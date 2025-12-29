El auténtico bodegón de campo que mantiene vivo un pueblito de 200 habitantes: dónde queda y qué días abre

Esta localidad, escondida en la provincia de Buenos Aires, ofrece una gran experiencia para las familias que desean disfrutar de un día libre lleno de naturaleza y tranquilidad campestre.

Club Ciclón Plá, bodegón de campo. Foto: Instagram/bodegondecampopla

A 160 km de la Ciudad de Buenos Aires, se ubica un pueblo de 200 habitantes llamado Plá. Este rincón, escondido en la Provincia, sigue vivo gracias a su bodegón que abre dos veces por semana y está siempre lleno de visitantes que lo eligen para descansar y hacerse una escapada en familia.

Creado en el año 1929, el restaurante fue lugar de las fiestas más populares de ese momento, como bailes, casamientos o cumpleaños de los habitantes.

Este bodegón tiene dos dueñas: Adriana y Patricia Álvarez. Ellas lograron que este lugar, con su ambiente sencillo con mesas de madera y manteles de tela, sea el punto central de encuentro para quienes van a visitar Plá.

Para llegar hasta el lugar hay que tomar la Ruta Nacional 5 hasta la localidad de Alberti, desde donde se sigue por caminos rurales hasta llegar al pueblo. El paisaje campestre acompaña al recorrido.

Menú y horarios del bodegón

El bodegón abre los sábados de 21 a 02 horas y domingos de 12 a 15 horas, y se puede reservar a través del número 02346-417964.

El bodegón se destaca por su sencillez y su amplio menú que incluye entrada, plato principal y postre:

Entrada : tabla de fiambres con empanadas, tortilla, bocadillos de acelga

Plato principal: parrilla con guarnición, pastas, plato elaborado

Postre: flan casero o postre helado

Los visitantes no dudaron en dejar sus reseñas, que la mayoría destacaban la comida y la cálida atención del bodegón: “En un pueblo perdido en el tiempo y lleno de magia se puede saborear una completísima picada, recordar dejar un lugar para la carne que es de las más tiernas que comí y luego un flan mixto que en algún lugar debería caber”, “Muy buena atención, comida casera, auténtico bodegón de campo”, “Un lugar muy ameno, la comida espectacular. Siempre nos reciben con mucho cariño, las mozas de 10”, “Excelente lugar! La comida realmente exquisita. La atención es 11 puntos y el precio es súper acorde”, fueron algunos de los comentarios.

Club Ciclón Plá, el club que mantiene vivo al pueblo

El Club Ciclón Plá, donde está ubicado el bodegón, es lo que le da vida social y deportiva a Plá. El fútbol sostiene al club y los partidos locales atraen a la comunidad. Además, las competencias y las celebraciones que se realizan allí refuerzan las ganas de quedarse de los habitantes de este pequeño sitio.

Si bien es un pueblito muy pequeño, cuenta con experiencias que atraen a las personas que buscan paz y tranquilidad.

Además del reconocido bodegón, también cuenta con la plaza principal donde se puede disfrutar del silencio y la tranquilidad campestre.

La capilla que tiene el pueblo, de construcción estilo colonial, también es un punto de atracción de Plá que los visitantes no pueden perderse, ya que su arquitectura antigua refleja la historia del pueblo.