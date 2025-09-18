Vuelve la Fiesta de la Salsa Picante a Buenos Aires: cómo conseguir entradas del evento gastronómico más esperado

La Picante Fest es un evento que celebra la cultura del sabor intenso y reúne a productores artesanales de todo el país, ofreciendo degustaciones de más de 35 salsas diferentes.

Picante Fest. Foto: Instagram @picantefest.ba

Si sos fanático del picante, la Picante Fest es tu cita obligada. Este festival celebra la cultura del sabor intenso y reúne a productores artesanales de todo el país, ofreciendo degustaciones de más de 35 salsas diferentes, charlas, dinámicas y talleres para aprender sobre la elaboración de salsas y aderezos. Se realiza el 8 de octubre en Parque Patricios y las entradas ya están a la venta.

El evento combina diversión y gastronomía: los asistentes pueden disfrutar de música en vivo, concursos como “Quién come más picante”, sorteos, premios y actividades pensadas tanto para grandes como para chicos.

Además, artistas locales suman propuestas creativas, como tatuajes gratis y shows, generando un ambiente vibrante y lleno de energía.

La idea detrás de la Picante Fest es compartir la pasión por lo picante y permitir que todos prueben, aprendan y se animen a experimentar con nuevos sabores. Entre risas, desafíos y descubrimientos culinarios, el festival se consolida como un espacio único para los fanáticos, curiosos y amantes de la gastronomía picante en Argentina.

Sabores que desafían: así es el Picante Fest

El Picante Fest es un festival gastronómico pensado para los amantes de la comida picante y los sabores intensos, donde se ofrece:

Gastronomía variada : se pueden probar salsas con distintos niveles de picante, desde moderado hasta extremo, preparados con ajíes, chiles y especias de todo tipo.

Concursos y desafíos : los asistentes tienen la oportunidad de participar en competencias de comida picante, donde se premia la resistencia y el gusto por lo intenso.

Actividades interactivas : hay charlas sobre cómo incorporar el picante a diferentes recetas, demostraciones culinarias y talleres para aprender trucos y secretos de la cocina picante.

Música y ambiente : el festival se acompaña de shows en vivo, creando un clima divertido, energético y familiar, donde se celebra la pasión por la gastronomía.

Ideal para curiosos y atrevidos: no es solo para quienes aman el picante, sino también para quienes quieren probar sabores nuevos y experimentar con platos diferentes.

Los asistentes al Picante Fest destacan la variedad y la intensidad de la experiencia. Como comentó uno de ellos en redes: “Ayer fui a la 3ra feria de salsas picantes @picantefest. 13 puestos con salsas de todo tipo, desde las más suaves hasta las más extremas. ¡Una experiencia única para los fanáticos del picante!”. Este tipo de comentarios refleja el entusiasmo que genera el festival entre quienes buscan probar sabores intensos y originales.

Picante Fest 2025 en Argentina: fecha, entradas y lugar

La Picante Fest 2025 se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, de 13 a 20 horas, en Uspallata 2653 (Parque Patricios, CABA).

Las entradas ya están disponibles en la web y tienen un valor $16.000.

El boom del picante en la gastronomía

El consumo de alimentos picantes experimentó un notable crecimiento en los últimos años, tanto a nivel global como en América Latina. Un estudio reveló que el 74% de la población en Centroamérica y Sudamérica disfruta de los alimentos picantes, indicando una alta tolerancia y preferencia por estos sabores en la región.

Desde salsas hasta postres, el picante es un elemento diferencial que no solo agrega calor, sino que también resalta los sabores de los ingredientes. En la cultura gastronómica, el “boom del picante” es un fenómeno bien recibido principalmente por los consumidores más jóvenes, siempre en busca de sabores auténticos y experiencias únicas.

Así, la Picante Fest se transforma en una verdadera celebración para poner a prueba todos los sentidos y descubrir hasta dónde podés soportar el picante.