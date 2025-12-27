Los motores de la nueva Fórmula 1: qué marca usará cada escudería y cómo afecta a Franco Colapinto

Los cambios en el reglamento afectan al desarrollo de los motores, por lo que se considera el inicio de una nueva era en la competencia.

Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

La temporada 2026 de Fórmula 1 será especial, con distintos condimentos que ilusionan. Uno de ellos es el cambio en los autos, obligados por el nuevo reglamento, con la llegada de nuevos motores a la competencia, una noticia que afecta directamente a Franco Colapinto.

Si bien seguirán siendo motores híbridos V6 turbo de 1.6 litros, contarán con una estructura más simple y la energía eléctrica pasará a tener más relevancia en su funcionamiento. Este detalle responde a la búsqueda de sostenibilidad por parte de la F1.

Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La potencia eléctrica pasará a ser de 350 kW, cuando hasta este año era de 120 kW. Por otro lado, el motor disminuirá su aporte al monoplaza, quedando en 400 kW. Esta nueva estructura llevará a que el auto pueda llegar a los 1.000 caballos de fuerza.

Para 2026, la Fórmula 1 tendrá un total de cinco marcas de motores: Mercedes, Honda, Ferrari, Audi y Red Bull Powertrains, que estará asociado con Ford. El ausente es Renault, que se despidió por el momento de la competencia tras trabajar con Alpine en 2025.

Largada del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Justamente, el equipo de Franco Colapinto dará un salto con su contrato con Mercedes, por lo que estrenará una unidad de potencia que puede significar un salto de calidad.

Fórmula 1: uno por uno, el motor que usará cada escudería en 2026

En detalle, la distribución de los motores quedará así en la Fórmula 1 de 2026.

Mercedes : Mercedes, McLaren, Williams y Alpine.

Ferrari : Ferrari, Haas y Cadillac.

Red Bull Powertrains-Ford : Red Bull y Racing Bulls.

Audi : Audi.

Honda: Aston Martin.

Audi hace su desembarco en la competencia a gran escala, ya que su debut incluirá la aparición de su propio motor, en una arriesgada apuesta. Honda, tras trabajar con Red Bull en su época dorada, quedará únicamente con Aston Martin. Más allá de que en 2025 responderá al motor Ferrari, se estima que Cadillac también será motorista en algún momento.

El nuevo motor que usará Aston Martin para la Fórmula 1 2026. Foto: X @HondaRacingF1

