La Navidad llega a los subtes de CABA: actividades gratuitas, buzones para cartitas y fotos con Papá Noel
Buenos Aires Ciudad comunicó que los subtes tendrán espíritu navideño en los próximos días con la visita de “Santa Claus” y decoraciones exuberantes.
Los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pusieron a tono con las festividades y agregarán color a la Navidad. En algunas estaciones habrá buzones para las cartitas de Navidad, talleres para niños, arbolitos navideños y visitas de Papá Noel para pedirle regalos.
Desde la disposición de árboles gigantes decorados hasta la visita del propio “Santa Claus”, la Ciudad apuesta una vez más a las fiestas. Aparte del Paseo de Navidad que ya se volvió una tradición, este año se agregan costumbres nuevas.
Qué novedades navideñas habrá en los subtes
Buzones para la cartita a Papá Noel
Para llevar a los más chicos existirá la atracción de vistosos buzones navideños para dejar la cartita y asegurarse de que se cumplan sus deseos.
- Línea A: San Pedrito.
- Línea B: Juan Manuel de Rosas.
- Línea D: Juramento.
- Línea E: Emilio Mitre.
Visitas de Papá Noel
Papá Noel se acerca a Buenos Aires del 15 al 21 de diciembre. Visitará la Estación Parque Las Heras de la línea H de 17 a 19 horas. Los niños podrán sacarse fotos con él, dejarle la cartita y contarle sus deseos.
Talleres de adornos navideños
Los más chicos de la familia van a poder participar de talleres artísticos y creativos para diseñar sus propios adornos de navidad. Figuras troqueladas de papel, cartón, madera, entre otros elementos, van a estar a disposición de la mente de los niños.
Estos talleres estarán disponibles el viernes 12 de diciembre en la Estación San Pedrito (Línea A) de 17 a 19 horas; el sábado 13 de diciembre en la Estación Juramento (Línea D) en el mismo horario; y por último el domingo 14 de diciembre en Emilio Mitre (Línea E) repitiendo el rango horario.
El clásico Paseo de Navidad: fecha, horario y programación
El Paseo Navideño se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21, con una programación repleta de actividades para toda la familia. El horario será de 18 a 23, ideal para disfrutar del plan cuando baja el sol. La cita será en Plaza Sicilia (Av. del Libertador y Av. Sarmiento), uno de los rincones más pintorescos de Buenos Aires para vivir el espíritu festivo. La entrada será gratuita, aunque el ingreso estará sujeto a la capacidad permitida del espacio.
Uno de los puntos fuertes del recorrido será el Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre que combinará senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas que transforman el paseo en un universo mágico.
Además, funcionará un gran mercado navideño con productos típicos, opciones gastronómicas y regalos. También habrá shows musicales de primer nivel: presentaciones sinfónicas de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, el coro de gospel Afro Choir, el Coro Polifónico Evangélico, y el clásico cierre con la Misa Criolla, interpretada por Facundo Ramírez junto a destacados músicos folklóricos.
Programación
Jueves 18
- 18 hs. Mercado navideño.
- 19 hs. Coro Polifónico Evangélico.
- 20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.
- 21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.
Viernes 19
- 18 hs. Mercado navideño.
- 19 hs. Coro Polifónico Evangélico.
- 20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.
- 21:30 hs. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.
Sábado 20
- 18 hs. Mercado navideño.
- 19 hs. Gran Desfile de Carrozas Navideñas de Papá Noel.
- 20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.
- 21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.
Domingo 21
- 18 hs. Mercado navideño.
- 19 hs. Suite Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón.
- 20:30 hs. Encendido del Jardín lumínico.
- 21:30 hs. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.