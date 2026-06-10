Vuelve el Festival del Sándwich con entrada libre y gratuita: cuándo y dónde se podrán degustar más de 150 variedades

Buenos Aires volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con la tercera edición del Festival del Sándwich, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio, de 12:00 a 20:00 horas, en el Hipódromo de Palermo.
Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá más de 150 variedades de sándwiches en una propuesta que combina sabores internacionales, creaciones de autor y las tendencias gastronómicas más virales del momento.
La cita tendrá lugar en Avenida del Libertador y Dorrego, donde más de 30 puestos y food trucks ofrecerán un recorrido culinario que busca rendir homenaje a uno de los platos más populares y versátiles del mundo.
Qué se podrá comer en el Festival del Sándwich de Buenos Aires
La propuesta estará organizada en tres grandes ejes temáticos. Por un lado, los visitantes podrán disfrutar de los llamados “sándwiches del mundo”, con especialidades emblemáticas de distintos países como el sando japonés, el bao chino, el chivito uruguayo, el croque-monsieur francés y el tradicional vada pav de la India.
También habrá un espacio dedicado a los “sándwiches de autor”, elaborados por restaurantes y bares porteños que se destacan por su creatividad y por reinterpretar recetas clásicas con ingredientes innovadores.
A esto se suma una selección de los denominados “sándwiches virales”, aquellos que se volvieron tendencia en las redes sociales por sus combinaciones originales y formatos llamativos. Entre ellos se podrán probar el ribwich, el pancho coreano y el popular chinchupán.
La lista completa de restaurantes y bares porteños que participarán del Festival del Sándwich y su especialidad
- Amaranta: sándwich de falafel
- Austin Smoke House: pulled pork, ribwich y smoked beef sándwich
- De Boca en Boca: arepas y pepitos
- El Botija: chivitos uruguayos
- Holy: bagels y sabij
- Jordanas: choripanes
- Jotti: prensados
- Koko: baos
- Kopán: corn dog y pancho coreano
- La Casona de Belgrano: banh mi
- Ligre: foccaccinos
- Mautino: bocatas y montaditos
- Pastron: sándwich de pastrami
- Quechua: sándwich de chicharrón
- Robertinho: baurú y sándwich de picaña
- Sabros: crispy chicken sándwich
- Sancheto: sándwichería de autor
- Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano
- Sapore Squisito: chipanchos
- Shami: hamburguesa de shawarma
- Yellow: hamburguesas smash
Actividades, bebidas y propuestas dulces en el Hipódromo de Palermo
La experiencia gastronómica se complementará con una amplia oferta de bebidas y postres. Los asistentes podrán acompañar los platos con cerveza artesanal de Rabieta y Pampa, gintonería de Taproom y vinos de Valle del Indio.
Para quienes prefieran cerrar la jornada con algo dulce, habrá helados de Cremolatti, pastelería de Julieta Harari y café de especialidad de Gota.
El Festival del Sándwich cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno de la Ciudad que impulsa el posicionamiento de Buenos Aires como una de las capitales gastronómicas más importantes de América Latina.
Con propuestas para todos los gustos y edades, el evento promete convertirse nuevamente en uno de los grandes planes gastronómicos del mes, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En caso de lluvia, la organización prevé reprogramar la actividad para el fin de semana del 27 y 28 de junio 2026.
Cómo llegar al Festival del Sándwich en el Hipódromo de Palermo
La llegada al Hipódromo de Palermo es bastante accesible, ya que está muy bien conectado con distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, todas las alternativas disponibles:
En colectivo
Es la forma más directa. Varias líneas te dejan sobre Av. del Libertador o muy cerca del acceso:
- 10, 15, 29, 34, 42, 55, 59, 60, 64, 118, 130, 160 y 166.
La mayoría circula por Av. del Libertador, Av. Dorrego o avenidas cercanas, a pocos metros de la entrada principal del predio.
En subte
El subte no llega directo, pero te acerca bastante:
- Línea D: estaciones Palermo o Ministro Carranza
Desde cualquiera de esas estaciones podés:
- Caminar entre 10 y 20 minutos
- Combinar con un colectivo corto (como el 34 o el 160) hasta Libertador y Dorrego
En tren
- Línea Mitre: estación 3 de Febrero (la más cercana, a unos 5–10 minutos caminando)
- Línea San Martín: estación Palermo (un poco más lejos, 15–20 minutos a pie)