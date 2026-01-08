El faro más alto de Sudamérica está en Argentina y guarda un sorprendente vínculo con la Torre Eiffel: en qué playa se encuentra

Faro Recalada a Bahía Blanca. Foto: Instagram @recorreargentina40

La Costa Atlántica esconde verdaderas joyas más allá del mar y la arena. A unos kilómetros de CABA se levanta una construcción imponente que llama la atención por su tamaño y su historia: se trata del faro más alto de Sudamérica, un gigante que se destaca en el paisaje y sorprende a quienes lo visitan.

A unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un balneario elegido por quienes buscan playas extensas, calma y naturaleza. Pero este destino no solo se destaca por su entorno: allí se encuentra el faro más alto de Sudamérica y es, además, la única playa de la Argentina donde el sol sale y se pone sobre el mar, un fenómeno que la vuelve única en el país.

La playa donde se encuentra el faro más alto de Sudamérica.

La playa que guarda el faro más alto de Sudamérica

El Faro Recalada a Bahía Blanca, considerado el faro más alto de Sudamérica con estructura abierta, se encuentra a tres kilómetros del centro de la localidad de Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La imponente torre metálica alcanza los 67 metros de altura y se convirtió en uno de los hitos más emblemáticos de la región.

Si bien actualmente no está habilitado para visitas, el faro sigue siendo un punto de referencia clave del sur bonaerense y una de las postales más impactantes de la Costa Atlántica, tanto por su tamaño como por su valor histórico y paisajístico.

La historia del Faro Recalada, el más alto de Argentina y Sudamérica

La historia del Faro Recalada a Bahía Blanca se remonta a comienzos del siglo XX. Su estructura metálica fue producida en Francia en 1904, por la misma firma que intervino en la construcción de la Torre Eiffel, un dato que le aporta un valor histórico y simbólico adicional a la obra.

Faro Recalada a Bahía Blanca. Foto: Instagram @kayaksmonte

El montaje de la torre en territorio argentino estuvo a cargo del ingeniero Luis Luiggi, una figura clave de la ingeniería nacional y responsable, entre otras obras, de la Base Naval Puerto Belgrano. Finalmente, el faro fue inaugurado el 1° de enero de 1906, en un contexto de fuerte expansión del comercio marítimo y del desarrollo portuario en la región.

A principios del siglo XX, la ría de Bahía Blanca y el puerto de Ingeniero White se afirmaban como nodos estratégicos para la economía del país. En ese marco de crecimiento y movimiento constante de embarcaciones, contar con una señal marítima confiable resultaba indispensable para garantizar la navegación segura y acompañar el auge de la actividad comercial.

Cómo es el Faro Recalada a Bahía Blanca

El Faro Recalada a Bahía Blanca presenta una estructura metálica abierta y tubular, diseñada para resistir las duras condiciones del entorno costero. En su interior se desarrolla un eje central con una escalera caracol de más de 300 escalones, que lleva hasta el sector donde se encuentra el sistema óptico.

Faro Recalada a Bahía Blanca. Foto: Instagram @cuatrochapas

Para dimensionar su imponente tamaño, su altura es equivalente a la del Obelisco porteño y apenas unos metros menor que la del Monumento a la Bandera, en Rosario. Desde lo alto, el faro ofrece una vista privilegiada del mar y de la costa bonaerense, considerada una de las más impactantes de la región.

Si bien en la actualidad no está habilitado para visitas ni ascensos por motivos de seguridad, el faro continúa operativo y en funcionamiento, bajo la supervisión del Servicio de Hidrografía Naval, cumpliendo un rol clave para la navegación en la zona.

Monte Hermoso, la única playa de Argentina donde el sol sale y se pone en el mar

Monte Hermoso es una ciudad balnearia única por la particularidad de su costa, donde los amaneceres y atardeceres se vuelven verdaderamente inolvidables. Cuando el sol cae sobre el mar, una paleta de tonos índigos y dorados tiñe el agua y regala un espectáculo difícil de igualar.

Monte Hermoso, Costa Atlántica. Foto: Instagram @montehermoso.turismo

Su ubicación de este a oeste permite ver al sol salir y esconderse en el mar, una característica que le da identidad y explica su nombre: “Monte Hermoso, de sol a sol”.

Otro de sus grandes atractivos es la temperatura del agua, que puede ser hasta 5 °C más cálida que la de otros balnearios de la costa atlántica, lo que asegura baños placenteros durante toda la temporada.

Monte Hermoso, Costa Atlántica. Foto: Instagram @montehermoso.turismo

Con 32 kilómetros de extensión, arenas finas y un declive muy suave, la playa de Monte Hermoso ofrece un espacio amplio, seguro y confortable, ideal para disfrutar en familia y relajarse sin apuros.