñas y con una ciudad que todavía estaba formando su identidad. Para muchos visitantes, el atractivo está justamente ahí: no se trata solo de comprar un libro, sino de entrar en una escena que sobrevivió a más de dos siglos de transformaciones urbanas.

Por qué esta librería de Buenos Aires es considerada la más antigua de Latinoamérica

La Librería Ávila es considerada la más antigua de América Latina por una razón central: mantiene una continuidad histórica en el mismo solar desde 1785, un dato destacado por fuentes oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. El local nació como La Botica, una tienda donde se vendían libros, hierbas medicinales y otros productos, y con el tiempo se consolidó como librería de referencia en el centro porteño.

Su singularidad no se limita al plano regional. El Gobierno porteño y el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires señalan que, según investigaciones citadas en Europa, incluso podría estar entre las librerías en funcionamiento más antiguas del mundo. Más allá del ranking exacto, lo indiscutible es que se trata de uno de los comercios culturales más longevos del continente y de un espacio decisivo en la historia del libro en la Argentina.

La librería era llama "Del Colegio"

Otra razón de su relevancia es su papel como centro de circulación de ideas. La librería fue señalada por distintas crónicas como un lugar de encuentro de jóvenes criollos que buscaban textos vinculados con la Revolución Francesa y con el pensamiento ilustrado. En ese clima intelectual, los libros no eran simples objetos de lectura: eran herramientas de discusión política, formación y cambio.

A eso se suma una historia de supervivencia que también explica su prestigio. Tras una crisis y años de cierre, el local estuvo a punto de convertirse en un comercio de comida rápida, hasta que el librero Miguel Ávila logró recuperarlo y reabrirlo en 1994, devolviéndole su lugar dentro del patrimonio cultural porteño.

La historia detrás del nombre: por qué se la conoce como la librería “del Colegio”

Quienes pasan hoy por la esquina todavía pueden ver el tradicional cartel que dice “Librería del Colegio”. Ese nombre no surgió por casualidad. Según la historia oficial del lugar, comenzó a utilizarse hacia 1830 porque la librería abastecía de libros y materiales a los estudiantes de las instituciones educativas que funcionaban enfrente: primero el Real Colegio de San Carlos y, desde 1863, el Colegio Nacional de Buenos Aires.

La Librería de Ávila. Foto: turismo Buenos Aires

Ese vínculo con el mundo educativo marcó la identidad del comercio durante generaciones. La cercanía con uno de los colegios más emblemáticos del país hizo que la librería se convirtiera en un punto de referencia para estudiantes, docentes, intelectuales y lectores, reforzando su perfil como espacio de formación y debate.

Con el tiempo, el nombre cambió oficialmente. Desde 1994 pasó a llamarse Librería de Ávila, en homenaje a su actual propietario, el hombre que impulsó su rescate y reactivación. Sin embargo, el nombre histórico persiste tanto en la fachada como en la memoria colectiva: para buena parte de Buenos Aires, sigue siendo “la librería del Colegio”.

Juan José Castelli: cuál es su vínculo con la histórica librería porteña

El vínculo de Juan José Castelli con esta librería está asociado a uno de los capítulos más fascinantes de la historia argentina: la gestación intelectual de la Revolución de Mayo. Distintas fuentes coinciden en que Castelli fue uno de los jóvenes que frecuentaban el lugar junto a figuras como Belgrano, Moreno y Paso, atraídos por los libros que llegaban desde Francia y por el clima de discusión que se vivía en esa zona del centro porteño.

En ese entonces, el barrio era un núcleo de circulación de ideas. Muy cerca estaban la Manzana de las Luces, la iglesia, los colegios y otros espacios donde se cruzaban funcionarios, estudiantes, clérigos y futuros protagonistas de la independencia. En ese ecosistema, la librería cumplió un papel decisivo: fue refugio de lectores y también usina de pensamiento político.

Castelli, conocido después como el “Orador de la Revolución”, encontró en ese circuito cultural una de las fuentes de su formación intelectual. Por eso, cuando se menciona a la Librería Ávila, no se habla solo de un comercio centenario: se habla de un escenario donde circularon ideas que ayudaron a moldear el nacimiento de la Argentina.

En una Buenos Aires que cambia todo el tiempo, este local sigue recordando algo esencial: que la historia también puede sobrevivir en una vidriera, en una escalera de madera o en el lomo gastado de un libro antiguo. Y pocas postales condensan tanto pasado como esta esquina de Monserrat, donde todavía late la librería más antigua de América Latina.