Trixie, restaurante. Foto: Instagram/trixie_resto

Los restaurantes tipo diners se convirtieron en un clásico de la cultura estadounidense: barras infinitas, abiertos las 24 horas y escenario de miles de escenas icónicas del cine de Hollywood. Son símbolos del estilo de vida norteamericano y remiten, casi sin esfuerzo, a la Nueva York de los años 50.

“El auténtico diner americano en Argentina. SINCE 1994”. En Argentina, el restaurante Trixie se animó a un desafío ambicioso y original: recrear este ambiente a miles de kilómetros de distancia.

Luces de neón, un largo mostrador central, bancas de cuero color rojo, mesas alineadas contra la pared, mozas con uniforme similar y música clásica en inglés son el conjunto ideal para recrear esa sensación de estar cenando en un restaurante diner de Estados Unidos.

Cuál es el menú de Trixie

El menú de Trixie también forma parte de todo este ambiente, ya que la propuesta, notablemente americana, tiene a las hamburguesas como protagonistas en sus distintas versiones. La “Super Trixie”, especialidad de la casa, combina tocino, queso, barbacoa, jamón y huevo, y se puede acompañar con papas fritas o aros de cebolla.

Además, el local gastronómico ofrece milkshakes, sándwiches, ensaladas, waffles y panqueques. Trixie es uno de los mejores lugares de Buenos Aires para combatir el frío con la generosa torre de hot pancakes, que incluye seis panqueques americanos con salsa a elección y se le puede agregar helado.

Trixie, que tiene locales en Costanera, Francisco Álvarez, Temaikèn y Aquasol MDQ, también combina otros detalles que no pasan desapercibidos, como el café que se sirve directamente desde la cafetera frente al cliente, una costumbre de los diners.

“Original y encantador lugar, la atención de las camareras muy buena”, “Lugar único en Buenos Aires. Efectivamente cada detalle dentro te transporta a otra época y lugar”, “Hermoso lugar y buenos precios”, “Excelente ambiente bien americano del lugar, hasta las mozas y mozos con sus atuendos”, son algunas de las opiniones de los comensales en Google Maps.

Con una identidad bien definida, Trixie se consolida como una opción ideal tanto para cenas entre amigos, encuentros informales o festejos especiales, y se suma a la tendencia de restaurantes que buscan destacarse no solo por lo que sirven en el plato, sino por todo lo que se vive alrededor de la mesa.