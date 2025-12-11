La Navidad llega a los subtes de CABA: actividades gratuitas, buzones para cartitas y fotos con Papá Noel

Buenos Aires Ciudad comunicó que los subtes tendrán espíritu navideño en los próximos días con la visita de “Santa Claus” y decoraciones exuberantes.

Actividades navideñas en el subte. Foto: GCBA

Los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pusieron a tono con las festividades y agregarán color a la Navidad. En algunas estaciones habrá buzones para las cartitas de Navidad, talleres para niños, arbolitos navideños y visitas de Papá Noel para pedirle regalos.

Desde la disposición de árboles gigantes decorados hasta la visita del propio “Santa Claus”, la Ciudad apuesta una vez más a las fiestas. Aparte del Paseo de Navidad que ya se volvió una tradición, este año se agregan costumbres nuevas.

Arbolito navideño de la Línea C. Foto: BASubte en Instagram

Qué novedades navideñas habrá en los subtes

Buzones para la cartita a Papá Noel

Para llevar a los más chicos existirá la atracción de vistosos buzones navideños para dejar la cartita y asegurarse de que se cumplan sus deseos.

Línea A: San Pedrito.

Línea B: Juan Manuel de Rosas.

Línea D: Juramento.

Línea E: Emilio Mitre.

Cartitas a Papá Noel Foto: -

Visitas de Papá Noel

Papá Noel se acerca a Buenos Aires del 15 al 21 de diciembre. Visitará la Estación Parque Las Heras de la línea H de 17 a 19 horas. Los niños podrán sacarse fotos con él, dejarle la cartita y contarle sus deseos.

En búsqueda de la foto con Papá Noel Foto: -

Talleres de adornos navideños

Los más chicos de la familia van a poder participar de talleres artísticos y creativos para diseñar sus propios adornos de navidad. Figuras troqueladas de papel, cartón, madera, entre otros elementos, van a estar a disposición de la mente de los niños.

Talleres de decoraciones navideñas Foto: -

Estos talleres estarán disponibles el viernes 12 de diciembre en la Estación San Pedrito (Línea A) de 17 a 19 horas; el sábado 13 de diciembre en la Estación Juramento (Línea D) en el mismo horario; y por último el domingo 14 de diciembre en Emilio Mitre (Línea E) repitiendo el rango horario.

El clásico Paseo de Navidad: fecha, horario y programación

El Paseo Navideño se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21, con una programación repleta de actividades para toda la familia. El horario será de 18 a 23, ideal para disfrutar del plan cuando baja el sol. La cita será en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Sarmiento), uno de los rincones más pintorescos de Buenos Aires para vivir el espíritu festivo. La entrada será gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad permitida del espacio.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los puntos fuertes del recorrido será el Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre que combinará senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas que transforman el paseo en un universo mágico.

Además, funcionará un gran mercado navideño con productos típicos, opciones gastronómicas y regalos. También habrá shows musicales de primer nivel: presentaciones sinfónicas de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, el coro de gospel Afro Choir, el Coro Polifónico Evangélico, y el clásico cierre con la Misa Criolla, interpretada por Facundo Ramírez junto a destacados músicos folklóricos.

Programación

Jueves 18

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Viernes 19

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Coro Polifónico Evangélico.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Parque de la Navidad. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 20

18 hs. Mercado navideño.

19 hs. Gran Desfile de Carrozas Navideñas de Papá Noel.

20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.

21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Domingo 21