Don Emilio Bodegón. Foto: Instagram/donemiliomataderos

Mesas con manteles característicos, mozos buena onda y platos abundantes: el bodegón es eso que nunca falla. Lejos de seguir una moda y un menú complejo, estos locales gastronómicos siguen apostando por lo clásico: recetas caseras y mucho sabor en sus platos.

En el barrio porteño de Mataderos, hay un clásico bodegón que ofrece todo esto y más. Se trata de Don Emilio, un lugar que le brinda homenaje a Emilio Castro, una de las avenidas más importantes del popular barrio.

Además, a este restaurante también se le suma la música y el karaoke, un combo ideal para disfrutar entre amigos, familia o hasta festejar un cumpleaños.

El menú abundante de Don Emilio

Los platos que ofrece el bodegón son para dos o tres personas, e incluyen milanesas que ocupan medio plato, pastas bien caseras, guisos que abrigan y los clásicos de siempre.

En Don Emilio no hay nombres raros: hay sabor, tradición y recetas que no se tocan, como, por ejemplo:

Sándwich de milanesa simple o completo (con lechuga, tomate, jamón y queso)

Sándwich de bondiola simple o completo (lechuga, tomate, jamón y queso)

Hamburguesa simple o clásica (lechuga y tomate)

Hamburguesa completa (lechuga, tomate, jamón y queso) o MTD (cheddar y bacon)

Milanesa a caballo (dos huevos fritos)

A la Napolitana (jamón, tomate y muzzarella)

A la fugazzetta (muzzarella y cebolla)

A la suiza (muzzarella, salsa blanca y arvejas)

A los cuatro quesos (muzzarella, parmesano, roquefort y tybo)

Cheddar & Bacon (también lleva verdeo)

Rúcula y parmesano (lleva muzzarella)

También ofrecen platos con variedades de pollo, bondiolas, matambritos, escalope de ternera y bife de chorizo. Y obviamente las infaltables pastas: sorrentinos, ravioles, ñoquis y tallarines, con salsas típicas.

Cabe destacar que el bodegón Don Emilio está abierto de martes a domingo de 8 am a 00 horas.

“Un lugar pequeño pero familiar, se transmite alegría, empatía, un ambiente sumamente agradable para compartir una buena comida”, “Se come muy bien. Porciones abundantes que son para compartir. Música en vivo, karaoke y baile súper divertido”, “Pedí milanesas para 2 personas, eran gigantes y las porciones de papas eran abundantes, creo que de cada plato comían 3 personas sin mentir”, son algunas de las opiniones de los comensales en Google Maps.

Cómo llegar a Don Emilio desde el Obelisco

En auto

Desde el Obelisco, el recorrido más directo es tomar la avenida 9 de Julio, continuar por avenida Directorio y luego empalmar con avenida Emilio Castro hasta llegar al bodegón.

El trayecto tiene una distancia aproximada de 16 kilómetros y el tiempo de viaje estimado es de 20 a 30 minutos, dependiendo del tránsito y el horario.

En transporte público

No hay una línea de subte que llegue directamente a Mataderos, por lo que el viaje requiere colectivo o una combinación de subte y colectivo.

Una opción es viajar en colectivo desde el centro porteño hacia el oeste, tomando líneas que circulan por avenidas como Rivadavia o Directorio, y luego continuar por avenida Emilio Castro. El tiempo estimado del recorrido es de 50 a 70 minutos, según el tráfico.

Otra alternativa es combinar subte y colectivo: desde el Obelisco se puede tomar el subte línea E hasta su cabecera en Plaza de los Virreyes y desde allí abordar un colectivo que circule por avenida Emilio Castro en dirección a Mataderos.