Cocina latina y cócteles de lujo: la casona porteña que invita a recorrer Latinoamérica con sus platos

Con recetas de Venezuela, Perú, Ecuador y México, este lugar celebra a todas las culturas e invita a viajar a través de los sabores.

RONCONCON, Cocina Latina Foto: Instagram @ronconcon.ba

La comida latinoamericana está llena de sabor, historia y cultura. Y con platos provenientes de Venezuela, Perú, Ecuador, México y -por supuesto- Argentina, una casona se destaca de las demás de la Ciudad de Buenos Aires en sus puntuaciones de internet. El local atrae a vecinos y turistas a probar los cócteles de autor y pasar un plácido momento bajo las luces tenues.

Estamos hablando de Ronconcon, en pleno corazón de Caballito, que despliega la experiencia de la cocina latinoamericana en todo su esplendor. La casona ubicada en la calle Beauchef celebra un clima cálido y acogedor: colores vibrantes, luces cálidas y un mural pintado a mano que invita a los comensales a adentrarse a un viaje por América Latina sin necesidad de salir de la ciudad.

RONCONCON, Cocina Latina Foto: Instagram @ronconcon.ba

Fundado en 2019, este restaurante no solamente se destaca por su gastronomía, sino también por su coctelería de autor, llevando la carta a otro nivel de excelencia. Además, la ambientación con ladrillos a la vista, mesas de madera y almohadones estampados atraen a los turistas y vecinos del barrio para comer a gusto y festejar aniversarios y cumpleaños.

La carta está organizada en platos pequeños pensados para compartir, permitiendo un viaje por Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Perú y Argentina en cada receta. Entre los clásicos destacan:

Arepa con bondiola braseada y barbacoa de tamarindo

Ceviche de pesca blanca con leche de tigre de ají amarillo

Tacos de entraña marinada

Aguachile de uva y ciruela con casabe

RONCONCON, Cocina Latina Foto: Instagram @ronconcon.ba

Cabe destacar que todos los platos se elaboran con ingredientes característicos como maíz nixtamalizado, queso llanero, ajíes, huacatay, plátanos y flor de Jamaica, y la mayoría son libres de gluten, con alternativas vegetarianas disponibles.

A este universo de sabores se suma la nueva propuesta de brunch latino, disponible los fines de semana de 12 a 17 horas, que incluye un amasijo, un plato principal y una bebida (con o sin alcohol) a precio especial. Para acompañar, se pueden elegir aguas frescas de Jamaica, tamarindo, aguapanela o limonada de coco, además de cervezas artesanales, vinos por copa y cócteles de autor.

Ronconcon de Caballito: happy hour y promociones todo el año

Ubicado en la calle Beauchef 527, a metros del Parque Rivadavia, Ronconcon no solamente cuenta con una gran cantidad de platos distintivos de diferentes países de América Latina, sino que, durante la semana, la propuesta se completa con un happy hour que mantiene la energía del Caribe: de lunes a viernes, se puede disfrutar de 19 a 20:30 horas, mientras que los sábados la promoción se encuentra de 16 a 20.

RONCONCON, Cocina Latina Foto: Instagram @ronconcon.ba

En estos horarios, los comensales pueden disfrutar de cócteles especiales, vinos por copa y bocados a precio promocional, incluyendo empanadas fritas de masa de maíz, tequeños y un trío de snacks caseros con chips, maíz chuspillo y maní tostado.

Además, el restaurante ofrece un 10% de descuento por pagos en efectivo y promociones bancarias, detalladas en su perfil de Instagram. Las reservas se realizan cómodamente por WhatsApp al 11 2454-6592.