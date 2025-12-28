Qué hacer y qué comer en San Andrés de Giles: el destino rural bonaerense que conquistó a Franco Colapinto

Franco Colapinto fue visto comprando en un supermercado de San Andrés de Giles y causó furor en los vecinos. Las actividades para hacer en la localidad, su gastronomía y cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires.

El piloto argentino de Fórmula 1 visitó la localidad de San Andrés Giles y causó furor. Foto: Diario Huarpe

La tranquila localidad de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, se transformó por unos días en foco de atención cuando el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto fue visto comprando en un supermercado local, lo que generó emoción entre vecinos y visitantes. Este episodio puso el foco sobre una ciudad que combina turismo rural, historia, gastronomía tradicional y accesibilidad desde la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en un destino atractivo para escapadas de fin de semana o días de descanso.

San Andrés de Giles se ubica en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 103 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en plena llanura pampeana. Con una población de más de 16 mil habitantes, la zona es conocida por su ritmo tranquilo y su identidad histórica y campestre, lo que la vuelve ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio urbano y disfrutar del campo cercano.

El piloto visitó la localidad bonaerense. Foto: Visión Auto

Qué hacer y dónde ir en San Andrés de Giles

Una de las principales actividades turísticas en San Andrés de Giles es recorrer su casco histórico, que incluye edificios emblemáticos como el Palacio Municipal, la antigua estación de ferrocarril, la Iglesia San Andrés Apóstol y la Posta de Figueroa. El lugar también conserva la casa donde vivió el expresidente Héctor Cámpora y la Casa Méndez, con detalles arquitectónicos de interés. Para conectarse con la naturaleza, el Parque Municipal Dr. Fernando Lillia ofrece amplios espacios verdes, senderos y zonas de picnic o actividades al aire libre.

En los alrededores, pequeñas localidades rurales como Azcuénaga, Villa Ruiz, Cucullú y Franklin permiten conocer el paisaje tradicional de la región y su estilo de vida más tranquilo. Estas excursiones rurales pueden complementar la visita, ofreciéndole al viajero una experiencia auténtica del interior bonaerense.

La localidad es un destino tranquilo para disfrutar de un fin de semana largo. Foto: Municipalidad de San Andrés de Giles

Gastronomía local

San Andrés de Giles también es conocida por su oferta gastronómica variada, que combina sabores típicos de la cocina argentina con propuestas regionales caseras. En el centro de la ciudad y en los alrededores se encuentran restaurantes de campo, pulperías tradicionales y locales que ofrecen asados, parrilladas, pastas caseras y picadas abundantes. Entre las recomendaciones para quienes visitan la zona figuran lugares que fusionan la tradición con estilos contemporáneos, ideales para disfrutar tanto almuerzos al aire libre como cenas templadas con menú regional.

Además, para quienes prefieren experiencias más relajadas, existen opciones de alojamientos rurales, cabañas y hosterías donde quedarse más de un día y hacer de la gastronomía una parte central del viaje.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Llegar a San Andrés de Giles desde CABA es relativamente sencillo, lo que explica su popularidad como destino de turismo de cercanía. En auto, el trayecto ronda los 103 kilómetros y el viaje dura aproximadamente 1 hora y media si se toma la Ruta Nacional 7 o bien rutas alternativas, como la Ruta Provincial 41 o la Ruta 8 en combinación con la 7. El recorrido panorámico por caminos rurales permite apreciar los paisajes de la pampa bonaerense y es apto para una salida improvisada o planificada.

Para quienes no cuentan con vehículo propio, también existen servicios de colectivos que salen desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hacia Giles. Estos vehículos demoran alrededor de dos horas y brindan una alternativa cómoda y accesible para quienes prefieren no manejar.

Se puede aprovechar de una buena gastronomía. Foto: Cronos Noticias

San Andrés de Giles combina lo mejor del turismo rural argentino con gastronomía local, historia y naturaleza y es apta tanto para una visita corta como para un fin de semana completo. La reciente visita de Franco Colapinto atrajo aún más atención sobre esta localidad, que suele pasar desapercibida pese a su potencial como destino cercano a Buenos Aires. Para quienes buscan un plan tranquilo, con sabores criollos, paseos al aire libre y un clima relajado, esta localidad bonaerense representa una alternativa atractiva y completa a pocas horas de la Capital Federal.